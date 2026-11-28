Imágenes del casamiento de Carlos Bilardo y Gloria Di Bello

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El fútbol atravesó casi todos los aspectos de la vida de Carlos Salvador Bilardo. Incluso, hasta en los detalles más íntimos. El Narigón relató en su libro Doctor y campeón una historia que combina cábalas, apuro y una boda relámpago mientras Estudiantes de La Plata se preparaba para debutar en la Copa Libertadores de 1968.

Pocos días antes de que terminara el Torneo Nacional, con el segundo puesto ya asegurado, el entrenador Osvaldo Zubeldía reunió a todo el plantel y les anunció una decisión que cambiaría los planes de varios jugadores: el certamen local cerraba el 17 de diciembre y la Copa arrancaba el 27 de enero, con el debut pactado ante Independiente en Avellaneda, en un grupo que Estudiantes compartía con el elenco Rojo, Deportivo Cali y Millonarios de Bogotá.

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“Muchachos, el que se quiere casar, se casa ahora. Sino, debe esperar hasta el año que viene”, ordenó Zubeldía, según reconstruye Bilardo en el texto. Eran siete u ocho los futbolistas de novios en ese momento. Ante la ambigüedad del mandato, Bilardo preguntó qué significaba exactamente “ahora”. La respuesta del entrenador no dejó margen de interpretación: “ahora” quería decir “esta semana”.

Bilardo con la Copa Libertadores

La orden derivó en una escena que Bilardo describe con precisión: una fila de jugadores esperando turno para usar el único teléfono disponible en la concentración de City Bell, en una época sin celulares y con líneas fijas consideradas casi un lujo. Cuando le llegó el turno, llamó a su pareja, Gloria Di Bello, y sin preámbulos le preguntó si quería casarse. Ella respondió que sí y, al consultar la fecha, Bilardo contestó: “La semana que viene”. Gloria colgó y fue de inmediato a la casa de los padres de Bilardo a buscar el documento, lo que generó desconcierto tanto en su futura suegra como en su propia madre. La madre de Gloria, modista de oficio, confeccionó el vestido en tiempo récord.

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El Nacional cerró el 17 de diciembre con un triunfo de Estudiantes por 2 a 1 sobre River Plate en La Plata. La ceremonia religiosa se celebró en la Iglesia de San Carlos Borromeo, en el barrio porteño de Almagro, esquina Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva, oficiada por el padre Jorge Tiscornia, sacerdote que había pasado 25 años en el colegio Sagrado Corazón de La Plata y que seguía con fanatismo a Estudiantes. El Doctor tuvo que salir de la concentración el sábado previo al partido con el Millonario para confesarse junto a Gloria, antes de regresar de inmediato a la concentración.

La boda civil tuvo su propio episodio de dudas. En la puerta del Registro Civil, delante de la madre de Gloria y de los testigos, Alberto Poletti y Eduardo Manera, Bilardo llegó a preguntar si no convenía postergar todo para el año siguiente. Gloria no respondió, su madre tampoco, pero Poletti zanjó la cuestión: “Dejate de joder, que ya estamos acá. Casate y listo”. A las cuatro de la tarde, la jefa del Registro Civil asomó al pasillo y advirtió que debían casarse en ese momento o cerraba la oficina. La fiesta se realizó en el City Hotel, el mismo lugar donde el plantel solía concentrarse cuando visitaba a algún equipo porteño.

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Otros futbolistas del plantel, como Raúl Madero y Juancito Echecopar, también se casaron en esos días bajo la misma consigna de Zubeldía, y todos con Tiscornia como oficiante. La boda de Echecopar, en Pergamino, tuvo un conflicto adicional: el sacerdote local se negó a celebrar la ceremonia porque Tiscornia insistía en colocar la bandera de Estudiantes en el altar. La discusión entre ambos religiosos terminó con el retiro del cura de Pergamino, mientras los novios, sus familias y buena parte del pueblo esperaban en la plaza frente a la iglesia. Tiscornia finalmente ofició la boda con la bandera en el altar, con Bilardo y el arquero de la reserva, el “Bebe” Espinoza, como monaguillos.

Años después, en una visita a la cancha de Independiente, un joven le pidió a Bilardo que le firmara una camiseta de piqué con cuello en “v”, un modelo que ya no se usaba. El muchacho le explicó que asistía al colegio Don Bosco, donde Tiscornia le había entregado esa prenda que, según el sacerdote, el propio Bilardo le había regalado en su momento.

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Tras la boda, Zubeldía otorgó una semana libre para la luna de miel. Bilardo y Gloria partieron en un Valiant 3 por la ruta Panamericana con destino a Córdoba, pero a la altura de Campana decidieron cambiar de planes y viajar a Mar del Plata. Se alojaron en un hotel de Punta Mogotes conseguido por Eugenio Guiscardo, nadador de aguas abiertas e hincha de Estudiantes. Permanecieron entre cuatro y cinco días antes de regresar para las fiestas de fin de año y el inicio de la pretemporada en Necochea, de cara a la Copa Libertadores.

La vida de recién casado se combinó de inmediato con una rutina deportiva exigente. Bilardo reveló que el matrimonio alquiló un departamento al que él solo podía asistir uno o dos días por semana, entre los torneos Metropolitano y Nacional, la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y las giras de verano por el interior y el exterior. Según su relato, eran las esposas de los jugadores quienes debían pedirle permiso a Zubeldía para obtener días libres tras los viajes, y quienes acompañaban al plantel hasta la concentración de City Bell antes de que el entrenador dispusiera su retiro.

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El plantel, de unos veinte futbolistas, pasaba largas jornadas en la concentración con pocas distracciones: un televisor con señal limitada, ya que no existían el cable, los DVD ni las consolas. Entre las visitas que amenizaban esos días, Bilardo menciona al actor Fidel Pintos, al folclorista “Chango” Nieto, hincha de Estudiantes, y al humorista Alfonso Pícaro, conocido por su personaje “Miseria espantosa”. Los sábados, el plantel seguía por televisión programas como Sábados circulares, conducido por Pipo Mancera, además de Los tres chiflados y Yo me quiero casar, ¿y usted?, con Roberto Galán.

El Pincha finalmente terminaría consiguiendo la primera de tres Copas Libertadores consecutivas bajo el mando de Zubeldía. Este sábado, tras la conseguida en 2009, el elenco platense buscará sumar la quinta estrella en el certamen frente al Palmeiras, casualmente el mismo rival que en la final de 1968.

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