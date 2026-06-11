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“Hay unos métodos que está utilizando comprando votos”: Cepeda promete revelar hallazgos contra De la Espriella

Desde Medellín, Antioquia, Iván Cepeda aseguró que en los próximos días presentará ante las autoridades un conjunto de hallazgos sobre una presunta compra de votos

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Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll
Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda aseguró desde Medellín, Antioquia, que su campaña presentará ante las autoridades lo que calificó como un conjunto de hallazgos relacionados con una presunta compra de votos.

El candidato del Pacto Histórico afirmó que la información recopilada apunta a supuestas prácticas que estarían siendo utilizadas por su contendor, Abelardo de la Espriella.

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Cepeda indicó que el abogado Miguel Ángel del Río será el encargado de llevar ante las autoridades competentes el material que, según dijo, ha sido recopilado durante las últimas semanas de campaña. El anuncio se produjo durante una concentración política realizada en la capital antioqueña, en la recta final de la carrera por la Presidencia de la República.

Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll
Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll

Las declaraciones elevan la tensión política entre las dos campañas cuando faltan pocos días para que los colombianos regresen a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro. Según información publicada por Blu Radio, el pronunciamiento ocurrió ante miles de seguidores que asistieron al evento realizado en Medellín.

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La acusación surgió después de que, días atrás, Abelardo de la Espriella hiciera referencia a personas que, según sus afirmaciones, estarían involucradas en presuntas irregularidades electorales en algunas regiones del país. En ese escenario, Cepeda respondió anunciando que su campaña también prepara acciones relacionadas con posibles hechos que considera relevantes para las autoridades.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que la información será presentada formalmente y sostuvo que existen elementos que ameritan una revisión por parte de los organismos competentes.

Cepeda dice tener un “compendio de hallazgos”

Durante su intervención, Cepeda afirmó que la campaña ha recopilado información que, según él, evidenciaría intentos de influir de manera irregular en la voluntad de los votantes.

Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll
Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll

“Hay unos métodos que está utilizando el señor de la Espriella comprando votos. Hay que decirlo. El abogado Miguel Ángel del Río, a quien hemos comisionado, presentará en los próximos días el compendio de hallazgos que hemos hecho con relación a la manera como se está intentando comprar masivamente la conciencia del electorado”, manifestó el candidato, citado por Blu Radio.

Hasta el momento, durante el evento en Medellín no se divulgaron públicamente las pruebas ni los documentos a los que hizo referencia el aspirante presidencial. El anuncio se limitó a informar que el material será entregado en los próximos días ante las instancias correspondientes.

Las declaraciones se producen en medio de una campaña marcada por denuncias cruzadas, señalamientos políticos y una fuerte disputa por captar los votos necesarios para alcanzar la Presidencia en la segunda vuelta.

Llamado a organizar la votación y promesas para el campo

Además de referirse a las presuntas irregularidades electorales, Cepeda aprovechó su intervención para enviar un mensaje a sus simpatizantes y pedirles que se preparen para la jornada electoral.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el candidato instó a sus seguidores a organizar la votación con el objetivo de lograr la victoria en las urnas durante la segunda vuelta presidencial.

Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll
Candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda . REUTERS/Jair Coll

Durante su breve paso por Medellín también abordó temas relacionados con el campo colombiano. En particular, hizo referencia a la situación de las tierras de los campesinos y aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, buscará intensificar los procesos de entrega de tierras a las personas que viven en las zonas rurales del país.

El anuncio sobre las presuntas pruebas de compra de votos y las propuestas relacionadas con el sector rural hicieron parte de una agenda política que estuvo marcada por el ambiente electoral. Ahora la atención se concentra en la información que, según Cepeda, será presentada por Miguel Ángel del Río ante las autoridades y que podría convertirse en un nuevo episodio de confrontación entre las campañas que disputan la Presidencia de Colombia.

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