"La Justicia está muy mala y no confiamos en nadie", dijo Sergio Maldonado, quien no dudó en plantear su hipótesis: "Lo asesinaron. Es desaparición forzada. No entiendo cómo salen a opinar cuando no están todas las pruebas". Para el hermano mayor de Santiago, el tatuador fue víctima tras la entrada ilegal de Gendarmería a la Pu Lof Resistencia Cushamen. "No había necesidad de ingresar ese día. Fue una represión ilegal. El Gobierno y la ministra Patricia Bullrich, principalmente, son responsables. No los atacamos, los culpamos", enfatizó Maldonado, con un gesto serio.