¿Qué vamos a redistribuir si el país que nunca generó riquezas?“: la reflexión de un empresario tras el mensaje del Papa

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El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, respaldó los conceptos del papa León XIV sobre la dignidad del trabajo y la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas, aunque planteó que para alcanzar esos objetivos la Argentina primero debe construir las bases de un país capaz de generar riqueza.

“¿Qué vamos a redistribuir si este es un país que nunca generó riquezas?”, planteó el dirigente empresario en diálogo con Infobae en Vivo al referirse a uno de los conceptos que, según dijo, escuchó reiteradamente a lo largo de las últimas seis décadas.

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Para Grinman, la Argentina no consiguió desarrollar una economía que generara las divisas necesarias para sostener su crecimiento y, cuando necesitó financiamiento, debió recurrir a organismos internacionales de crédito.

El titular de la CAC consideró que el mensaje del Pontífice está en línea con principios que trascienden las creencias religiosas. “Nadie puede estar en contra de la necesidad de que la gente tenga el mayor bienestar posible, especialmente aquellos que están bajo la línea de la pobreza, los desprotegidos y los sectores vulnerables”, expresó. También coincidió con la referencia del Papa a que “la economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía”.

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El titular de la CAC consideró que el mensaje del Pontífice está en línea con principios que trascienden las creencias religiosas

Sin embargo, advirtió que para alcanzar ese propósito es necesario construir los cimientos de un país con capacidad de generar riqueza. En esa línea, destacó el desarrollo de sectores como la energía y la minería, que comenzaron a ganar protagonismo en los últimos años como fuentes de divisas.

También mencionó que la Argentina acumula 34 meses de superávit fiscal y de balanza comercial, un escenario que, a su entender, puede contribuir a consolidar una economía más sólida.

“Todo este tránsito va a consolidar los cimientos de una Argentina potente, una Argentina rica, para que todos, la mayor cantidad de personas, estén bien”, afirmó.

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De todos modos, reconoció que el proceso de transformación “no es fácil” y que implica costos, aunque sostuvo que, si logra sostenerse, el país puede convertirse en “un país extraordinario”.

El trabajo y el riesgo empresario

Grinman también puso el foco en otro de los aspectos del mensaje de León XIV: la dignidad del trabajo y el reconocimiento del riesgo que asumen quienes invierten y generan puestos laborales. En ese sentido, defendió el papel de las empresas en la creación de empleo y explicó que la rentabilidad es una condición necesaria para sostener esa actividad.

“Nosotros, como empresarios, cada vez que creamos una empresa, nuestro objetivo es tener la rentabilidad suficiente para poder dar los puestos de trabajo que se necesitan”, sostuvo. Y agregó que los trabajadores forman parte de las empresas y que reducir las plantillas por dificultades económicas representa “un dolor tremendo”.

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El dirigente también valoró que el Papa haya reconocido los riesgos que asumen quienes invierten. “Muchos de esos empresarios, cuando asumen este riesgo, si no les va bien, pierden todo su patrimonio”, señaló.

En ese marco, rechazó la idea de que exista una oposición entre empresarios y trabajadores: “Todos somos trabajadores porque más allá de que algunos ponemos el capital y otros la fuerza de las manos y de la inteligencia para trabajar, todos somos, en última instancia, trabajadores”.

Al referirse a la justicia social, Grinman planteó que se trata de una consigna que atravesó a distintas administraciones, pero que no logró traducirse en resultados concretos. “¿Sabés la cantidad de millones y millones de veces que escuché la palabra justicia social en la Argentina? Lamentablemente, nunca se cumplió”, cuestionó.

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Al referirse a la justicia social, Grinman planteó que se trata de una consigna que atravesó a distintas administraciones, pero que no logró traducirse en resultados concretos

Y añadió que, a su entender, terminó convertida en “un eslogan vacío”, al igual que las referencias a la defensa de las pequeñas y medianas empresas.

Si bien evitó profundizar en las responsabilidades políticas, consideró que ninguno de los gobiernos que atravesaron la historia argentina estuvo a la altura de las circunstancias para concretar esos objetivos.

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente de la CAC se refirió a las dificultades que atraviesan las empresas en el actual escenario y a la necesidad de adaptarse a los cambios en las modalidades de consumo y comercialización. Recordó que meses atrás había advertido que algunos negocios no lograrían sobrevivir y ratificó ese diagnóstico.

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“En el mundo todos los días hay empresas que nacen y todos los días hay empresas que fallecen. Eso es absolutamente normal”, afirmó. Según explicó, los comercios que no consigan adecuarse a las nuevas condiciones del mercado podrían cerrar, mientras que otros surgirán con formatos diferentes.

En ese contexto, reconoció que la transición no estará exenta de dificultades. “Hay un puente que hay que atravesar y en ese puente, lamentablemente, yo sería un cínico, un necio, si dijera que va a ser todo perfecto”, sostuvo. No obstante, insistió en que la adaptación es necesaria para que la Argentina pueda llegar a una nueva etapa de desarrollo.

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También defendió la eliminación de subsidios que, según su interpretación, ocultaban el costo real de los servicios públicos. “Muchas veces, a través de los malos políticos, se hizo creer a las personas que las tarifas, los servicios públicos y el transporte eran baratos, cuando en realidad lo estábamos pagando todos los argentinos a través de nuestros impuestos”, manifestó.

Para el empresario, los precios deben reflejar sus costos, aunque aclaró que eso debe ir acompañado de ingresos suficientes para los trabajadores. “El trabajador tiene que tener un sueldo absolutamente razonable que le permita vivir dignamente”, remarcó. En ese sentido, reconoció que la caída del consumo repercute directamente sobre la actividad comercial: “Si el trabajador no tiene un salario digno, no consume, y si no consume, se caen las ventas”, como está sucediendo en este momento.

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Por último, Grinman destacó la importancia de sostener espacios de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, aun cuando existan diferencias de criterio. Consideró que la discusión es parte del funcionamiento democrático y que el desafío consiste en encontrar objetivos comunes.

“En un sistema democrático es bienvenida la discusión, las diferencias, pero al final tenemos que encontrar un punto de coincidencia de qué es lo que queremos construir para nuestro país”, expresó.

En esa línea, aseguró que mantiene una buena relación con dirigentes sindicales y otros sectores del mundo del trabajo, y sostuvo que la mayoría comparte el objetivo de alcanzar el progreso de la Argentina.

Finalmente, aclaró que las diferencias no deben desaparecer, sino encontrar canales para que no impidan avanzar en los temas en los que sí es posible alcanzar acuerdos. “Esta es una discusión que no va a terminar jamás. Siempre van a existir las diferencias, e insisto, eso es sano. Lo que hay que encontrar son los puntos de coincidencia, que existen, los hay”, concluyó.

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