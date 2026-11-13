La Conferencia Episcopal Argentina le agradeció la visita al papa León XIV: "Hemos vivido días verdaderamente históricos"

La Conferencia Episcopal Argentina le agradeció al papa León XIV su visita al país

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le envió este jueves una carta de agradecimiento al papa León XIV tras el cierre de su visita apostólica al país. En el documento, firmado por la Comisión Ejecutiva del organismo, los obispos calificaron los días que compartieron con el Pontífice como “verdaderamente históricos” y aseguraron que su paso por el territorio nacional dejará una huella permanente tanto en la Iglesia local como en el conjunto de la sociedad argentina.

La carta da cuenta de un fenómeno de participación que excedió los encuentros presenciales con León XIV, que fue acompañado por millones de fieles en sus misas y celebraciones tanto en el barrio porteño de Palermo como en Córdoba y Luján.

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Según el texto del episcopado, miles de fieles de distintas provincias se congregaron en lo que los propios obispos denominaron las “postas del encuentro”: puntos de reunión en parroquias, comunidades y ciudades del interior del país donde los creyentes siguieron la visita a través de los medios de comunicación, oraron en conjunto y se sintieron parte del acontecimiento. La CEA describió esa dinámica como la expresión de un país que “quiso abrazar” al Sumo Pontífice más allá de la distancia geográfica.

El tono del documento no se limitó al agradecimiento protocolar. Los obispos plantearon ante León XIV un deseo concreto: que la experiencia vivida durante esos días no quede reducida a la memoria colectiva, sino que opere como punto de partida para una renovación de la Iglesia argentina. “Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero”, escribieron en la carta los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la CEA.

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La CEA describió la presencia del Papa en territorio argentino como “un inmenso regalo de Dios” y un período de “profunda renovación espiritual”. En ese marco, los obispos afirmaron haberse sentido “confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos”, según consta en el texto firmado por la Comisión Ejecutiva.

Millones de fieles acompañaron al papa León XIV durante sus actividades en Argentina

Cada uno de los gestos, palabras y encuentros del Pontífice durante su estadía fue valorado por el episcopado como un llamado a volver a lo esencial del Evangelio. Los prelados expresaron su voluntad de que esos mensajes funcionen como una guía permanente para la acción pastoral, una invitación a salir al encuentro de todos y a renovar el compromiso misionero de la comunidad eclesial.

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Al cierre del documento, Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, junto a los demás integrantes de la Comisión Ejecutiva, hicieron referencia a la siguiente etapa del viaje apostólico del Papa: su llegada a Perú. Los obispos manifestaron que acompañarán esa peregrinación con sus oraciones y pidieron especialmente por la fecundidad de esa visita a “su querida tierra”.

La carta concluye con una encomienda a la Santísima Virgen de Luján, patrona de Argentina, a quien los prelados invocan como “Madre de nuestro pueblo” y como sostén del ministerio de León XIV como sucesor de Pedro. El documento fue suscrito por Colombo; el cardenal Ángel S. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal.

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La carta de la Conferencia Episcopal Argentina a León XIV

Querido Papa León XIV:

Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria!

Hemos vivido días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo. Su presencia entre nosotros ha sido un inmenso regalo de Dios, un tiempo de gracia, de profunda renovación espiritual y de esperanza. Nos hemos sentido confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos.

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Cada palabra, cada gesto de cercanía, cada encuentro y cada uno de sus mensajes han tocado profundamente nuestros corazones. Queremos que sean una luz que nos acompañe, una invitación permanente a volver a lo esencial del Evangelio, a renovar nuestra misión y a salir al encuentro de todos.

¡Todos nos hemos sentido bienvenidos en su presencia! Lo expresaron las multitudes que lo acompañaron con inmenso cariño y devoción. También tantos argentinos que, desde sus pueblos, ciudades, parroquias y comunidades, se reunieron en lo que llamamos las “postas del encuentro” para seguir su visita a través de los medios de comunicación, rezar juntos y sentirse parte de este acontecimiento de fe. Toda la Argentina quiso abrazarlo y hacerle sentir su cariño.

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Estamos profundamente conmovidos y emocionados. Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado. Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero.

Gracias, Santo Padre, por su entrega generosa, por su cercanía paternal y por habernos ayudado a mirar nuestra patria y nuestra Iglesia con renovada esperanza. La Argentina lo quiere y le agradece de corazón. Reciba el abrazo fraterno y el cariño inmenso de un pueblo que lo ha recibido con los brazos abiertos y que guardará para siempre estos días de gracia.

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Seguimos acompañándolo con nuestra oración, pidiendo especialmente por la fecundidad de su peregrinación apostólica a su querida tierra del Perú. Que la Santísima Virgen de Luján, Madre de nuestro pueblo, lo cubra siempre con su manto y sostenga su ministerio como sucesor de Pedro.

¡Gracias Papa León! ¡Gracias de todo corazón! Con profundo afecto filial y nuestra oración.