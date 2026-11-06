El futuro de las 2,000 tropas salvadoreñas en Haití se definirá este mes en una reunión bilateral en San Salvador

El vicepresidente Félix Ulloa y el primer ministro de Haití dialogan en San Salvador sobre la participación de tropas salvadoreñas en territorio haitiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Félix Ulloa confirmó que El Salvador y Haití se sentarán a definir, dentro de dos semanas, qué pasará con las 2,000 tropas salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano.

El vicepresidente salvadoreño adelantó a la agencia EFE que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, viajará a El Salvador el 16 y 17 de noviembre para participar en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia.

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“Ya me confirmó su asistencia el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza”, dijo Ulloa a la agencia.

El encuentro llega en un momento de creciente escrutinio internacional sobre el estatus legal de las tropas. Según confirmó Naciones Unidas a finales de octubre, la gran mayoría de los efectivos salvadoreños no opera bajo el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), lo que los deja fuera de los mecanismos de reporte de la organización.

El origen de la intervención: una emboscada en Croix-des-Bouquets

Todo comenzó el 18 de octubre, cuando un vehículo de la GSF —respaldada por la ONU— cayó en una emboscada en la zona de Santo, dentro de Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe. Cuatro militares salvadoreños desaparecieron en el ataque.

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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondió con el envío de un contingente de 2,000 militares que incluyó fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo. Bukele presentó la misión como un operativo de rescate y negó que se tratara de una invasión.

Soldados salvadoreños en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

El propio Ulloa reconoció ante EFE que el retorno de las tropas aún no tiene plazo fijado. La intervención no estuvo exenta de críticas: organizaciones como Médicos Sin Fronteras alertaron sobre una posible “explosión de violencia” tras el despliegue militar.

Ulloa defiende los resultados del operativo en terreno

El vicepresidente aseguró que las tropas han “ido limpiando” la zona de Croix-des-Bouquets, ubicada a unos 10 kilómetros de Puerto Príncipe. Sostuvo que tanto el pueblo como el Gobierno haitianos observan el proceso “con satisfacción”.

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“Al enviar estas tropas a rescatar a nuestros compatriotas, tenemos que intervenir zonas donde las pandillas operan, porque ahí fue que los emboscaron”, explicó Ulloa. “Entonces, al entrar a la zona, hemos ido limpiando la zona, y eso es lo que el pueblo haitiano y el gobierno haitiano están viendo con mucha satisfacción y con mucha expectativa”, amplió.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador habla con un ciudadano en una estación de combustibles este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Como muestra del impacto de la ofensiva, Ulloa citó el caso de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou (“La muerte no avisa”), líder de la banda armada 400 Mawozo que opera en la zona. Según el vicepresidente, el jefe pandillero escribió una carta a la ONU para pedir una tregua y abrir una negociación.

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“Hay reacciones ya de las pandillas que están viendo que están hablando con una fuerza que realmente está haciendo su trabajo”, aseguró a la agencia.

La carta, fechada el 1 de noviembre, fue confirmada por la propia ONU, que aclaró que su recepción “no constituye un respaldo de su contenido, ni un reconocimiento de su autor, ni una posición” de la organización, según informó el portavoz Stéphane Dujarric.

AME9041. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

El Salvador insiste en que no busca reemplazar a la fuerza multinacional

Ulloa descartó que su país pretenda sustituir a la GSF, que respalda a la policía haitiana en su intento de restablecer la seguridad. La fuerza multinacional reúne a tropas de más de 50 países.

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“No quisiéramos nosotros sustituir a las fuerzas de Naciones Unidas, ya que es una fuerza multinacional, porque sería como decir que el multilateralismo está fallando, está fracasando”, afirmó el vicepresidente.

Nayib Bukele compartió imágenes de haitianos que expresaron apoyo al contingente de El Salvador. (Cortesía: Redes sociales)

Ulloa comparó además el costo de ambas operaciones. “Con la centésima parte que Naciones Unidas ha invertido en Haití nosotros hemos estado enviando nuestro contingente y con resultados mucho más tangibles”, dijo, aunque reconoció no manejar cifras exactas sobre el costo económico de la misión salvadoreña, que según precisó corre íntegramente a cargo de El Salvador.

El respaldo público de Bukele y las dudas que persisten

El martes 4 de noviembre, Bukele escribió en su cuenta de X que ayudaría a los haitianos a “retomar el país”, según informó EFE. Fils-Aimé agradeció públicamente al mandatario y defendió que el Estado haitiano mantiene la dirección estratégica de la batalla contra la inseguridad, de acuerdo con la misma agencia.

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Vehículos blindados de transporte de personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrullan un área después de que bandas fuertemente armadas emboscaran a miembros de la fuerza, atacando su vehículo blindado con explosivos, prendiéndole fuego y dejando a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos cuando huyeron de su vehículo en llamas, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

Pese a esos gestos de unidad, persisten interrogantes sobre el marco legal de la operación. Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, advirtió a la agencia Associated Press que todavía se desconocen los términos del acuerdo con el Gobierno haitiano, quién comanda a las tropas salvadoreñas y bajo qué reglas de enfrentamiento operan.

La reunión de noviembre entre Ulloa y Fils-Aimé buscará despejar, al menos en parte, esas incógnitas sobre el futuro del contingente.