La tarifa de la luz en España para este 29 de mayo

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Se dieron a conocer el precio de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este viernes 29 de mayo.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 29 de mayo

Tarifa media: 81.23 euros por megavatio hora

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Tarifa máxima: 164.53 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.51 euros por megavatio hora

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El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.4 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 126.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 125.01 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 117.27 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.76 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 114.25 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 126.36 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 136.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 126.36 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.47 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.56 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.27 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 20.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 44.37 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 73.4 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 108.36 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.34 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 164.53 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 136.46 euros por megavatio hora.