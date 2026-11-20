Los servicios de emergencia y varios testigos se congregan en una carretera con niebla tras el vuelco de un autobús de pasajeros en Tecpán.Bomberos Municipales Departamentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un autobús de una empresa privada que trasladaba a trabajadores agrícolas volcó la madrugada de este viernes 20 de noviembre en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana, a la altura del ingreso a la aldea Chirijuyú, en el municipio de Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango.

El vehículo salió de la carretera en una curva y cayó a una hondonada, lo que dejó al menos 15 personas heridas, según el reporte preliminar de los cuerpos de socorro.

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La unidad, identificada con las placas C442BPQ, cumplía su recorrido habitual para trasladar al personal de una finca hacia su centro de trabajo cuando el conductor perdió el control del vehículo. Las causas exactas del vuelco aún no fueron establecidas por las autoridades, que deberán determinar si existió una falla mecánica, un exceso de velocidad o alguna otra circunstancia asociada al trazado de la vía.

Miembros de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales asisten a varias personas junto a una ambulancia en una calle de Tecpán. (Bomberos Municipales Departamentales)

Bomberos atendieron a los pasajeros en el sitio del accidente

Al lugar se movilizaron unidades de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Tecpán Guatemala y Santa Cruz Balanyá, que descendieron hacia la hondonada para rescatar y auxiliar a los ocupantes del autobús. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a varios pasajeros que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo, además de cuadros de crisis nerviosa derivados del impacto y la caída de la unidad.

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Según el parte de los bomberos, las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica especializada: la emergencia del Hospital General de Tecpán Guatemala y la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en Chimaltenango. Previamente, otros reportes habían mencionado el traslado de pacientes también al Hospital Nacional de Chimaltenango, lo que refleja la magnitud del operativo de atención médica desplegado tras el vuelco.

El operativo de rescate se coordinó entre dos estaciones bomberiles

Las estaciones de Tecpán Guatemala y Santa Cruz Balanyá desplegaron las unidades AD-132, RD-136 y AD-122 para atender la emergencia tras recibir múltiples llamadas de alerta sobre el vuelco. Los técnicos en urgencias médicas estabilizaron a los heridos en el sitio antes de proceder con los traslados, en una maniobra que exigió descender a la hondonada donde terminó el autobús tras salir de la cinta asfáltica.

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Mientras la mayoría de los pasajeros recibió primeros auxilios en el lugar, los casos con lesiones físicas más graves fueron trasladados con inmovilización hacia los hospitales de la zona para su diagnóstico y eventual recuperación. Al menos 15 personas requirieron algún tipo de asistencia médica en el transcurso de la emergencia, de acuerdo con el conteo más reciente de los cuerpos de socorro.

Las autoridades investigan las causas del percance

Hasta el momento, las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo no han sido confirmadas. Las autoridades de tránsito quedaron a cargo de la investigación, que deberá establecer si hubo responsabilidad de la empresa de transporte, del conductor o de factores externos relacionados con el estado de la vía.

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El accidente reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en el transporte de trabajadores agrícolas en Guatemala, un servicio utilizado a diario por miles de personas para trasladarse hacia fincas y centros laborales en distintas regiones del país. No se reportaron víctimas fatales en el hecho, según los partes oficiales de los cuerpos de socorro que intervinieron en el sitio.

Otros percances viales complicaron la movilidad el mismo día

La jornada del viernes también registró incidentes de tránsito en la capital y en Villa Nueva, aunque sin relación directa con el vuelco en Chimaltenango. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que distintos percances en el Anillo Periférico impidieron habilitar el carril reversible, entre ellos una colisión de motocicletas en el sector de las Dos Torres y el choque de un automóvil contra un poste de concreto en la 26 calle, zona 7, cuyo conductor presentaba aparente estado de ebriedad.

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En Villa Nueva, la PMT reportó además desperfectos mecánicos en varios vehículos pesados sobre la subida de Villalobos, en los kilómetros 11.5, 12 y 13, que también afectaron la circulación con dirección hacia la capital durante parte de la mañana.