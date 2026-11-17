El Ciclo Básico Común consta de seis materias y admite el cursado de hasta tres asignaturas por cuatrimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad de Buenos Aires abrió la inscripción al CBC de 2027 para quienes quieran iniciar por primera vez una carrera de grado, con una modalidad presencial o a distancia a través de UBA XXI. El trámite estará disponible hasta el jueves 26 de noviembre y constituye el paso inicial para cursar en una institución con ingreso irrestricto, sin examen de admisión y estudios gratuitos.

El Ciclo Básico Común es el primer año de todas las carreras de la UBA y está integrado por seis materias: dos vinculadas con la orientación, dos específicas de la carrera elegida y dos comunes. Los estudiantes pueden cursar hasta tres asignaturas por cuatrimestre, y cada una incluye dos evaluaciones parciales.

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La inscripción contempla tres instancias: la preinscripción en línea, la presentación de la documentación requerida y la selección de sede y turno en el sitio web del CBC. La guía para completar el procedimiento se encuentra en la sección de Inscripciones de la página oficial del organismo.

Las personas aspirantes deben contar con DNI argentino vigente y con el certificado de estudios secundarios completos legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. Quienes todavía no hayan recibido el título podrán presentar una constancia que acredite que finalizaron el nivel medio y que el documento se encuentra en trámite.

El proceso de ingreso requiere una preinscripción virtual, la entrega de documentación y la elección de sede y turno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legalización del título secundario se realiza mediante TAD, el sistema de Trámites a Distancia. Allí debe elegirse la opción “Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios”.

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Durante febrero de 2027 también se habilitarán otras gestiones vinculadas con el ingreso y la continuidad académica. Entre ellas figuran el preingreso para quienes aún no lo hayan realizado, la rematriculación para estudiantes del CBC sin usuario en SIU Guaraní, el cambio de carrera y la simultaneidad para cursar dos propuestas académicas al mismo tiempo.

La oferta de 2027 incluirá la nueva Licenciatura en Sistemas Complejos, que comenzará a dictarse en marzo en la Facultad de Ciencias Económicas. La carrera fue desarrollada junto con la Facultad de Ingeniería y propone formar profesionales capaces de abordar problemas científicos, tecnológicos, económicos, institucionales y sociales que exceden una única disciplina, según Infobae.

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Una carrera de cuatro años con ingreso propio

La licenciatura tendrá una duración de cuatro años, modalidad presencial y un curso introductorio intensivo previsto para febrero. Quienes aprueben los tres módulos de esa instancia tendrán aprobado el CBC, una modificación en el ingreso específica para esta propuesta.

El plan de estudios reúne 39 espacios curriculares: 31 materias y ocho talleres integradores. Al finalizar la cursada, cada estudiante deberá presentar y defender ante un jurado un proyecto integrador final.

Durante el primer año, la formación incluirá Matemática, Ciencias Naturales, Programación e Historia, junto con talleres para formular problemas, elaborar propuestas y ponerlas a prueba. El segundo año incorporará Física, Probabilidad, Sistemas Dinámicos y Complejos, Optimización, Sistemas Computacionales, Teoría de la Decisión, Epistemología y Ética.

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El tercer año profundizará contenidos de Aprendizaje Automático, Inteligencia Artificial, Diseño de Producto, Control, Verificación, Economía Política, Diseño Institucional y Geopolítica. En el último tramo se dictarán Inferencia Causal y Diseño Experimental, Teoría de Juegos, Negociación, Finanzas, Cultura, Juicio y Creación.

El decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, sostuvo que la carrera busca responder a un “vacío estructural” ante desafíos atravesados por múltiples componentes, interdependencia, efectos emergentes e incertidumbre. “Problemas multidimensionales que no pueden resolverse adecuadamente desde una única perspectiva disciplinar”, afirmó.

Raúl Bertero, decano electo de la Facultad de Ingeniería, describió el programa como “una suerte de Aleph del conocimiento” por la combinación de matemáticas, física, inteligencia artificial, política, ciencias sociales y biología. María Catalina Nosiglia, secretaria académica de la UBA, señaló que la propuesta articula fundamentos disciplinares, integración colectiva, trabajo sobre problemas y revisión crítica de las decisiones.

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