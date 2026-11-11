“Agradezco a Dios” y “entre mate y mate”: la emotiva definición del papa León XIV sobre el pueblo argentino

"Agradezco a Dios": el papa León XIV dedicó unas sentidas palabras al país e hizo referencia al mate

Guardar

Más de dos millones de personas acompañaron este miércoles la misa que el papa León XIV celebró en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, durante su última actividad oficial en Argentina antes de partir hacia Perú.

Durante un pasaje de la ceremonia, el Santo Padre se detuvo para hablarle a todo el pueblo argentino, al ADN de un país, lo que generó una gran repercusión en redes sociales por la potencia y efusividad de sus palabras. “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música”, comenzó pronunciando el santo padre.

PUBLICIDAD

Para la Santa Misa, el Papa vistió una casulla celeste y blanca, con los colores del manto de la Virgen y de la bandera argentina

Y agregó con énfasis: “Donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita”.

De esta forma, el sumo pontífice, quien durante el tramo final de su mensaje afirmó: “Argentina, levántate y camina”, conmovió a la multitud que ocupó la plaza y los alrededores del santuario mariano.

La homilía estuvo centrada en la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión, conceptos que el pontífice vinculó con los momentos centrales de la Eucaristía. También evocó al papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján.

PUBLICIDAD

Más de dos millones de personas se congregaron para la última Santa Misa de León XIV en su histórica visita a la Argentina (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Antes de la celebración, León XIV bendijo a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la misa vistió una casulla celeste y blanca, con los colores del manto de la Virgen y de la bandera argentina.

El pontífice llegó a la basílica a bordo del papamóvil y saludó a los fieles durante las últimas cuadras del trayecto. Al descender, fue recibido por el gobernador Axel Kicillof, como había ocurrido el lunes durante su visita al Cottolengo Don Orione.

La ceremonia comenzó con una versión de “Un nuevo sol”, interpretada por un coro local.

El pontífice llegó a la basílica a bordo del papamóvil y saludó a los fieles durante las últimas cuadras del trayecto (Maximiliano Luna)

Al referirse a las dificultades de familias y comunidades, León XIV mencionó las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, expresó.

PUBLICIDAD

El papa propuso atravesar procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”. También aludió a la diversidad geográfica del país, desde las pampas y los ríos hasta los glaciares, el mar y los desiertos: “Toda la tierra del ‘fin del mundo’, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”.

La segunda parte de su mensaje estuvo dedicada a las Escrituras. Al recordar el pasaje de los discípulos de Emaús, sostuvo que la Biblia puede orientar a quienes atraviesan el desaliento: “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, significó.

PUBLICIDAD