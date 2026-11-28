Annemarie Heinrich (Captura del trailer del documental "Annemarie")

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“De mi bisabuela me acuerdo de sus exposiciones llenas de gente. Me acuerdo de mi papá mostrándome sus fotos mientras yo intentaba entender qué tenían de especial que hacía que tantas personas se juntaran a verlas”.

Mientras en la pantalla se monta una exposición fotográfica y suena el trabajo —la selección, el orden en el que se colgarán, las luces, las herramientas para empotrarlas en las paredes, la delicadeza absoluta para manipularlas—, la voz que recuerda es la de Mariana Sanguinetti.

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Ella no se presenta. No hace falta. Basta con dos referencias: “mi bisabuela” y el foco de la cámara entre las escenas de montaje con su resultado final —la muestra instalada, lista para su apertura— y aquellas que muestran el salón lleno de personas que la recorren: Annemarie Heinrich. “Un cuerpo, una luz, un reflejo”.

Sanguinetti es la directora de Annemarie. Un documental que no solo es un retrato de la vida de la gran retratista sino la búsqueda de respuesta a una pregunta primigenia y honesta: “¿quién era mi bisabuela?”.

Mariana Sanguinetti, bisnieta de Annemarie Heinrich, dirige el documental "Annemarie" (Malu Boruchowicz)

Una mujer, una cámara y una bisnieta

Cuando Annemarie Heinrich murió, Mariana Sanguinetti, su bisnieta, tenía diez años. Una de las cosas que más recuerda es su velorio. Era el primero al que iba.

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—Llegaban flores, coronas, famosos, notas en los diarios. Después, cuando tuve otro velorio que era más tranqui, dije: “Qué raro”; me había generado un malentendido, pensé que todos los velorios tenían ese nivel de resonancia. Diría que fue ahí cuando empecé a entender que mi bisabuela había sido una persona llamativamente importante en comparación con otra gente que se moría y no tenía tanto eco.

Los recuerdos que Mariana tiene de su bisabuela hoy, a sus 31, “son recuerdos de recuerdos”. “Tengo un recuerdo de acordarme de algo, pero que también es un poco inventado, un poco basado en unas fotos que tengo con ella, pero no es que tengo un recuerdo vivo”. Por eso, y porque hace cine, y porque es bisnieta de quien es bisnieta y su bisabuela era para ella alguien a descubrir, siempre había rondado en su cabeza la idea de hacer este documental.

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—Era raro que Anne no tuviera ninguna película sobre su vida, a diferencia de otros artistas del mismo tenor, o incluso menos conocidos, que ya tenían hechos documentales. Y empezaba a pasar que se acercaba gente con la idea. Yo ya hacía cine (hacía otras cosas de cine), pero circulaba mucho esto de que, el día que hubiera un documental de Anne, lo iba a hacer yo. A su vez, yo sabía que eso requería mucho tiempo y calma, y los proyectos de cine, en general, son más vertiginosos de cronograma, entonces me costaba mucho encontrar ese momento donde pudiera frenar un gran tiempo y dedicarme a eso, a ver qué aparecía, porque tampoco es que ya sabía lo que había que hacer. Era todo un proceso de investigación que había que encarar. Y cuando fue la pandemia, dije: “Listo, es ahora”. Claramente el proyecto era muy amigo de esa calma y de ese tiempo disponible. Ahí fue que empecé a ir a Callao a ver cajones, libros, diarios, fotos, negativos, durante muchas semanas, y en un momento el proyecto empezó a tomar un poquito más de forma. Cuando terminó la pandemia ya tenía una estructura más clara de para dónde seguir.

