Antes de comenzar el desempate en el estadio Monumental, el árbitro Ángel Coerezza, le advierte a los jugadores que será muy severo luego de lo que había ocurrido días antes en La Plata. Sus cuatro expulsiones derivaron en otras tantas detenciones

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Las frases populares. Esas sentencias que nacen y quedan para siempre en el inconsciente colectivo de una sociedad, que sabe, fielmente cómo aplicarlas. Muchas veces surgen de un hecho puntual o vienen de arrastre para pasar de generación en generación. “La gloria o Devoto” es una de ellas. Atribuida a Carlos Salvador Bilardo, por la violenta final de la Copa Intercontinental disputada entre Estudiantes y Milan en la cancha de Boca en 1969, donde tres compañeros del Narigón terminaron presos, por un decreto del presidente Onganía que estaba en vigencia. Sin embargo, había un antecedente, de apenas un año antes, que también tuvo como protagonistas a jugadores del club de La Plata y de Racing.

Aquellas batallas de la Copa Libertadores. En la década del ‘60, la de su nacimiento, el máximo torneo continental se fue convirtiendo en un espacio de contienda con más tintes boxísticos que de fútbol. Eran comunes los golpes, desmanes e infracciones que sobrepasaban el límite del reglamento. Parecía que en cada partido se debía dar una muestra de hombría mal entendida. La edición de 1968 fue una de las primeras que dejó en claro este panorama.

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Y fue justamente allí donde dos compañeros de Bilardo en Estudiantes, Ramón Aguirre Suárez y Néstor Togneri, corporizaron aquella premisa. Aunque ellos la hicieron completa. Fue “La gloria y Devoto”, todo junto y en pocos días, para poder actuar en la final ante Palmeiras, en una situación acorde con el momento por el que atravesaba la sociedad argentina. Eran tiempos particulares, con un gobierno de facto, encabezado por Juan Carlos Onganía, que había derrocado al democrático de Arturo Illía, con la pomposa autodenominación de “Revolución Argentina” y cuyos principales responsables aseguraban que iban a mantenerse varias décadas en el poder.

Aviso de la transmisión de Canal 7. Seguramente, una de las primeras grandes previas del fútbol por TV en nuestro país. Junto a su programación habitual, la emisora mostró cómo se preparaba el estadio para un partido que iba a quedar en la historia

Entre otras polémicas y absurdas medidas, el gobierno de Onganía había puesto en marcha una disposición llamada Edicto de Reuniones Deportivas, que tenía como premisa fundamental el intento de “moralizar” los espectáculos y dar un escarmiento frente a la sociedad. Aquellos futbolistas que fueran expulsados del campo de juego por acciones recias o agresiones, deberían ir a prisión. Un delirio sin precedentes.

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La idea ya venía rondando en la mente de las autoridades a cargo del Poder Ejecutivo y encontró el pretexto justo luego del partido que disputaron Estudiantes y Racing en La Plata, el 24 de abril de 1968, por la segunda semifinal de la Copa Libertadores. La Academia había ganado 2-0 en su estadio, pero los Pinchas dieron vuelta la serie imponiéndose por 3-0 y forzando un desempate. Pero el saldo fue lamentable, por una violencia infinita que se vio en cada rincón del campo y terminó con apenas dos expulsados, porque pudieron ser muchos más: Roberto Perfumo por un puntapié a Carlos Bilardo a los 14 minutos y Carlos Pachamé, un cuarto de hora después, por una tremenda patada al Chango Cárdenas.

Debió mediar Valentín Suárez, interventor a cargo de la AFA, presente en la cancha, con la amenaza de cancelar la inscripción de ambos equipos en la copa si seguían con las agresiones. Recién allí llegó un poco de calma. El edicto entró en vigencia el sábado 27 de abril de 1968, el día programado para el desempate en cancha de neutral, de donde saldría el rival de Palmeiras en la final. El estadio designado fue el de San Lorenzo. Sin embargo, una inspección de la Municipalidad realizada el viernes por la tarde, determinó que una de sus populares no estaba en condiciones para recibir un cotejo de esa relevancia. Faltaban poco más de 24 horas y no había sede. Increíble. Luego de febriles y apuradas gestiones, se optó por la cancha de River Plate.

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El golazo de chilena de Juan Ramón Verón contra Racing en el Monumental, que clasificó a Estudiantes para la primera final de Copa Libertadores de su historia

Antes de comenzar el partido, el árbitro Ángel Coerezza, de los mejores de aquel momento, citó a todos los jugadores al centro del campo y les advirtió: “No tendré contemplaciones: a la primera que hagan, se van de la cancha”. El primer tiempo se desarrolló de manera normal, con roces propios del juego, pero la historia comenzó a cambiar en la segunda parte. A los 30 minutos había un córner para Racing. El Coco Basile y Aguirre Suárez forcejearon y llegaron a la agresión con golpes de puño. El juez de línea, que no era otro que el inefable Guillermo Nimo, advirtió al árbitro que procedió a la expulsión de ambos. Inmediatamente, ingresaron policías al campo de juego, que detuvieron a los dos futbolistas.

Ya nada podía ser normal. Los 90 minutos concluyeron sin tantos y debió recurrirse al suplementario y allí vieron la tarjeta roja Chabay de Racing y Togneri de Estudiantes, que también atravesaron la misma situación de sus colegas. Los cuatro serían derivados a la comisaría 33°. Un par de minutos más tarde, con una espectacular chilena, la Bruja Verón puso el 1-0 y casi sobre el final, empató el Chango Cárdenas de penal. El cuadro de La Plata se clasificó finalista por haber marcado un gol más que su rival en la serie de tres partidos de la semifinal.

