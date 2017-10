Con el estudio médico se buscará determinar si el cuerpo encontrado es el de Maldonado. "Desde los primeros días todas fueron mentiras y hostigamiento, eso nos generó que no confiemos en nadie. No voy a decir si el cuerpo es o no de Santiago no hasta estar 100% seguro, más allá de que tenga algunos elementos personales. Si lo hubiera reconocido, hubiera afirmado que es Santiago", dijo ayer en conferencia de prensa Sergio Maldonado, hermano de Santiago.