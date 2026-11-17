Una de las fotografías más célebres de la vuelta de Perón al país, el 17 de noviembre de 1972: el general en el centro de la imagen con los brazos en alto, en su clásico saludo, junto al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, que lo protege de la garúa persistente con el paraguas

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Es una foto que ha quedado para siempre en las páginas de la historia del país, quizás la que mejor simboliza el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, después de un exilio de 6.268 días contados desde que se había ido a bordo de una cañonera a Paraguay el 20 de septiembre de 1955, derrocado por el golpe encabezado por el general Eduardo Lonardi. En el centro de la imagen congelada, el general que regresa de su destierro madrileño levanta los brazos repitiendo el clásico saludo que solía hacer desde el balcón de la Casa Rosada en sus días presidenciales, pero ahora desde el llano, protegido de una garúa persistente por el paraguas que enarbola el secretario general de la CGT —y su sindicalista predilecto— José Ignacio Rucci. A la izquierda de la foto, entre otros personajes, se puede ver a su esposa, María Estela Martínez, a José López Rega, por entonces su oscuro secretario sirviente a quien en Puerta de Hierro apodan “El Brujo”, y al coronel Jorge Osinde, encargado de su seguridad; a la derecha, pegado a Rucci, está el secretario general del Movimiento, Juan Manuel Abal Medina, y detrás, entre Rucci y Abal Medina, a un desconocido que luego cobrará relevancia: se trata del jefe de la custodia de Perón en España, Milo de Bogetich, un nombre falso detrás del que se esconde el criminal de guerra croata Mile Ravlic, un hombre que meses más tarde será clave en la creación de la Triple A.

Juan Domingo Perón había intentado regresar al país en diciembre de 1964, cuando gobernaba el radical Arturo Ilia, pero el avión de Iberia que lo traía de Madrid fue detenido durante su escala en el aeropuerto El Galeo, en Brasil, por gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. El líder justicialista debió retornar a Madrid con pena y sin gloria. En el segundo intento no iba a fallar, la correlación de fuerzas era otra, muy diferente.

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En 1972, la Juventud Peronista lanzó la consigna "Luche y vuelve" para exigir el fin de la proscripción y el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 17 años de exilio

Vientos de cambio

Ocho años más tarde de aquel retorno frustrado, la situación había cambiado de manera dramática. Las protestas que desde 1968 se extendieron por todo el país y el surgimiento de nuevas formas de lucha, como la guerrilla, y de experiencias de organización sindical alternativas y agrupaciones campesinas, como las ligas agrarias, pusieron rápidamente en aprietos a la dictadura que por entonces encabezaba Juan Carlos Onganía, forzando cambios de planes, funcionarios y dirigentes. Para 1972, de la “Revolución Argentina” sólo quedaba el recuerdo brumoso de un sueño delirante: la sociedad jerárquica y disciplinada que había postulado Onganía había estallado en pedazos. El Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Mendozazo, fueron verdaderos mazazos en la nuca de los militares en el poder. A la lucha en las calles ya se sumaba el acoso de las organizaciones guerrilleras —las “formaciones especiales”, como las denominaba Perón— que entre 1969 y 1971 protagonizaron más de 1400 acciones urbanas.

El general Alejandro Agustín Lanusse, el más “político” de los militares liberales, había asumido en marzo de 1971 y le tocó en suerte conducir el repliegue ordenado de la dictadura. Su arma fue el Gran Acuerdo Nacional (GAN), el intento de una negociación con los partidos políticos para acordar una salida electoral —para marzo de 1973— condicionada por la proscripción de Perón. En la vereda de enfrente, el general exiliado mostró sus cartas en la entrevista que grabaron en Madrid Pino Solanas y Octavio Getino. En ese momento, afirmaba que “las fuerzas que están en acción son sociales, económicas y políticas, cada una de ellas con una misión, están coordinadas y conducidas”. Y no había dudas sobre el significado de sus palabras: “Hay sectores activistas que hacen la guerra revolucionaria, esos están luchando a su manera…”, y además “está la CGT que es la fuerza social, ellos están luchando en su faja, pero todos están luchando por un mismo objetivo”. Para Perón, el objetivo era su vuelta.