“Callao” es el punto en el mapa sobre esa avenida, casi esquina Las Heras, donde se alza el mítico estudio de fotografía de Annemarie. En ese rincón del barrio de Recoleta lo plantó y ahí sigue funcionando, ahora (y desde hace tiempo) capitaneado por sus hijos, Ricardo, abuelo de Mariana, y Alicia, su tía abuela, que heredaron el oficio de su madre y también son guardianes de su legado. En ese mismo sitio está concentrado su universo: debajo del local hay un sótano sin ventanas donde sacaba las fotos, hay un laboratorio de revelado que sigue funcionando y un viejo lavadero convertido en un archivo infinito de su obra. Y también está su casa. “Annemarie vivía donde trabajaba”, muestra y cuenta Mariana en el film. Que es una película que busca conocer a quien estaba detrás de los retratos deslumbrantes, de los paisajes como cuadros, de las imágenes que eternizaron a los artistas del país en su apogeo y hoy cuentan su historia.

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—Es un documental justamente sobre esa pregunta. En un momento me di cuenta de que tenía distintas versiones: de sus hijos, de sus nietos, de sus colegas, entonces, a la hora de hacer la película no es que yo sabía que ella era de tal manera. La pregunta de quién era, y quién era para cada uno, es un poco el objeto del documental: más allá de que es sobre la vida de Anne, también es sobre mi pregunta acerca de quién fue mi bisabuela y por qué fue tan importante para cada uno por motivos distintos y al mismo tiempo para todos con un motivo muy profundo. Entonces fue reconstruir cómo una persona llega de Alemania, se construye un oficio, una familia, colegas, amigos, un grupo de pertenencia.

Graciela Borges en el documental sobre Annemarie Heinrich, con uno de sus retratos tomado por la fotógrafa

Annemarie Heinrich nació en Darmstadt, Alemania. Llegó a la Argentina con sus padres y su hermana Úrsula cuando tenía 14 años, en 1926. Dejaron una casa de dos pisos en Berlín para instalarse en medio del campo, con un primo que trabajaba en Entre Ríos, en una casa que se inundaba cada vez que llovía. Migraron porque su padre, socialista, olía una nueva guerra en Europa. Duraron poco experimentando la vida rural. Enseguida decidieron irse a Buenos Aires.

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“Anne empezó a practicar un oficio para el que no necesitaba el idioma. Compraba una cámara a la mañana que empeñaba a la tarde para poder hacer las copias durante la noche, venderlas, con esa plata volver a comprar la cámara a la mañana y así”, narra Mariana en el film.

—¿Anne siempre supo que quería ser fotógrafa?

Las preguntas de Mariana son para Ricardo y Alicia, su abuelo y su tía abuela, hijos de Anne. Pero la que responde, cada vez, antes de que su hermano pueda pronunciar una frase completa, es Alicia.

—A Anne le gustaba el teatro. Ella había querido ser bailarina y el abuelo había dicho que “putas, no”.

—¿Cuál es la parte de la obra de Anne que más les gusta?

—A mí me gusta toda la obra de Anne. Cada cosa tiene su momento adentro de su vida. Sus obras son el retrato de su vida, de todo el transcurso de su vida.

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—¿Qué pensaría Anne de que yo esté haciendo este documental?

—Diría: “¡¿Para qué un documental sobre mi vida?!” —ríe—. Eso es lo que te diría Annemarie. “Hacé otra cosa”.

"Veraneando en la ciudad", una de las fotos más conocidas de Annemarie Heinrich, tomada en 1959

Más que retratos

Cuando tenía 17 años, Annemarie ya había levantado su primer estudio fotográfico en Buenos Aires. Dedicó su vida a registrar con destreza y belleza la de los demás. Su archivo —inabarcable— da cuenta de eso.

“Lo que hay es infinito. Hay de todo y de todo hay mucho: hay fotos de bebés, de Borges, de famosos antes de ser famosos, de Eva Duarte antes de ser Eva Perón y de Eva Perón siendo Eva Perón. Hay naturalezas muertas, publicidades, familia, viajes, bautismos, fiestas, rodajes, desnudos, poetas, postales, danza, amigos, retratos. La vida de mi bisabuela estaba hecha de un pedacito de la vida de todos los demás”.

