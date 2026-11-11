“¿Quién me quita lo rezado?”: la emoción de los que fueron elegidos para estar cerca del papa León XIV en su última misa en Argentina

La organización reservó 7.500 ubicaciones especiales en la Plaza Belgrano para integrantes de Cáritas, Barrios Populares y el Hogar de Cristo (RSFotos)

Guardar

Las pecheras se volvieron pañuelos atados a la cabeza para intentar amortiguar al menos un poco el sol agobiante. Eran verdes fosforescente y tenían, del lado de adelante, una caricatura de Francisco y León XIV dándose la mano. Del lado de atrás decían “Barrios populares”. Y también podía leerse, debajo de la caricatura, “Francisco y León, un solo corazón”. Eso que miles de personas iban a cantarle al Papa en la última misa que celebró en la Argentina, justo al final de la eucaristía.

Gabriel se puso la pechera en Puerta de Hierro, La Matanza. “El verde fuerte nos sirve para encontrarnos de lejos con mis compañeros y para que se nos vea en la multitud. Vinimos a hacer lío como dijo Francisco”, le dijo a Infobae apenas después de que terminara la Misa de la Caridad. Estuvo entre las 7.500 personas que accedieron a las invitaciones especiales para presenciar el ritual en la Plaza Belgrano, donde se montó el altar, justo delante de la histórica Basílica de esta ciudad.

PUBLICIDAD

“Yo no lo podía creer cuando el cura que viene al barrio nos dijo que íbamos a venir acá. Mi abuela era re católica, yo no le daba bola, me pareció una hinchapelotas con todo lo de Jesús, la Virgen... Pero nació mi primer hijo y quise bautizarlo para protegerlo, y ahí me di cuenta de que sí me importaba”, contó Gabriel, que es electricista y papá de tres hijos. Lloró cuando uno de los ministros especialmente autorizados para esta gira papal le dio la comunión a unos cien metros del altar, y pegó un aullido cuando León XIV les dijo a los argentinos “me he sentido como en casa” justo antes de despedirse de Luján.

"Fue muy impresionante el trabajo que hicieron los voluntarios, me pareció hermoso que León les agradeciera desde el altar. Desde ayer están atentos a todo", dijo una de las presentes (REUTERS/Martin Cossarini)

Alcanzó con esas palabras del Sumo Pontífice para que entre los fieles le empezarán a cantar “Francisco, León, un solo corazón”. Los que se habían puesto las pecheras en la cabeza para aliviar el calor fueron los más ruidosos. Pero los que llegaron a la misa con la bandera amarilla que decía “Ni un pibe menos por la droga” también se hicieron escuchar.

PUBLICIDAD

“El Papa habló varias veces en estos días de los que viven marginados y de la importancia de incluirlos y tratarlos con la misma dignidad que merecemos todas las personas. Cuando yo les conté a los chicos que íbamos a estar así de cerca del Papa se emocionaron. La fe los está ayudando mucho, ¿sabés lo que es para un pibe que todos los días arranca el día leyendo la Biblia para tener fuerza para no drogarse estar a 50 metros del sucesor de Pedro?”, le dijo Alicia a Infobae. Es referente en un Hogar de Cristo, organización de la Iglesia dedicada a acompañar a personas que padecen consumo problemático de sustancias. En esta Misa de la Caridad, fueron una de las entidades priorizadas para estar cerca del altar, junto con Barrios Populares y Cáritas.

El papa León XIV celebró la Misa de la Caridad frente a la Basílica de Luján en el cierre de su gira por la Argentina (EFE)

Fue una misa marcada por la decisión de priorizar a esas organizaciones y, desde lo litúrgico, por dos datos: León XIV usó vestimenta celeste y blanca en alusión al manto de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina según el catolicismo, y la imagen más antigua de esa virgen, que está a punto de cumplir cuatro siglos, fue sacada desde la Basílica hasta el altar montado en la Plaza Belgrano.

PUBLICIDAD

“Muchos lujanenses no quieren saber nada con la Basílica porque es cierto que trae todo el lío de los turistas que vienen los domingos, y la peregrinación anual desordena mucho la ciudad. Pero también es cierto que somos la casa de la madre de la Argentina para los que creemos, y que el Papa nos eligió para terminar su visita acá. Eso para mí es muy emocionante y también que le haya dedicado algunas palabras a nuestra virgen. Ahí me lloré todo”, dijo Elena, que nació, se crió y vive en Luján desde hace 57 años. “Fue muy impresionante el trabajo que hicieron los voluntarios, me pareció hermoso que León les agradeciera desde el altar. Desde ayer están atentos a todo”, sumó.

León XIV agradeció el despliegue de los voluntarios y afirmó que se sintió como en casa antes de culminar su recorrido oficial (REUTERS/Martin Cossarini)

A Paloma no la conflictuó el calor. “Todos piensan que nuestro hábito es muy caluroso y lo cierto es que es muy fresco, y además ya estamos acostumbradas”, le dijo a Infobae. Integra la congregación de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará y viajó desde Mendoza para estar en esta misa. Tomó la comunión de rodillas y se emocionó apenas se volvió a parar. Después de la celebración dijo: “Hay muchas formas de sentirse cerca de Dios. Una misa del Papa en mi país era algo que no pensé que iba a vivir y es una de esas formas, estoy muy conmovida por haber estado cerca de León y porque en todos estos días el amor a Cristo y la esperanza estuvo muy presente en nuestro país”.

PUBLICIDAD

Según las estimaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia, hubo alrededor de tres millones de personas en la Misa de la Caridad. Los primeros en llegar lo hicieron este lunes, los últimos, apenas un rato antes de que lo hiciera el Sumo Pontífice. Muchos de ellos cantaron varias veces “Alma misionera”, la de “llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir”, tal vez el mayor hit del cancionero católico en los últimos días.

Gabriel, con la pechera verde fosforescente atada en la mochila y la misa papal recién vivida, se grabó cantándola con el altar de la Plaza Belgrano de fondo. “Quiero que esto me quede para mostrarles a mis hijos. Por ellos volví a acercarme a Dios. Yo soy el nieto de un tipo al que le decían que era un ‘cabecita’. Casi todos los días de mi vida alguien me trata así como trataban a mi abuelo y a mi viejo. Y a mis hijos también. Así que me llevo este video para mostrarles lo cerca del Papa que estuvimos con mis compañeros y que todos merecemos lugar aunque nos traten como si no”, contó. Vive a tres horas y cuatro colectivos de la Basílica. “Andá a saber cuánto tardo hoy, tenemos que salir todos los que vinimos. Pero quién me quita lo rezado”, dijo, y le festejaron el chiste los de pechera verde que vinieron a rezar con él.

PUBLICIDAD