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La cobertura de los diarios del regreso de Perón en 1972

“No le da el cuero”

En julio de 1972, Lanusse puso en marcha un plan de dos meses destinado a dejar a Perón al borde del abismo. El viernes 7 anunció que no podría ser candidato a presidente quien estuviera fuera del país: el plazo vencía el 24 de agosto. Sin cronograma electoral siquiera, la medida era un desafío abierto: o Perón adelantaba su regreso —previsto para noviembre— o quedaba excluido de la contienda electoral.

El 27 de julio, Lanusse redobló su apuesta en el Colegio Militar con una frase que al día siguiente reprodujeron todos los medios de comunicación: “El famoso retorno de Perón. Señores: o regresa antes del 25 de agosto o tendrá que buscarse un buen pretexto para mantener el mito de su eventual e hipotético retorno. En mi fuero íntimo, diré que a Perón no le da el cuero para venir”, decía.

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El líder justicialista hizo caso omiso al plazo impuesto por Lanusse, pero comenzó a dar señales de que el cuero le daba e, incluso, le sobraba para volver. Viajó desde Madrid a Roma y desde allí, el 15 de noviembre dirigió un mensaje al pueblo argentino: “Pocos podrán imaginar la profunda emoción que embarga mi alma, ante la satisfacción de volver a ver de cerca a tantos compañeros de los viejos tiempos, como a tantos compañeros nuevos, de una juventud maravillosa que tomando nuestras banderas, para bien de la patria están decididos a llevarlas al triunfo”, dijo.

No se conformó con eso. Al día siguiente, casi todos los diarios argentinos publicaban la solicitada firmada por Perón, dirigida “A mi pueblo”: “Nunca hemos sido tan fuertes. En consecuencia, ha llegado la hora de emplear la inteligencia y la tolerancia, porque el que se siente fuerte suele estar propicio a prescindir de la prudencia”, se podía leer. Luego aclaraba: “Agotemos primero los módulos pacíficos que, para la violencia, siempre hay tiempo”. Era una frase que también contenía una advertencia.

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Fue su último mensaje desde fuera del país. A las 20.21 del jueves 16, el avión DC-8 Giuseppe Verdi de Alitalia, partía desde Roma con una comitiva de figuras tan relevantes como contrapuestas que mostraban lo variopinto del movimiento: el cura Carlos Mujica, Lorenzo Miguel, Hugo del Carril, José Sanfilippo, Chunchuna Villafañe, Marilina Ross, Juan Carlos Gené, Marta Lynch, José María Rosa, José María Castiñeira de Dios, Guido Di Tella, Jorge Taiana, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, José López Rega, Rogelio Coria, José Rodríguez, Casildo Herrera y Vicente Solano Lima, entre otros.

Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña acompañaron a Juan Domingo Perón en su regreso a la Argentina

Tironeos con la dictadura

El 17 de noviembre amaneció lluvioso en Buenos Aires. Desde la noche anterior, miles de personas desafiaron la lluvia, el barro y los cordones militares y policiales que rodeaban el aeropuerto de Ezeiza. Para facilitar la movilización, la CGT había llamado al paro general. El clima, además de lluvioso era de fuerte tensión. Alrededor del aeropuerto de Ezeiza, había un cerco militar: camiones y tanques recorrían los accesos a la Capital y muchas de sus avenidas. El ministro del Interior, Arturo Mor Roig, el día anterior había anunciado un operativo que movilizaría a 35.000 efectivos con armamento pesado, unos 20.000 bloqueando el acceso al aeropuerto y 10.000 patrullando la ciudad de Buenos Aires. Una manera de meter miedo y desactivar la movilización.

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Sin embargo, enfrentando el operativo, hacia las ocho de la mañana, los manifestantes se habían juntado en varios puntos: los grupos más numerosos estaban en los alrededores de Ciudad Evita y en el cruce de la autopista Ricchieri con el río Matanza. Unas diez mil personas estaban plantadas frente a los tanques, muchas con banderas argentinas. “A la pelotita, a la pelotita, a la pelotita, que Perón está cerquita”, se coreaba en todos lados.

El avión de Alitalia aterrizó a las 11.08. Doce minutos después, Perón apareció en la escalerilla junto a María Estela Martínez. El secretario general del Movimiento, Juan Manuel Abal Medina, y el de la CGT, José Ignacio Rucci, “armado” con el paraguas que pasó a la historia, salieron a su encuentro. Un poco más atrás, se mojaban unos mil quinientos periodistas de todo el mundo.