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En el documental, Mariana no solo se sumerge el archivo de Annemarie, no solo entrevista a su familia, sino que busca a sus colegas y a algunos de quienes fueron protagonistas de esa vasta y prestigiosísima obra.

Entonces la pantalla despliega una galería de voces que por sí solas podrían formar un paseo de la fama de la fotografía, el teatro y el cine.

Y muestra a Sara Facio —fallecida en 2024— que dice que Annemarie, de quien era amiga, fue como su maestra “por todo lo que te transmitía: el amor por las imágenes, por saber cómo estaban hechas, si había nuevas lentes, nuevos formatos”: “Es el personaje de mi vida”.

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—¿Y trabajaba mucho, no? —le pregunta Mariana.

—¡Ah! Campeona del trabajo. A la noche se quedaba hasta las dos, tres de la mañana. Y muchas veces iba —yo la acompañaba— a los teatros para entregar las copias que le pedía Libertad Lamarque o Mirtha. Llevaba las fotos en persona.

Y muestra al fotógrafo Juan Travnik, que destaca del trabajo de su amiga y colega “la búsqueda de la belleza”. La “obcecada constancia para buscar la perfección desde lo técnico”. “Y nobleza. Nobleza significa no traicionarse en sus ideas y no traicionar”. “Esas son las cosas que más me impactan de la fotografía de Annemarie, dejando de lado estas otras características de su persona, su calidez, que yo sentía”. “Era un amor”.

Y muestra a la fotógrafa Julie Weisz que, certera, la define: “La mirada de ella era la mirada de una artista, porque cualquier foto que sacaba no era solamente un retrato”.

Y muestra a Graciela Borges. Que mira sus fotos tomadas por Annemarie, deslumbrada, como si las viera por primera vez. “Annemarie era como esa estrella que uno tiene distante y amorosa, y que una venera por el recuerdo del momento en que está”. “Vos te sentías tan reconocida…”. “Ella era alguien que te hacía sentir alguien”.

Las luces persiguiendo o dando lugar a las sombras, dejando que se luzcan. Las expresiones increíblemente transparentes. Las miradas, no a cámara, hacia algún otro punto del cuadro. Su mirada. La de Annemarie. Lograba una imagen que parecía que al accionar el obturador atrapaba el alma de los retratados para vertelo ahí, en la fotografía que después les entregaba.

Eva Duarte, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Mercedes Sosa, Ástor Piazzolla, Enrique Santos Discépolo y tantos —tantos— más, se pararon frente a su lente. Ella les extrajo la esencia y se las dio en la mano.

Uno de los retratos icónicos de Eva Duarte, hecho por Annemarie Heinrich

—Para mí la de Evita es increíble —dice Mariana a Infobae sobre sus predilectas de Annemarie—. La ves y ves a alguien con mucha personalidad ahí. Con las de Tita Merello me pasa lo mismo. Tiene unos retratos que me parece que no te los olvidás nunca más y que transmiten mucho la esencia de la persona. Después tiene una foto que me encanta que se llama Los caminantes, que hace como una cosa rara con el obturador, entonces hay algunos pasos que están firmes y otros que están borrosos y hay mucha gente. Me parece que son muy, muy narrativas algunas fotos. Pero siempre voy cambiando. Te puedo decir estas ahora, hay un retrato de Zully Moreno que me encanta, pero de pronto sigo mirando y veo una foto de Mar del Plata que parece un cuadro, y hay algunas fotos incluso de bebés que las veo y digo: “Esta es divina”. Tiene muchas fotos increíbles.

—¿Qué encontraste, en esa búsqueda que fue el documental, que te haya sorprendido más de Annemarie? ¿Descubriste algo que no esperabas?

