Sociedad

Rosa de Oro: qué representa la ofrenda que León XIV le dejó a la Virgen de Luján

La distinción pontificia, entregada durante la última misa del Papa en la Argentina, se suma a la que recibió el santuario en 1982

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
El papa León XIV celebró su última misa en la Argentina frente a la Basílica de Luján, ante más de dos millones de fieles
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La Virgen de Luján recibió una Rosa de Oro de manos del papa León XIV durante la misa que cerró su visita a la Argentina. La pieza quedó ofrendada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales destinos de peregrinación católica del país.

La Rosa de Oro es una distinción que los pontífices conceden como señal de bendición, veneración y reconocimiento. Se trata de una obra con forma de rosa, elaborada en oro y bendecida tradicionalmente por el Papa. Cuando se entrega a una advocación mariana, expresa de modo particular la devoción del pontífice y subraya la gravitación espiritual del santuario que la recibe.

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La celebración en Luján reunió a más de 2 millones de personas. Antes de retirarse del altar, León XIV realizó la ofrenda ante la imagen de la patrona argentina, en el último oficio religioso de su gira por el país.

Historia y tradición

El origen de esta tradición se remonta a la Edad Media. A lo largo de los siglos, los papas la entregaron a monasterios, iglesias, santuarios, autoridades y personalidades vinculadas con la vida religiosa o con acciones consideradas de interés para la fe y el bien común.

La Basílica de Luján volvió a recibir a un Pontífice, después de la histórica visita de Juan Pablo II en 1982, durante la Guerra de Malvinas
La Basílica de Luján volvió a recibir a un Pontífice, después de la histórica visita de Juan Pablo II en 1982, durante la Guerra de Malvinas

La basílica ya conservaba otra Rosa de Oro. Juan Pablo II se la había otorgado a la Virgen de Luján en 1982, durante su visita a la Argentina en plena Guerra de Malvinas. De esta forma, la nueva ofrenda suma una segunda distinción pontificia al templo.

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La Basílica de Nuestra Señora de Luján albergará la pieza como parte de su patrimonio religioso. El santuario recibe cada año a fieles de distintas provincias que llegan para rendir homenaje a la patrona de la Argentina.

De Luján al mundo

El papa León XIV cerró su visita oficial a la Argentina con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una convocatoria estimada en más de 2 millones de fieles. La ceremonia fue su última actividad en el país antes de partir hacia Perú y estuvo marcada por un llamado a la reconciliación, la solidaridad y la construcción de vínculos comunitarios.

El Pontífice llegó a la plaza en papamóvil, saludó a los peregrinos y fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Antes de la misa, bendijo a niños y niñas con discapacidad. Para la celebración utilizó una casulla celeste y blanca, en alusión al manto de la Virgen de Luján y a los colores de la bandera argentina.

En su homilía, León XIV propuso un recorrido de cuatro pasos inspirado en la Eucaristía: la reconciliación, la iluminación mediante la Palabra de Dios, la comunión y la misión. En ese marco, se refirió a los problemas que enfrentan muchas familias, como las enfermedades, la pobreza, la falta de empleo, la discriminación y las rupturas familiares. Y planteó la necesidad de reconocer las faltas, pedir perdón y trabajar por “un futuro nuevo” guiado por el amor.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La Basílica de Luján estuvo colmada

El Papa sostuvo que las Escrituras pueden servir de orientación frente al desaliento y citó el pasaje de los discípulos de Emaús. También pidió que la fe se traduzca en acciones concretas hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Luego, mencionó especialmente a las personas pobres, migrantes, enfermas y privadas de la libertad, y afirmó que “hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”.

Durante el mensaje evocó al Papa Francisco, a quien describió como un Pontífice profundamente devoto de la Virgen de Luján. Además, León XIV recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha de la festividad de la patrona nacional, y le pidió acompañamiento para su misión y para el pueblo argentino.

El cierre de la homilía incluyó una exhortación dirigida al país: “Argentina, levántate y camina”. Luego pidió a la Virgen que ayudara a los argentinos a crear “puentes de caridad y redes de solidaridad”. Al finalizar, se despidió con la frase: “Hasta siempre, mi querida Argentina”.

La jornada había comenzado en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de la libertad. Allí las alentó a aprovechar el período de detención para reconstruir sus proyectos de vida y sus vínculos familiares y sociales. Y reclamó condiciones de alojamiento que favorezcan la recuperación y la reinserción.

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