2,800 pacientes esperan una cirugía en el principal hospital público de Honduras

La nueva infraestructura permitirá elevar la capacidad hasta alcanzar entre 110 y 120 cirugías por jornada.

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Cerca de 2,800 personas aguardan una cirugía en el Hospital Escuela, el principal centro público de Honduras, donde se realizan entre 50 y 60 operaciones diarias en 18 quirófanos.

El portavoz Said Norales informó que una parte de esos pacientes lleva más de tres meses sin respuesta. Las autoridades proyectan habilitar seis quirófanos adicionales para 2027 y casi duplicar la capacidad de intervenciones diarias.

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El centro asistencial distribye sus 18 quirófanos entre el bloque médico-quirúrgico y el Hospital Materno Infantil. Esa capacidad no alcanza para atender a todos los pacientes en lista, una brecha que se agravó tras la paralización del sistema público durante 49 días por las asambleas informativas del sector, según informaron las autoridades hospitalarias.

Para quienes esperan una operación, el retraso implica continuar con tratamientos, controles médicos y, en algunos casos, convivir con padecimientos que requieren atención especializada.

Como respuesta a la acumulación de pacientes, el Hospital Escuela contempla habilitar seis quirófanos en el bloque médico-quirúrgico, equipados con tecnología para ampliar la atención en distintas especialidades.

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La proyección es pasar de las actuales 50 o 60 intervenciones diarias a entre 110 y 120 operaciones por jornada a partir de 2027, con procedimientos para pacientes adultos y pediátricos.

Nuevos quirófanos en marcha

Norales explicó que el proyecto no contempla únicamente aumentar los espacios físicos, sino también contratar especialistas que cubran las distintas áreas quirúrgicas. Disponer de nuevos quirófanos no garantiza por sí solo un incremento en las intervenciones si no se cuenta con cirujanos, anestesiólogos, enfermeros y personal de apoyo suficiente.

El director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, planteó como objetivo que para finales de 2027 se haya reducido considerablemente la mora quirúrgica.

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La meta está vinculada a la habilitación de los nuevos quirófanos y al fortalecimiento del equipo de especialistas.

El desafío inmediato es atender a los aproximadamente 2.800 pacientes que ya forman parte de la lista de espera, al tiempo que se programan nuevas cirugías, con priorización según condición clínica.

La ampliación también exige garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos quirúrgicos y equipos médicos. Sin esos recursos, el aumento de infraestructura podría no alcanzar el volumen de operaciones anunciado.

El plan institucional incluye la contratación de cirujanos, anestesiólogos y personal de apoyo para las nuevas salas. (FOTO: Contracorriente Honduras)

El resultado dependerá de que los seis nuevos quirófanos entren en funcionamiento, se concrete la contratación de especialistas y exista el presupuesto necesario para sostener las operaciones.

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Reasginación de citas por huelgas

La interrupción de los servicios médicos durante 49 días también tuvo consecuencias en la programación de procedimientos que ya estaban pendientes.

Durante ese período, numerosos pacientes enfrentaron dificultades para acceder a consultas especializadas, evaluaciones preoperatorias y cirugías programadas, lo que pudo provocar nuevos retrasos en una lista de espera que ya presentaba una alta demanda.

El impacto de estas paralizaciones no termina necesariamente cuando los médicos regresan a sus puestos de trabajo, ya que los hospitales deben atender tanto a los pacientes que tenían procedimientos programados como a quienes continuaron llegando durante el período de interrupción.

El Hospital Escuela prevé habilitar seis quirófanos y elevar a 120 las operaciones diarias en 2027.

Esta acumulación genera presión sobre los quirófanos, el personal sanitario y la disponibilidad de insumos, debido a que las cirugías deben reprogramarse sin descuidar las emergencias y los casos que requieren atención prioritaria.

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En ese contexto, el reto del Hospital Escuela será recuperar el tiempo perdido y evitar que los retrasos se conviertan en una espera todavía más prolongada para quienes necesitan una operación. La habilitación de nuevos quirófanos y la contratación de especialistas aparecen como parte de la respuesta proyectada para 2027, aunque los pacientes también necesitan soluciones a corto plazo.

La reducción de la mora dependerá de que el centro asistencial consiga mantener una programación quirúrgica constante y garantizar que las interrupciones laborales no vuelvan a afectar la continuidad de los servicios.