—Me sorprendió mucho que yo tenía una imagen de ella como una fotógrafa que trabajaba sola y que era una genia, una artista, como esa idea de artista genio, y después, revolviendo sobre todo sus papeles y entendiendo un poco cómo se hacían las fotos tan increíbles que ella sacaba, entendí que en realidad era una persona a la que le encantaba trabajar con gente, le encantaba la parte social del asunto. Como que la desacralicé en el buen sentido. Se me elevó como artista por entender que no es que ella se consideraba a sí misma como alguien con un don muy grande, sino que creía mucho en el trabajo y en trabajar con gente. Ese fue un descubrimiento que me acercó mucho a ella porque es parecido a como a mí también me gusta pensar el trabajo. Yo quizás conocía eso, que puede ser muy rimbombante: las exhibiciones retrospectivas, todos diciendo “una genia, una genia, una genia”, y de pronto ver cómo había construido su carrera fue ver que sí, era una genia, pero también era alguien muy perseverante con el trabajo, muy paciente, muy dedicada. Y también que cuando fui a entrevistar diciendo: “Esto es para un documental de Annemarie”, todos me abrieron las puertas en un segundo y nadie me dijo nada malo, que creo que es genuino, no es que no me lo dijeron a mí porque soy la bisnieta, sino que fue alguien que generó mucho cariño y respeto a su alrededor.

En el film lo dice así: “Tengo la sensación de que algo de lo heróico en Anne, para ella era sentido común. Aprender a usar una cámara para poder trabajar de algo en lo que no necesitara saber el idioma fue sentido común; ser una mujer artista y empresaria en los 40, que usa pantalones para trabajar más cómoda y lleva a su marido escritor a que le maneje las cuentas, era sentido común; enseñarles el oficio a sus hijos fue sentido común (como las familias de zapateros o abogados); y dejar exhibido un desnudo en la vidriera, en el barrio más conservador de Buenos Aires, también es sentido común. Está lejos de ser una persona que habla de sí misma como una artista iluminada por un don, más bien como una persona con toneladas de sentido común y mucho amor por su trabajo”.

Annemarie Heinrich dejó un legado inabarcable. Su estudio de la avenida Callao sigue funcionando, liderado por sus hijos, y ahí mismo se encuentra su archivo infinito

Una terraza propia

“¿A quién más tengo que entrevistar en el documental, para vos?”, le pregunta Mariana en el film a Sara Facio. “Sería bueno a Mirtha Legrand, si podés, porque además la quería mucho. Se querían las dos”.

Annemarie —la blusa rojo fuego, mangas de blazer oscuro, el pelo plata de una mujer con mucha vida (quizás en sus setenta o más)— aparece en la mesa de la Chiqui. La diva de los almuerzos no solo había pasado y posado varias veces para su lente, era amiga íntima “como hermanas”, de Úrsula, la hermana de Annemarie.

Mirtha le pregunta: “¿Era común que una mujer fuera fotógrafa cuando empezaste, en tu época?”. Y arriesga: “No debía ser muy común”.

Annemarie, que había empezado su carrera a fines de los años 30, le cuenta la historia de “un caballero” que llegó a su estudio y le preguntó si “¿usted va a sacar la foto?”. Cuando ella le dijo que sí, se dio media vuelta y se fue. También cuenta que después, durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron a la Argentina muchas fotógrafas refugiadas y ella aprendió de ellas, “porque no había escuelas de fotografía”.

La desigualdad de género es un tópico presente en el documental, como lo era, sin que ella los buscara, en la vida de Annemarie. En otra escena de entrevista, un periodista que le hace un reportaje en su casa, en los 90, hace el cálculo de los años que ella llevaba trabajando y le dice: “Son como 56 años de vida de etapa fotográfica. Ahora, dicho esto en 1992 suena mucho más fácil: las mujeres han ido ocupando posiciones”. “Pero era duro para una mujer…”, responde Annemarie. Y el diálogo sigue en esa dirección.

—¡Por eso! Ahora es muy fácil decir “una mujer fotógrafa”, porque nosotros vemos permanentemente reporteras gráficas; ser fotógrafa, en esa época, no existía —le recuerda su interlocutor como si ella no lo hubiera vivido.

