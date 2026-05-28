Colombia

Abelardo de la Espriella sentenció a Gustavo Petro por supuestas irregularidades en el gobierno: “Esto no se va a quedar así”

El aspirante presidencial afirmó que si llega a la Casa de Nariño impulsará una auditoría internacional y presentará denuncias ante las autoridades

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Petro anunció que irá a la ONU a denunciar al Estado colombiano por no cumplir el Acuerdo de Paz, y Abelardo de la Espriella respondió con críticas - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, advirtió que lo ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro no quedará impune.

El aspirante a la Presidencia de Colombia, ubicado en el segundo lugar de las encuestas, hizo señalamientos en una entrevista con Semana. De la Espriella criticó al actual Gobierno y al presidente, y afirmó: “Esto no va a quedar así”.

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Durante la conversación, De la Espriella describió la situación política actual y abordó los ataques que, según él, ha recibido tanto del presidente Gustavo Petro como de su administración.

Abelardo de la Espriella describió la situación política actual y abordó los ataques que, según él, ha recibido tanto del presidente Gustavo Petro como de su administración - Crédito Andrea Puentes/Presidencia
Abelardo de la Espriella describió la situación política actual y abordó los ataques que, según él, ha recibido tanto del presidente Gustavo Petro como de su administración - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Gustavo Petro está desesperado, se vino para el Caribe después de mi cierre de campaña en Barranquilla donde reuní miles de personas sin buses, tamales, ni presionar a nadie”, aseguró el candidato en declaraciones recogidas por el medio colombiano.

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De la Espriella manifestó su desconfianza hacia el sector progresista y anticipó que, si gana las elecciones, lo primero que hará será solicitar una auditoría internacional.

Según explicó a Semana, busca un proceso similar al realizado por Federico Gutiérrez en Medellín, con el fin de que los ciudadanos conozcan el estado en que se encuentra el país.

“Cuando uno le recibe a un bandido tiene que tomar las precauciones para saber qué entrega. Les contaré al país, a la justicia y a las autoridades sobre toda esa información”, dijo.

Abelardo de la Espriella señaló que está buscando busca un proceso similar al realizado por Federico Gutiérrez en Medellín, con el fin de que los ciudadanos conozcan el estado en que se encuentra el país - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella señaló que está buscando busca un proceso similar al realizado por Federico Gutiérrez en Medellín, con el fin de que los ciudadanos conozcan el estado en que se encuentra el país - crédito Luisa González/REUTERS

El aspirante profundizó en sus críticas al Gobierno actual y reiteró ante Semana: “Es poco original porque yo he dicho que él es el jefe de la mafia, ese Gobierno es una banda criminal y Petro es el jefe. Sabe que va a perder y que lo vamos a castigar porque lo que ha hecho no quedará impune”.

Las acusaciones de De la Espriella incluyeron señalamientos sobre supuestas irregularidades y pérdidas de recursos públicos. “Contaré dónde está la plata, cómo se la robaron, dónde y quiénes. Yo haré las denuncias personalmente, a eso me refiero con castigar”, expresó el candidato.

Añadió también: “El país se lo ha robado el Gobierno de Gustavo Petro”, acusando al mandatario y a su equipo de apropiarse de fondos estatales.

De acuerdo con lo declarado en Semana, el candidato planea presentar los resultados de la auditoría internacional ante la justicia, para que las autoridades competentes tomen decisiones sobre las denuncias. Aseguró que el país debe conocer la magnitud de los hechos y explicó que esa transparencia es la razón por la que, según su visión, existe temor en el actual Gobierno.

El candidato también hizo referencia a los riesgos personales que enfrenta. Afirmó que los supuestos ataques que parten de la Casa de Nariño son replicados por grupos criminales.

Abelardo de la Espriella afirmó que los supuestos ataques que parten de la Casa de Nariño son replicados por grupos criminales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella afirmó que los supuestos ataques que parten de la Casa de Nariño son replicados por grupos criminales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“No temo por mi vida, sé que tengo una amenaza grave, he tomado las precauciones y vamos para adelante. Ellos están confundidos conmigo porque no me asustan. Petro no me va a asustar con sus bandidos”, declaró.

A pocos días de las elecciones, Abelardo de la Espriella reiteró en entrevista con Semana que no permitirá intimidaciones y que acudirá a votar en Barranquilla, donde esperará los resultados.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó críticas hacia el senador y aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien señaló por presunta falta de transparencia y por sustentar su carrera política en cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante una entrevista reciente con Semana, en la que estuvo junto a su esposa Ana Lucía Pineda, De la Espriella indicó que Cepeda “no muestra a su familia” y describió su imagen pública como poco clara. Además, lo acusó de enfocar su actividad política en acciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

¿Qué ha hecho Iván Cepeda? ¿Qué empleo ha creado? ¿Qué nómina ha pagado? Nada”, declaró De la Espriella,

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