A 300 metros del lugar donde Gendarmería Nacional desalojó un corte de la comunidad mapuche el pasado 1° de agosto fue hallado durante la mañana de este martes un cuerpo cuya identidad aún no fue informada. La familia de Santiago Maldonado, el joven que fue visto por última vez en ese operativo, informó este viernes: "Hasta que no estemos 100% seguros no vamos a confirmar si es Santiago".