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Ramón Aguirre Suárez, Nelson Chabay y Alfio Basile en el momento en que se retiran del penal de Villa Devoto luego de haber permanecido dos días detenidos

Allí se inició otra historia. Pese a las gestiones de los directivos de las dos instituciones, los cuatro jugadores fueron a prisión para comenzar a cumplir los 30 días de arresto estipulados por las infracciones al edicto sobre las brusquedades y actitudes antideportivas. En las primeras horas de la mañana del domingo 28, fueron trasladados en un camión celular a la penitenciaría de Villa Devoto.

Permanecieron los cuatro en la misma celda hasta las 23:15 del lunes 29, cuando recobraron la libertad por las gestiones llevadas adelante por los dirigentes de ambos clubes. De acuerdo a lo que marcaba el edicto, el jefe de policía era el encargado de determinar el grado de responsabilidad y los días de arresto correspondientes a cada caso. Y fue él quien resolvió la liberación de los detenidos. Apenas salieron, los futbolistas de Estudiantes declararon: “Nos trataron muy bien y debemos agradecer a los directivos que tanto se han preocupado por nosotros”. Acompañados por un miembro de la comisión directiva, se trasladaron de manera inmediata al country de City Bell, para permanecer concentrados con el resto de sus compañeros, pese que no podían estar presentes en la primera final ante Palmeiras, prevista para el jueves 2 en La Plata.

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¿Quién podía pensar, un par de años antes, que aquel Estudiantes, siempre atribulado por el descenso, peleando los últimos puestos, iba a ser finalista de América? Gran parte de la respuesta tiene nombre y apellido: Osvaldo Zubeldía. Ese hombre que no tenía vínculo alguno con el club, comenzó a trabajar de manera paciente, con un grupo de jugadores, hambriento de éxitos, que habían detectado en él un líder excepcional.

El doctor Bilardo junto a un chico en la visita que el plantel de Estudiantes realizó al hospital de niños de Montevideo, el día anterior a la final con Palmeiras

Y de a poco se fue eslabonando esa cadena de éxitos. Primero siendo uno de los dos clasificados en su zona en el Metropolitano de 1967, donde disputó la histórica semifinal con Platense, que cambió la historia de uno y pudo hacerla con el otro. Los Calamares ganaban 3-1 y con un hombre más en cancha de Boca, pero Estudiantes dio su primera muestra de garra, dando vuelta el partido, ganándolo por 4-3 y quedando con el título, el primero de su historia, frente a Racing en cancha de San Lorenzo.

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Ese logro le permitió su bautismo internacional con la participación en la citada edición 1968 de la Copa Libertadores. Fue el claro ganador del grupo que compartió con Independiente, Millonarios y Deportivo Cali. En la segunda etapa, también se quedó con la zona, superando nuevamente al cuadro de Avellaneda y a Universitario de Perú. Llegó el momento de enfrentarse con Racing, campeón defensor, en esas tres batallas durísimas, para llegar al partido decisivo ante Palmeiras.

La primera final en su estadio fue cuesta arriba, porque el cuadro brasileño se puso en ventaja en el primer tiempo y supo cuidar esa diferencia. Parecía que a Estudiantes se le escurría la ilusión del empate, pero llegó con un gol antológico de Juan Ramón Verón, luego de eludir a varios rivales y clavarla en el arco, a cinco del final. Pero a los 43, el Bocha Flores hizo delirar a la hinchada, marcando el segundo, que daba gran tranquilidad para el viaje a Sao Paulo.

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La expectativa de la final de Estudiantes con Palmeiras era tan grande, que Lucas Demare decidió informar por medio de un comunicado, el retraso de 24 horas del estreno de su película

En la revancha en el Pacaembú, el local fue claramente más y se impuso por 3-1. Todo se iba a definir en un tercer partido, con sede en Montevideo, del mismo modo que ocurre ahora. Fue la gloriosa noche del 16 de mayo de 1968, en un partido que estuvo en duda hasta último momento por una huelga general que se había decretado en Uruguay. Finalmente se disputó como estaba previsto y Estudiantes fue muy superior desde el primer minuto. Ganó por 2-0 con tantos de Felipe Ribaudo en el primer tiempo y Juan Ramón Verón en el complemento. Aguirre Suárez, uno de los detenidos en la infausta noche del Monumental, fue titular y una de las columnas de la defensa.

Meses más tarde, los muchachos de Zubeldía se iban a dar el gusto de ser campeones del mundo frente al Manchester en Inglaterra. Fue un ciclo brillante que también contó dos Libertadores más (1969 y 1970) y arañar la gloria de una cuarta, ya que cayó en la final de 1971 frente a Nacional.

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Aquella primera vez fue única. Pocos creían cuando se inició la edición 1968 de la Copa Libertadores, que Estudiantes podía ser el campeón. Y lo logró a su manera, frente a Palmeiras en Montevideo. 58 años más tarde, esa historia vuelve, con la pasión que corre por las venas de los hinchas y en cada futbolista que se pone la camiseta, donde late el sentido de pertenencia. La mística de Estudiantes. Una vez más, quiere besar la gloria.