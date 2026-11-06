Un ex juez de la Corte Suprema bonaerense se metió con su auto a un negocio y atropelló a cinco mujeres

Francisco Roncoroni, de 85 años, perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra el local

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Caía la tarde en la estética Fefi, de City Bell. Tres empleadas y una clienta se encontraban dentro del local, minutos antes de las 18.30. Una de ellas se levantó de su lugar y se acercó a la puerta para abrirle a otra mujer. Su mirada de asombro duró poco, ya que en milésimas de segundo ambas fueron impactadas por un Volkswagen Taos que nunca frenó su marcha y siguió hasta el fondo del local, alcanzando también a las demás presentes. El conductor era Francisco Roncoroni, ex juez de la Corte Suprema bonaerense.

Se desconocen aún los motivos por los que el ex magistrado, de 85 años, perdió el control de su vehículo. Lo que sí se sabe es que, de milagro, tanto él como las cinco mujeres atropelladas resultaron ilesos, solo con algunos golpes.

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No se puede decir lo mismo del negocio, que sufrió todo tipo de destrozos tras el violento incidente que se llevó por delante los vidrios de la entrada, sillones, una mesa ratona, las mesas de trabajo y las sillas. Solo quedó en pie el mostrador de la entrada, ya que el vehículo le pasó por al lado.

El vehículo siguió su camino hasta el fondo del local

El hecho ocurrió el miércoles en 467 entre 135 y 136, en la mencionada localidad de La Plata.

Se hizo presente en el lugar personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte. La investigación por daños quedó a cargo de la UFI N.º 15 de La Plata.

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La trayectoria judicial de Roncoroni

Roncoroni fue nombrado ministro de la Corte bonaerense en el año 2002 y trabajó allí hasta su jubilación, cinco años más tarde.

Antes se desempeñaba como magistrado integrante de la sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del departamento Judicial La Plata.

Se recibió de abogado en 1968 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Roncoroni se jubiló como juez en el 2007

Fue secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 4 (Secretaría 12) del Departamento Judicial La Plata entre febrero de 1970 y octubre de 1972.

También se desempeñó como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 6 del Departamento Judicial San Martín, provincia de Buenos Aires, entre noviembre de 1972 y diciembre de 1974.

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Asimismo estuvo a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 3 del Departamento Judicial La Plata entre mayo de 1976 y abril de 1982, fecha en que asumió como Camarista Civil.