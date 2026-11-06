Exportaciones de café de El Salvador generan USD 196.05 millones, un 12% más

Una composición de granos de café representa el mapa de El Salvador sobre café molido junto a un saco rotulado «Café de El Salvador». (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ingresos por las ventas externas de café de El Salvador superaron los USD 196.05 millones durante el ciclo 2025-2026, una cifra que representó un incremento del 12% frente a la cosecha anterior, según datos del Instituto Salvadoreño del Café (ISC).

El período, que abarcó de octubre de 2025 a septiembre de 2026, cerró con ingresos por USD 196.05 millones. En el ciclo 2024-2025, las exportaciones habían generado USD 175.04 millones, por lo que el sector registró una suba de USD 21.01 millones.

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El ISC informó que el valor de los envíos creció por encima del volumen comercializado. Las exportaciones alcanzaron 607,908 quintales oro, un avance de 0.33% respecto del ejercicio previo. La diferencia entre ambas variaciones reflejó un mayor ingreso promedio por las ventas internacionales del grano.

El café oro, con más de USD 189 millones, como principal rubro exportado

El Instituto Salvadoreño del Café precisó que el café oro fue el principal componente de las ventas externas. Este producto generó USD 189,57 millones, equivalentes a la mayor parte de los ingresos obtenidos por el sector durante el ciclo.

El café soluble aportó USD 4.13 millones, mientras que las exportaciones de café tostado sumaron USD 2.33 millones. En conjunto, estas tres categorías explicaron los USD 196.05 millones obtenidos por el país centroamericano entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

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Contenedores de exportación con la etiqueta 'Made in El Salvador' y la bandera nacional ondeando en primer plano, con el bullicioso Puerto de Acajutla y sus buques de carga al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El volumen de exportaciones presenta un alza del 0,33% en comparación con el mismo período del ejercicio 2024-2025. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 12% frente al mismo período del ejercicio previo”, señaló el ISC al divulgar las cifras de cierre de la cosecha.

La producción del ciclo llegó a 964,017 quintales oro-uva, de los cuales se exportaron 607,908 quintales oro. El café oro es el grano al que se le retiraron las cáscaras y que queda preparado para el tostado. El café oro-uva, en cambio, corresponde al fruto maduro recién recolectado, antes de que atraviese el procesamiento que permite separar el grano de su cubierta.

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Norteamérica recibió el 64% del café exportado por El Salvador

El principal destino de las exportaciones fue Norteamérica, que concentró el 64% del volumen enviado al exterior.

Europa recibió el 16,9% de los embarques, mientras que Asia concentró el 5,4%. Oriente Medio representó el 3,8% del volumen total exportado durante el período analizado. El resto se distribuyó entre otros destinos internacionales.

La evolución de los ingresos prolongó la recuperación registrada en el ejercicio anterior. Durante el ciclo 2024-2025, las exportaciones de café de El Salvador habían generado USD 175,04 millones, con una expansión interanual de 31,28% en valor.

Ese desempeño se produjo en un sector que mantiene niveles de producción inferiores a los que tuvo durante buena parte de su historia. La caficultura salvadoreña afrontó desde la década pasada los efectos de la roya, un hongo que ataca las hojas y frutos del cafeto, y de fenómenos climáticos que incidieron en los rendimientos.

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Fotografía de archivo en la que se registró a una recolectora de granos de café, en una finca. EFE/Gustavo Amador

Producción afectada por la roya y los fenómenos climáticos

Desde el ciclo 2013-2014, el país registró mínimos históricos en la producción del grano. La reducción de la cosecha modificó la dimensión de una actividad que tuvo una gravitación central en la economía nacional.

El café fue el principal motor económico de El Salvador durante las décadas de 1920 y 1930, cuando llegó a representar cerca del 90% de las exportaciones. En la actualidad, conserva su lugar como el principal producto agrícola de exportación del país.

El ciclo cafetalero salvadoreño comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente. Tras el cierre de 2025-2026, los ingresos del sector quedaron por encima de los obtenidos en la campaña previa, pese a que el volumen exportado mostró un crecimiento limitado.

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