—A pesar de todo —le dice Anne con el dedito índice levantado— en muchas editoriales no aceptan las mujeres reporteras gráficas.

—Todavía.

—Todavía.

—Va a llegar la época, por cómo viene la sociedad, que las mujeres no van a aceptar reporteros gráficos, porque ellas van a dirigir las editoriales —dice el periodista con más obsecuencia que convicción.

Annemarie ríe.

—No creo, porque creo que siempre hay que trabajar en conjunto y en compañía, es la única manera que se puede llegar a algún lugar como corresponde.

Tita Merello por Annemarie Heinrich

Una de las fotos —quizás de las más famosas— que Mariana destaca en el documental, es Veraneando en la ciudad. Annemarie la tomó en 1959 y muestra a una mujer en lo alto de una terraza, ofreciéndose, toda ella, al sol. Está de jean, una prenda liviana con mangas al codo y en medias —los zapatos a los lados del cuerpo, a la altura de la cabeza—. Dejó el libro abierto boca abajo, para retomar luego el curso de su lectura, y con los ojos cerrados y una mano apoyada dramática y a la vez cómodamente sobre su frente, se deja abrazar por ese sol porteño, ajena a la ciudad que, a su alrededor, humea. No cesa.

—Es de las fotos más conocidas de ella, para mí es de las mejores. De nuevo, técnicamente es impresionante: tiene todo un trabajo con las diagonales donde el humo está en la misma dirección que la sombra, la misma dirección que sus piernas, hay algo increíble ahí. Pero, más allá de eso, me parece que transmite algo como Virginia Woolf, de una mujer sola, buscándose un refugio en la ciudad para leer y estar tranquila, como su terraza propia, de alguna manera. Me parece que eso habla de Anne también, de cómo ella encontraba ese lugar siempre. Es la foto favorita de mucha gente. La mía también, me parece increíble. Y tiene eso, como una cosa muy femenina en la ciudad, que me encanta.

—Cuando va a almorzar a lo de Mirtha, ella le pregunta por lo difícil que debe haber sido ser fotógrafa siendo mujer, cuando empezó, y Annemarie le cuenta esa historia del hombre que no quiso que ella lo fotografiara. Hay varias escenas en las que aparece la desigualdad de género, incluso ella dice que Argentina era un país muy machista. ¿Encontraste algo más sobre lo que pensaba respecto a eso? ¿se había pronunciado sobre el feminismo en algún momento?

—Yo creo que ella tenía algo muy fuerte con su criterio, como que le parecía absurdo no poder trabajar igual que un hombre, o junto a un hombre de igual a igual, entonces no es que tenía una cosa previa declamatoria de decir “lo mío es destacable porque soy mujer”, pero sí tenía esto de que si alguien entraba y le parecía raro que ella sea mujer, a ella le parecía doblemente raro que a alguien le parezca raro eso. Muchas veces que le preguntan por cosas así, ella dice: “Esto es absurdo”. Me parece que tenía un feminismo muy del sentido común, como que le parecía absurdo cualquier otro acercamiento a los géneros. Eso también es relindo de ver. Y de hecho en la foto de la terraza la mujer está en pantalones, que para la época era toda una declaración.

Mariana Sanguinetti: "[Annemarie] Está lejos de ser una persona que habla de sí misma como una artista iluminada por un don, más bien como una persona con toneladas de sentido común y mucho amor por su trabajo"

Una familia y un legado

Aunque de pequeña no lo tenía tan claro, con los años Mariana fue entendiendo más sobre la particularidad de su familia. Y ese gran legado que su bisabuela había dejado: uno que se le fue revelando de a poco, como un paquete repleto de un capital simbólico material e inmaterial.

