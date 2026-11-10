Así se prepara la multitudinaria misa en la Basílica de Luján: miles de fieles ya esperan por el papa León XIV

La misa en la Basílica de Luján concluye la visita oficial del papa León XIV en Argentina antes de su partida a Perú (RS Fotos)

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La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus puntos cúlmines con la santa misa que llevará a cabo este miércoles en la Basílica de Luján, en donde ya cientos de miles de fieles esperan por ver al Pontífice. Será la última actividad programada por el Vaticano en el país antes de continuar su gira en Perú.

Ya desde las primeras horas de este martes, densas columnas de personas se acercaron a las inmediaciones del predio donde se llevará a cabo la ceremonia y muchos hace varios días que están acampando en la ciudad.

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Ya hay gente acampando en los ingresos para la ceremonia de la Basílica de Luján (RS Fotos)

La celebración comenzará a las 10 de la mañana de este miércoles, después de la visita de León XIV a la Cárcel de Devoto. Sin embargo, desde las 12 del mediodía del martes comenzaron los cortes en los accesos a Luján y desde las 18 se abrió el Parque San Martín donde hay una posta del encuentro, donde habrá un festival, vigilia, propuestas gastronómicas y servicios.

Cómo será el ingreso y por dónde pasará el Papa

La organización contempla ocho alternativas para llegar a Luján: una ferroviaria y siete por rutas nacionales y provinciales. En cada corredor vial se establecieron puntos de corte y control desde los cuales los peregrinos deberán continuar a pie hasta el área de celebración. Las distancias varían según el acceso: el ingreso por la Ruta Provincial 34 implica la caminata más corta, de 3 kilómetros, en tanto que quienes lleguen por el Ferrocarril Sarmiento deberán recorrer 3,3 kilómetros. Por la Ruta Provincial 47 son 5 kilómetros; por la Ruta Provincial 6, 6 kilómetros; por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 192, 7,3 y 7 kilómetros respectivamente; por la Vieja Ruta 7, 8,5 kilómetros; y por la Ruta Nacional 5, la distancia más extensa: 12 kilómetros a pie.

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El esquema de ingreso a pie para los peregrinos contempla distancias de hasta doce kilómetros según la vía de acceso (EFE/ Nicolás Suárez)

Quienes lleguen en vehículos particulares deberán definir el recorrido antes de salir. Los puntos de corte marcarán el límite de circulación vehicular y, desde allí, se ordenará el desplazamiento peatonal hacia los sectores habilitados. El Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, organizó junto a la Empresa Transporte 11 de Junio servicios especiales con prioridad para personas con movilidad reducida, habilitando las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502, con llegada hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Una vez que los fieles alcancen ese punto, el recorrido del papamóvil marcará el primer contacto visual entre León XIV y la multitud. Según informó el Municipio de Luján, el Pontífice transitará en el vehículo a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, en un trayecto de entre 4 y 5 kilómetros. A lo largo de ese recorrido, los fieles podrán ubicarse en los distintos patios dispuestos a ambos costados de la arteria.

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El papa León XIV transitará en el papamóvil por la Avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Plaza Belgrano (REUTERS/Agustin Marcarian)

El operativo de seguridad incluye más de 15.000 agentes, Defensa Civil, Bomberos y más de 80 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios y pantallas de video y audio distribuidas en diferentes sectores.

La representación del arco político

La jornada tendrá también un componente político de peso. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuya gestión estuvo a cargo de la organización del evento desde hace meses, invitó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, a gobernadores, vicegobernadores, legisladores provinciales y nacionales. Desde el domingo, los intendentes estuvieron retirando sus credenciales de acceso. Se calcula que el total de asistentes rondará los 2 millones de personas. También se confirmó la presencia de integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró de interés la visita del Papa.

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El operativo de seguridad y asistencia médica en Luján cuenta con más de 15.000 agentes y 51 puestos sanitarios (REUTERS/Martin Cossarini)

Desde el ala oficialista nacional, se confirmó la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado Sebastián Pareja. Javier Milei y Karina Milei no estarán en la misa: participarán de la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, prevista para las 13:30.

Por otro lado, se confirmó la presencia de Sergio Massa y Máximo Kirchner, quien ya había coincidido con Kicillof tras el discurso que León XIV dio en el Palacio Libertad, donde afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

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La celebración estará dedicada a la caridad

La misa tendrá un eje temático definido: la caridad y la construcción de comunidad. Personas y comunidades acompañadas por Cáritas Argentina —organización que este año cumple 70 años de presencia en el país con cobertura en las 67 diócesis— tendrán un lugar a los pies del altar como signo de la misión de servicio y de la opción preferencial de la Iglesia por los más pobres. Entre quienes entregarán las ofrendas habrá representantes del trabajo barrial, la educación popular, la agricultura familiar, los pueblos originarios, la recuperación de adicciones y el acompañamiento ante situaciones de emergencia. Joana Enrique, trabajadora cartonera de 28 años oriunda de Luján, y Laura Gerez, emprendedora de Morón, participarán junto a referentes de la Patagonia, Mendoza, Salta, Jujuy, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias.

Cáritas Argentina ocupa un lugar central en la entrega de ofrendas para una celebración enfocada en la caridad comunitaria (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

“Una humilde imagen de María se quedó en 1630 a orillas del río Luján para cuidar a un pueblo frágil desde sus orígenes. Desde allí, la Virgen manifiesta su predilección especial por los más pobres, los más marginados, los que más sufren, y nos enseña a cuidar la fragilidad de nuestros hermanos”, expresó monseñor Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina.

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La noche previa, desde las 18:30 del martes, la vigilia “Bajo un mismo manto” reunirá a miles de peregrinos en dos escenarios —uno en la Plaza Belgrano y otro en el Parque San Martín— con música, momentos de oración y expresiones culturales que se alternarán hasta el amanecer.

Luciano Pereyra cantará ante el Papa en su ciudad natal

El cantante Luciano Pereyra, nacido en Luján hace 45 años, será uno de los artistas que animará la previa a la misa. Este martes publicó en sus redes sociales imágenes de la prueba de sonido realizada en la explanada de la Basílica. “Prueba de sonido en Luján. Todo listo para mañana”, escribió junto a las fotografías, en las que se lo ve con micrófono en mano frente al escenario circular montado bajo un toldo celeste, con las dos torres góticas del templo al fondo.

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El cantante Luciano Pereyra presenta su música en la explanada de la Basílica durante la vigilia previa al oficio papal

La actuación tiene para Pereyra un antecedente de más de dos décadas: en 2003, con 18 años, interpretó Sólo le pido a Dios ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Este miércoles, la misma canción habría sido elegida para homenajear a León XIV.

La partida del Pontífice está prevista para las 14:00, rumbo a Lima, en lo que marcará el cierre de una visita de cuatro días que lo llevó por Buenos Aires, Córdoba y Luján, y que marcó el regreso de un papa a suelo argentino tras 39 años de ausencia pontificia.

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