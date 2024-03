Una mujer de 74 años murió en medio del temporal después de ser golpeada por una baranda que cayó de un noveno piso

Mujer murió en medio del temporal en CABA (Captura: Google maps)

En medio del intenso temporal que se registró durante este martes, una mujer murió tras ser golpeada por un elemento contundente. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Recoleta y la víctima aún no fue identificada.

Efectivos policiales informaron que durante la noche del martes ingresaron varios llamaron al 911 afirmando que una mujer fue lesionada en la vía pública. Además, testigos del trágico hecho informaron que a la víctima se le había caído una estructura metálica.

A poco del alerta, personal policial conjuntamente con el SAME llegaron al lugar y fue allí, donde el médico constató la muerte de la mujer, quién tenía 74 años de edad y por el momento no fue identificada.

A partir de los dichos de los testigos, la mujer bajó de un vehículo particular marca Ford Focus y al descender del rodado cayó sobre su cuerpo la estructura del balcón ubicado en el 9 piso del edificio.

Tras la confirmación de la muerte, personal policial esperó la orden judicial para ingresar al departamento y poder hacer las pericias correspondientes.

Se brindaron recomendaciones ante las fuertes tormentas que ocurrirán durante este miércoles (Foto: Adrián Escandar)

El titular del SAME, Alberto Crescenti informó que aproximadamente a las 20.49 ingresó un llamado al 107 donde se alertó sobre el accidente. En diálogo con Todo Noticias, indicó que al arribar el personal médico, “se constató lamentablemente el fallecimiento”.

Respecto a la causa de muerte, el médico remarcó que se trató de “un traumatismo de cráneo producto de una estructura que cayó de un balcón”. Debido a que el impacto se produjo de manera directo sobre el cráneo de la víctima, se confirmó que “murió en el acto”.

Por tal motivo, Crescenti planteó que se deberán realizar las pericias correspondientes pero la muerte fue en el mismo lugar del hecho debido a que se trató de “un impacto violento de una estructura que se desplaza a gran velocidad” desde un noveno piso.

Dado que el temporal continuará durante las próximas horas, el médico brindó una serie de recomendaciones para los ciudadanos con el fin de evitar accidentes en medio de las fuertes lluvias.

“Al ciudadano le recomendamos que si no hay nada que hacer en la calle cuando llegue la tormenta, evitar caminar o salir. Más cuando hay alertas de vientos fuertes porque cualquier cosa se puede desprender”, aconsejó el médico, quien consideró que incluso las macetas pueden ser peligrosas por el riesgo de caerse a causa del viento, no realizar tareas al aire libre que implique manejo de cables y evitar caminar en zonas donde no se pueda ver dónde pisa “porque puede haber un cable suelto y se pueden electrocutar”, sostuvo.

Pasadas las 20 horas comenzó a diluviar en la Ciudad de Buenos Aires y se espera que el temporal continúe durante este miércoles. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, habrá tormentas durante todo el día con una temperatura máxima que rondará los 27 grados.

Tanto CABA como el AMBA continuarán bajo alerta naranja por tormentas, de manera que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Ante dicha situación, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de estar viajando, se recomendó quedarse en el interior del vehículo, evitar circular por calles inundadas o afectadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en una vivienda, cortar el suministro eléctrico.

En el AMBA la situación se tornó más grave dado que además de las tormentas, también hubo granizo más grande de lo normal y fuerte ráfagas de viento. En dichas localidades se produjo la denominada “tormenta supercelular”o “supercelda”.

Según el meteorólogo del SMN, Lucas Berengua este fenómeno consiste en nubes de tormenta que son capaces de provocar granizo más grande de lo normal y ráfagas de viento violentas, que están asociadas al desplome de aire frío, a las corrientes de aire ascendentes y descendentes, y a mucha cantidad de lluvia en poco tiempo”, explicó a Infobae.

E informó que a diferencia de una nube de tormenta común, que tiene un ciclo de vida de entre 20 y 40 minutos, esta puede tener un ciclo de vida de muchas horas y ocasionar destrozos en una gran cantidad de kilómetros.