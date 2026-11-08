El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo trae a la Argentina

El mensaje de bienvenida para el papa León XIV en el avión que lo traerá a la Argentina

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El papa León XIV ya emprendió su viaje a la Argentina tras finalizar su visita en Uruguay en el inicio de una gira que también incluirá a Perú. En ese marco, se conoció un mensaje de bienvenida que recibió por parte de Aerolíneas Argentinas, la empresa que está a cargo del vuelo que aterrizará en Aeroparque.

Mientras realizaban los preparativos del vuelo, una de las azafatas dejó un mensaje para el líder de la iglesia católica: “Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo”.

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El vuelo identificado como ARG 1070 despegó desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, con destino al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde está previsto el aterrizaje a las 16:30. Para el operativo, la compañía designó aeronaves Boeing 737-800 MAX en los tramos Montevideo–Buenos Aires y Buenos Aires–Córdoba–Buenos Aires. El trayecto final hacia Lima será operado con un Airbus A330-200. Una de las naves transporta al Pontífice y su comitiva; la otra funciona como carguera.

Al pie del avión, el presidente Javier Milei recibirá al sumo pontífice antes del inicio formal de la agenda. La primera actividad del día será una ofrenda floral ante el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. A continuación, está programada una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 18:30, un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Pontífice pronunciará uno de sus discursos oficiales.

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El papa finalizó este domingo su visita oficial a Uruguay y continuará en la Argentina la gira por Latinoamérica

El lunes 9, declarado feriado en todo el territorio nacional, la agenda comienza a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el Papa se reunirá con trabajadores y personas asistidas por la institución. A las 11:30 celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Por la tarde, a las 16:00, presidirá en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. La jornada continuará a las 17:30 con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín junto a líderes de distintas confesiones, y cerrará a las 18:45 con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino.

El martes 10, León XIV partirá a las 7:30 hacia Córdoba, donde aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. La misa está programada para las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15:00, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras su regreso a Buenos Aires, presidirá a las 20:00 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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La llegada de León XIV marca el retorno de un sumo pontífice al país tras 39 años de la visita de Juan Pablo II en 1987

La última jornada, el miércoles 11, comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. A las 10:00 celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y, a las 13:30, participará de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de partir hacia Lima a las 14:00.

La llegada del Pontífice marca la primera visita de un papa a la Argentina en 39 años: desde que Juan Pablo II estuvo en el país en abril de 1987, ningún sumo pontífice había regresado. El operativo montado para la ocasión contempla más de 16.000 agentes de la Policía de la Ciudad, 33 pantallas, 70 puestos de hidratación, 1.500 baños químicos y fue diseñado para una asistencia superior a un millón de personas.

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