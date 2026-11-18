FILE PHOTO: A man poses for a photo next to a "Vice City" sign outside the Kaseya Center ahead of the release of the video game Grand Theft Auto VI (GTA VI), in downtown Miami, Florida, US, November 17, 2026. REUTERS/Eva Marie Uzcategui/File Photo

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Grand Theft Auto VI alcanzó 99 puntos en Metacritic, una puntuación que lo ubica, de forma provisoria, en la cima histórica del agregador junto con The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El promedio se formó con 100 reseñas de medios especializados y puede modificarse a medida que se incorporen nuevas críticas.

La marca explica por qué “Metacritic” se convirtió en tendencia en redes sociales antes del lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games superó además su mejor registro previo: Grand Theft Auto IV tenía 98 puntos, mientras que Grand Theft Auto V llegó a 97.

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Metacritic reúne las críticas profesionales en una sola calificación

Metacritic es un sitio que recopila reseñas de videojuegos, películas, series, discos y programas de televisión publicadas por medios especializados. Para los videojuegos, convierte las calificaciones de cada publicación a una escala sobre 100 y calcula un promedio ponderado llamado Metascore.

La ponderación implica que las reseñas no necesariamente tienen el mismo peso. La plataforma asigna una relevancia diferente a los medios incluidos en su selección, de acuerdo con criterios propios sobre su trayectoria y alcance. El resultado busca reflejar el consenso de la crítica profesional, no la opinión del público.

Por esa razón, el Metascore y la puntuación de usuarios son indicadores separados. El 99 de GTA VI corresponde a las reseñas de críticos; las valoraciones de jugadores todavía no estaban disponibles en la ficha del título. La propia plataforma aclara que los votos de usuarios no forman parte del cálculo del Metascore.

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El 99 coloca a GTA VI entre los registros más altos del sitio

La cifra tiene relevancia por su escasez. Un 99 es el puntaje máximo registrado en el ranking histórico de Metacritic y, hasta ahora, solo lo había alcanzado The Legend of Zelda: Ocarina of Time, publicado para Nintendo 64 en 1998.

En ese contexto, GTA VI iguala una marca que se mantuvo durante casi tres décadas. También amplía el historial de Rockstar entre los lanzamientos mejor recibidos: GTA IV obtuvo 98, y GTA V, GTA III y Red Dead Redemption 2 se ubicaron en 97 en algunas de sus versiones para consolas.

El dato debe leerse con una salvedad. Metacritic publica puntuaciones por plataforma y los promedios pueden cambiar cuando suma nuevas críticas. La ficha de reseñas de GTA VI en Metacritic indica 99 puntos en PlayStation 5 y clasifica la recepción como “aclamación universal”.

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Ranking de los videojuegos con las puntuaciones más altas

El ranking histórico de Metacritic incluye distintas ediciones de un mismo juego según la consola o plataforma. Entre los puntajes más altos figuran los siguientes títulos:

Grand Theft Auto VI (PlayStation 5): 99 puntos

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64): 99 puntos

Tony Hawk’s Pro Skater 2 (PlayStation): 98 puntos

Grand Theft Auto IV (Xbox 360): 98 puntos

SoulCalibur (Dreamcast): 98 puntos

Grand Theft Auto V (PlayStation 3): 97 puntos

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch): 97 puntos

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch): 97 puntos

Red Dead Redemption 2 (Xbox One): 97 puntos

Metroid Prime (GameCube): 97 puntos

El listado toma las versiones con mayor calificación de cada obra y puede variar por actualizaciones de la base de datos.

La recepción crítica suma presión antes del lanzamiento

El nuevo juego transcurre en el estado ficticio de Leonida y tiene como protagonistas a Jason y Lucia. Su salida llega después de una espera de más de una década desde el lanzamiento de GTA V, uno de los videojuegos más vendidos de la industria.

La puntuación de 99 instala a GTA VI en una comparación directa con títulos de referencia incluso antes de que el público pueda jugarlo y valorar su experiencia. El promedio final dependerá de las reseñas que Metacritic incorpore después del lanzamiento.

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