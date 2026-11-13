Nicaragua

Emisora oficialista admite la fragilidad física de Daniel Ortega pese al hermetismo del régimen familiar nicaragüense

La columna firmada por Margin Gutiérrez describió al gobernante con un andar inestable y aludió a problemas de espalda y articulaciones, sin detallar diagnósticos ni incluir información estatal sobre su condición

Daniel Ortega Nicaragua
El dictador nicaragüense volvió a mostrarse luego de 68 días fuera de actos públicos, caminó con lentitud, habló poco y confundió un ramo de rosas con un micrófono (Captura de video)
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Una radio afín al régimen de Nicaragua publicó una columna de opinión que reconoció de manera inusual el deterioro físico de Daniel Ortega, después de que el mandatario reapareciera tras 68 días sin actos públicos. El texto sostuvo que el gobernante llegó a una tarima con “paso vacilante”, pero destacó que cumplió con su deber pese a su estado de salud.

La publicación, firmada por Margin Gutiérrez y difundida el jueves 12 de noviembre, fue presentada como un homenaje por los 81 años del líder sandinista. Allí se afirma que Ortega, de larga trayectoria política y con antecedentes de cárcel durante la dictadura de Anastasio Somoza, arrastra consecuencias físicas de ese período.

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“Es cierto, caminó con paso vacilante para llegar a la tarima, pero lo importante es que se impuso a su estado de salud”, señala la columna. El texto menciona también dolencias en la columna y las articulaciones, aunque no precisa diagnósticos médicos ni aporta información oficial sobre su condición.

La columna oficialista que reconoció el deterioro físico de Daniel Ortega tras 68 días de ausencia pública.
La columna oficialista que reconoció el deterioro físico de Daniel Ortega tras 68 días de ausencia pública.

La reaparición tras 68 días de ausencia

El domingo 9 de noviembre, dos días antes de su cumpleaños, Ortega participó en Managua de un homenaje a Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue su primera aparición pública en 68 días, una de las ausencias más largas desde que volvió al poder en 2007.

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Las imágenes oficiales mostraron al mandatario con movimientos lentos y una participación limitada durante una ceremonia que duró cerca de 20 minutos. Ortega pronunció apenas unas frases, mientras su esposa y codictadora, Rosario Murillo, permaneció a su lado durante el acto.

En los videos transmitidos por los medios oficinistas el dictador nicaragüense se mostró frágil y confundido durante el homenaje. En más de una oportunidad, acercó a su boca un ramo de rosas como si fuera un micrófono, aunque llevaba un dispositivo de audio sujeto a la camisa. La escena alimentó las interrogantes sobre su salud y reactivó las versiones sobre una eventual sucesión dentro de la familia gobernante.

Una radio oficialista reconoció el deterioro físico de Daniel Ortega tras su reaparición (Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
Una radio oficialista reconoció el deterioro físico de Daniel Ortega tras su reaparición (Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

Sin explicación oficial por los dos meses de ausencia

Ni Ortega ni las instituciones de gobierno nicaragüense ofrecieron una explicación por los 68 días en los que el mandatario se mantuvo fuera de la agenda pública. El hermetismo oficial sobre su estado de salud contrasta con las referencias de la columna oficialista, que admitió sus limitaciones físicas mientras las presentó como prueba de voluntad política.

Ortega caminó con pasos cortos, exhibió un semblante pálido y habló con una cadencia más lenta que en intervenciones anteriores. La transmisión estatal evitó primeros planos y privilegió tomas generales durante la ceremonia.

Daniel Ortega y Rosario Murillo caminan rodeados de simpatizantes durante la conmemoración de un evento feriado sandinista y jóvenes aprovecharon a cantar de forma anticipada por su cumpleaños. Daniel Ortega no celebra con ellos y avanza lentamente.

“La decisión del medio de dar espacio a un artículo de opinión que reconoce abiertamente que Daniel Ortega se encuentra en un estado deplorable sorprende, sobre todo porque se contradice totalmente con la estrategia de comunicación impuesta por Rosario Murillo en los últimos días que se basa en evadir el tema de la salud del caudillo, ordenar la creación de imágenes falsas con IA para mostrarlo mucho más vital y enérgico de lo que en realidad se encuentra”, expone el medio Nicaragua Investiga.

La reaparición ocurrió en medio de crecientes dudas sobre la continuidad del poder en Nicaragua. Murillo concentra desde hace años un papel central en la comunicación oficial y en la estructura del régimen, mientras Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, ha ganado visibilidad en asuntos internacionales y económicos.

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