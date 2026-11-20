Un grupo de vecinos de Caballito se manifestaron por el cambio de sentido en algunas calles del barrio por el trayecto del Trambus (Pura Ciudad)

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó que, desde la próxima semana, cambiará el sentido de circulación en algunas calles del barrio porteño de Caballito para preparar la llegada del Trambus, el servicio de colectivos eléctricos que unirá Pompeya con Aeroparque antes de fin de año, aunque aún no tiene fecha de inauguración confirmada.

Las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte dejarán de tener doble sentido en tramos centrales del barrio, mientras que varias calles modificarán su dirección y seis líneas de colectivos tendrán nuevos recorridos. Los cambios se suman a los carriles exclusivos y paradores ya construidos para el nuevo sistema.

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El Trambus tendrá una extensión de 22 kilómetros, atravesará ocho barrios porteños y dispondrá de 71 paradores. La previsión oficial es que transporte 60.000 pasajeros diarios y permita combinaciones con cinco líneas de subte —A, B, D, E y H— y cuatro servicios ferroviarios metropolitanos.

Honorio Pueyrredón y Acoyte: cambios sobre el recorrido central

Honorio Pueyrredón tendrá sentido único hacia Neuquén entre Ángel Gallardo y esa calle, en el tramo donde se construyó el parque lineal. Por otro lado, entre Ángel Gallardo y Warnes conservará la doble mano y contará con paradores centrales para las unidades.

Los carriles exclusivos ya fueron delimitados, aunque todavía no circulan colectivos por ellos. Durante esta semana, agentes de tránsito comenzaron a impedir el uso de esos espacios por parte de automovilistas.

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Los cambios en el sentido del tránsito en varias calles del barrio porteño de Caballito debido al esquema de la nueva traza del Trambus

Por otro lado, Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, pasará a tener sentido único hacia Díaz Vélez desde el próximo miércoles. En ese sector ya se levantaron los paradores sobre la mano derecha y se instalaron carteles que anticipan la eliminación de paradas de colectivos existentes.

La calle de convivencia de Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Avellaneda, también tendrá sentido único hacia Neuquén. Por su parte, Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, pasará a tener doble circulación, mientras que el pasaje Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, quedará habilitado solo hacia Yerbal.

Ambrosetti, la calle que concentra el reclamo vecinal

Ambrosetti invertirá su sentido de circulación entre Arturo Jauretche y la avenida Rivadavia, a pocos metros del Hospital Durand, y permitirá transitar hacia Rivadavia. Por esa calle circularán las líneas 55 y 145, que hasta ahora recorren Acoyte.

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Varios vecinos cuestionan que una calle residencial y adoquinada reciba el paso permanente de varias líneas de colectivos que generan ruidos y vibraciones sumado a la circulación de ambulancias en el área del hospital.

La mayor inquietud está vinculada con el puente de Ambrosetti sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, construido en 1993. El abogado Rubén Goliás, representante de un consorcio de la zona, explicó a Caballito Urbano que los residentes pretenden que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial verifique las condiciones de la estructura antes de la modificación del tránsito.

El reclamo llegó a la Justicia mediante una acción de amparo, rechazada en primera instancia por falta de legitimación del consorcio y luego apelada. Los vecinos realizaron una protesta en la intersección con Avellaneda y convocaron a una nueva manifestación.

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Durante el último fin de semana se hicieron pruebas con camiones pesados sobre el puente, con resultados positivos. Por ende, las líneas 42, 92, 106 y 135 también modificarán sus recorridos.

Las modificaciones ya implementadas en Caballito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó a fines de septiembre dos carriles exclusivos sobre la avenida Rivadavia, a lo largo de 10 cuadras, como parte de las obras para el futuro TramBus T1.

El corredor funciona las 24 horas entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez. Los carriles son utilizados por las líneas 2, 8, 15, 26, 55, 65, 85, 86, 88, 103, 119, 132 y 145. Por el corredor operará, además, la primera línea del Sistema Trambus hacia fines de 2026.

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Las modificaciones de trayecto y paradas del servicio Trambus en los barrios de Caballito y Almagro

La pintura roja sobre el asfalto indica las reglas de circulación: una línea continua reserva el carril al transporte público, mientras que una línea punteada permite compartirlo con otros vehículos. Los automovilistas pueden girar a la derecha, pero deben incorporarse al carril exclusivo en la esquina anterior al cruce.

Los giros están habilitados inicialmente en Campichuelo y Acoyte, y más adelante lo harán en el pasaje Balcarce. Quienes tengan cocheras sobre ese tramo de Rivadavia podrán usar el carril para entrar o salir de ellas, aunque deberán ingresar en la esquina previa y retirarse en la siguiente.

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Los dos carriles exclusivos para el Trambus en la Avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La medida también contempla operaciones de carga y descarga entre las 21 y las 7, una franja de menor circulación de colectivos. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura construye además dársenas sobre la vereda izquierda de Rivadavia e incorporará cajones azules en calles transversales para facilitar las tareas logísticas de los comercios.

El recorrido del Trambus

La T1 se incorporará a fines de 2026, con unidades de piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real. La línea T1 tendrá 22 kilómetros de extensión y transportará a 60.000 pasajeros diarios.

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El recorrido del nuevo transporte eléctrico hacia Aeroparque irá desde Pompeya por avenida La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón, antes de utilizar el Metrobús de la avenida Juan B. Justo.

El mapa del Trambus que conectará Aeroparque con Pompeya

En dirección a la terminal de avenida Sáenz, las unidades tomarán Honorio Pueyrredón hacia el sur hasta Neuquén, continuarán por Acoyte, José María Moreno y Formosa para volver a avenida La Plata.

El sistema contará con semáforos inteligentes que extenderán la luz verde para las unidades y buscarán elevar la velocidad promedio hasta 30%. El trayecto entre Pompeya y Aeroparque, que actualmente demanda una hora y 40 minutos, pasaría a realizarse en una hora con el flamante medio de transporte

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