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De inmediato, Perón fue llevado hasta el Hotel Internacional del aeropuerto. Durante horas quedaría encerrado en el edificio. La situación era confusa: no estaba oficialmente detenido, pero no le permitían abandonar el aeropuerto. A las diez de la noche, el general pidió que le alistaran su coche para irse a la casa que el justicialismo le tenía preparada como alojamiento en la calle Gaspar Campos, en Vicente López. Bajaron las valijas, llegó el Fairlane, se movilizó la custodia y, unos minutos después, aparecieron tres camiones de la Fuerza Aérea de los que bajaron dos docenas de soldados e instalaron ametralladoras pesadas apuntando a la salida. Las valijas volvieron a la habitación.

A la una de la mañana del sábado 18, el secretario de Prensa del gobierno, Edgardo Sajón, daba una conferencia en el Hotel Internacional para decir que Perón no estaba detenido. Poco después, Cámpora dijo a los mismos periodistas que Perón estaba “arrestado en la habitación”. Finalmente, alrededor de las dos de la madrugada, Perón consiguió la promesa de que podría abandonar el aeropuerto cuando saliera el sol.

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Juan Domingo Perón junto a Isabel en la ventana de la casa de Gaspar Campos

En Gaspar Campos

Cuando Perón llegó a la casa de Gaspar Campos 1065 había más de veinte mil personas esperándolo en la calle. Había gente por todos lados: encima de las medianeras, trepados a los árboles, en los postes de luz. A eso de las dos y media de la tarde, Perón salió al balcón de su casa. A su lado, José López Rega sonreía. El general hizo su clásico saludo con los brazos en alto y después se enjugó unas lágrimas. Tenía un traje oscuro, con camisa blanca y corbata de colores. Trataba de sonreír, pero le salían pucheros. Después se puso las dos manos junto a la mejilla para decir que quería dormirse un rato, y volvió a entrar.

Salió de nuevo cerca de las cinco de la tarde, esta vez con un megáfono que amplificó su clásico saludo de “¡Compañeros!” y la multitud estalló. “Les agradezco mucho esta muestra de cariño que retribuyo con el mismo cariño. Tengan cuidado. Se pueden lastimar. Cuidado con los cables de alta tensión”, dijo, paternal. A su lado, Isabel le dio un gorro “pochito” y el general se lo puso, se lo sacó, lo agitó un momento y lo tiró a la multitud. Hubo avalanchas para agarrarlo. Nadie se iba y seguían los bombos y los gritos, los bailes, los encuentros, las consignas. Después hizo un pedido: “Muchachos, les pido que por favor hagan un poco de silencio, necesito dormir porque hace como tres días que no me saco los botines”. El silencio fue absoluto.

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A eso de las siete de la mañana del domingo 19, miles de personas decidieron despertarlo: “Buenos días General/ su custodia personal”, fue la consigna que se coreó. Y cuando finalmente salió al balcón otro cántico hizo saber a la dictadura donde estaba el poder: “La Casa Rosada/ cambió de dirección/ está en Vicente López/ por orden de Perón”.

Durante su estadía en la casa de Gaspar Campos, Perón terminó de cerrar el cerco político sobre el régimen militar, promoviendo un consenso inédito entre todas las expresiones partidarias nacionales, con excepción de las huestes liberales de Álvaro Alsogaray y los grupos de izquierda trotskista. También hizo las paces con su rival histórico, el radical Ricardo Balbín, un gesto político que se interpretó como símbolo de unidad de todos los argentinos.

Juan Domingo Perón se quedó en la Argentina poco más de un mes. Antes de regresar a Madrid el 14 de diciembre, designó a Héctor J. Cámpora como candidato presidencial. El 11 de marzo de 1973, un vendaval de votos consagró la fórmula Cámpora-Solano Lima y el 25 de mayo Cámpora asumió la presidencia en un clima de fiesta y expectativa popular. Recuperada la democracia, el país entero esperaba el regreso definitivo de Perón, programado para el 20 de junio, el Día de la Bandera, aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano. Ese día debía ser una fiesta, pero terminó en masacre.