Economía

Binance terminó de cubrir el mayor hackeo cripto de la historia: usó más de USD 6.300 millones de fondos propios

El exchange pagó la totalidad de inversiones sustraídas por hackers vinculados a Corea del Norte. Además, publicó una nueva instantánea de reservas y prometió reponer su fondo de emergencia para usuarios

Ilustración fotográfica que muestra el logotipo de Binance y un código de hacker. 30 octubre 2026. REUTERS/Dado Ruvic
Ilustración fotográfica que muestra el logotipo de Binance y un código de hacker. 30 octubre 2026. REUTERS/Dado Ruvic
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Binance anunció este jueves que completó la cobertura total de los activos afectados por el ataque informático que el 29 de octubre sustrajo unos USD 6.300 millones de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

La compañía también publicó una nueva instantánea de la Prueba de Reservas (PoR), disponible desde hoy.

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Más de USD 6.340 millones de fondos propios para cubrir las pérdidas

Para hacer frente al agujero financiero, la empresa asignó recursos de tres fuentes: una parte del Secure Asset Fund for Users (SAFU), una porción del fondo de seguro de Binance Futures y capital corporativo propio. Según el comunicado oficial, “Binance asignó más de USD 6.340 millones de fondos corporativos para cubrir las pérdidas y comenzó a adquirir los tokens afectados a través de mercados y canales OTC”. La compañía se comprometió además a reponer el SAFU hasta alcanzar aproximadamente USD 1.000 millones, con el fin de mantenerlo operativo como reserva de emergencia para los usuarios.

El ataque había comenzado con una estratagema de ingeniería social: una falsa entrevista de trabajo. Con una computadora comprometida y una herramienta interna de inteligencia artificial, los atacantes accedieron el 20 de octubre a los equipos de dos ingenieros de billeteras y, el 29 de octubre, utilizaron credenciales robadas para ejecutar un código malicioso, según explicó Binance en una conferencia de prensa el 3 de noviembre.

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Richard Teng, Co-Chief Executive Officer de Binance (REUTERS/Tyrone Siu)
Richard Teng, Co-Chief Executive Officer de Binance (REUTERS/Tyrone Siu)

Las firmas de análisis Chainalysis y TRM Labs concluyeron que los fondos empezaron a salir alrededor de las 16:20 (hora de la costa este de Estados Unidos) y que casi la totalidad del monto se transfirió en unos 20 minutos. El FBI señaló a TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte, como responsable, el mismo colectivo al que se atribuye el robo de USD 1.400 millones a Bybit en febrero de 2025 y de casi USD 300 millones a KelpDAO en abril de este año.

La nueva Prueba de Reservas cubre 198 tokens y podrá verificarse de forma independiente

La instantánea de la PoR abarca 198 tokens. Una vez generada la prueba de conocimiento cero —proceso que demandará entre 40 y 50 horas por la carga computacional— los usuarios con activos afectados podrán verificar de manera independiente que sus tenencias cuentan con un respaldo mínimo de 1:1, según indica la empresa. “Una vez que se genere la prueba de conocimiento cero completa, los usuarios que tengan los tokens afectados podrán verificar de forma independiente que sus activos cuentan con un respaldo mínimo de 1:1”, señala el comunicado.

Cuando Binance restableció parcialmente los retiros, los usuarios extrajeron USD 4.600 millones en poco más de nueve horas, frente a USD 1.000 millones en depósitos, lo que generó una salida neta de USD 3.600 millones, equivalente al 2,1% de los activos administrados por la plataforma, según TechCrunch.

La compañía informó que los retiros continuarán reanudándose por fases y que publicará actualizaciones a medida que se confirmen nuevos avances. Unos USD 2.850 millones fueron congelados con la colaboración de Tether, Circle y otras firmas del sector, aunque la recuperación de esos fondos requerirá un proceso legal independiente.

El director financiero dejó la empresa nueve días después del ataque

En medio del proceso de recuperación, Kaiser Ng, director financiero de Binance dejó su cargo. La codirectora ejecutiva Yi He sostuvo que la transición se preparó durante el último semestre, es decir, antes del incidente, y que Justin Yek asumiría el puesto. La empresa anunció también que contratará expertos independientes para revisar el ataque.

“La seguridad sigue siendo una prioridad máxima y la empresa continúa invirtiendo considerablemente en su infraestructura de seguridad, mientras implementa más mejoras en toda su plataforma”, concluye el comunicado oficial.

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