—Casi inmediatamente de que ella se muriera hubo que ordenar todo el archivo y ver qué pasaba con sus fotos, con todos los negativos que tenía. Entonces pasó a convertirse, más allá de mi bisabuela y la mamá de sus hijos y la abuela de sus nietos, en un deber familiar: había que ocuparse de mantener vivo eso, ver a qué galería iba, cómo se conservaba, qué pasaba con su casa. Se convirtió en otra cosa. Había gente que venía a pedir fotos, y sus hijos conservaron muchos vínculos que tenía Anne, entonces siempre se mantuvo muy viva, incluso después de fallecida. A mí [todo el asunto] me llamaba la atención, pero no es que me tentaba meterme porque parecía algo muy pesado, muy infinito. Ella tiene tanta obra y tantos negativos que, de lo que yo escuchaba, ordenar eso no se hacía como algo placentero y simple, sino que era más como: “Uy, hay que ocuparse de esto, que es imposible, que es carísimo, que es enorme”. Después, en el proceso del documental, me fui copando mucho más, pero en un inicio yo decía: “Uy, abrís un cajón y hay más, y abrís otro cajón y hay notas y algo que guardó y un negativo que no se sabe, y viene alguien y dice: ‘Yo tengo estas fotos’”. Era medio inabarcable.

El film —que puede verse en el Gaumont, en el MALBA, en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, y en el Espacio INCAA Eco Select La Plata— no es un tratado de fotografía para profesionales de la imagen, ni un contenido de culto apuntado a un círculo restringido de la cultura. Lejos de eso, lo que se ve es la búsqueda genealógica de Mariana para conocer a su bisabuela y saber cómo se constituyó en esa pionera de la fotografía que, sin proponérselo, sentó un precedente y un camino posible para muchas otras que vendrían después. Se ve una trayectoria, una mujer entregada a un oficio que abrazó y que conservó los pies en la tierra pese a su reconocimiento y a tener muestras en los museos más importantes del mundo. Y, quizás lo más entrañable, se ven amigos, colegas que la querían y una familia encontrándose y divirtiéndose con la excusa de una película que es, también, su memoria.

—Hay algo que tiene la peli en particular, creo yo, que es que no es solo un documental biográfico de Annemarie, sino que aparecen otros personajes que son muy interesantes y ciertas cosas familiares que se dejan entrever. Lo digo como una invitación, porque no es una película que solo podés ver si sabés quién es Annemarie o si te interesa la fotografía. Viene mucha gente que no sabe quién es Anne y que no le interesa la fotografía particularmente y se ríen y se van emocionados y les hace acordar a sus abuelas, aunque no tengan nada que ver con el mundo del arte. La idea era hacer algo que pudiera dejar más que las cosas que se pueden leer en un libro de ella o que se pueden ver en una muestra. Aprovechar el cine como la oportunidad de contar otra cosa.

—Abrís el documental diciendo que cuando eras chica te preguntabas qué tenían de especial esas fotos que hacía que tanta gente se reuniera para mirarlas. ¿Lo descubriste?

—En gran parte sí, porque creo también que la mirada es algo que se construye. Me acuerdo de tener ocho años y mirar lo mismo que muchos adultos se paraban a observar y sobre lo que decían “qué genialidad” y a los ocho años no sé si veía eso. Sí creo que había algo construido. Después empecé a hacer cine y a entender bastante más del valor de las imágenes y de lo que transmiten y eso sí lo puedo ver. Creo que tienen mucha destreza técnica, por un lado, y, por otro lado, que tienen eso de captar mucho la esencia de las cosas o de la gente, los retratos, o del lugar, cuando retrata paisajes, o incluso sus fotomontajes también son impresionantes. Es lindo ver eso. Pero creo que también para cada uno es una cosa distinta: hay gente que viene y me dice “no pusiste mi foto favorita”, que es una a la que yo no le veo tanto, y quizás puse una que para mí es increíble y a otro le parece que hay mejores. Creo que ella también tiene una obra tan vasta que hace que cualquiera sienta que es su fotógrafa favorita porque en realidad tiene miles y miles de fotos.