Un grupo de varios jóvenes conmemoró la Noche de los Cristales Rotos con una sobreviviente del Holocausto

Josette Laznowski, sobreviviente del holocausto, junto a las Embajadoras de Israel, Ahuva Spieler Rashef, y Alemania, Catalina Cullas, y el Encargado de Negocio de la Embajada de Brasil, Eduardo Uziel

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Cerca de 200 jóvenes se reunieron este miércoles para conmemorar un nuevo aniversario de la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos. El evento apuntó a rendir homenaje a las víctimas y escuchar el testimonio de una sobreviviente del Holocausto, Josette Laznowski.

La fecha remite a los hechos ocurridos entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, cuando el régimen nazi desató un pogrom organizado en todo el territorio alemán. Durante esa noche, fueron destruidas sinagogas, viviendas y comercios, y miles de personas judías fueron perseguidas, asesinadas o arrestadas. Aquel episodio es considerado como el inicio de la violencia física masiva que se conoció como el Holocausto.

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El encuentro tuvo lugar en la Sinagoga de la Comunidad Bet Hilel, en Buenos Aires, y fue organizado por el Congreso Judío Latinoamericano junto a Bet Hilel, el CISSAB, la DAIA, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y B’nai B’rith. Participaron alumnos del Instituto Nueva Pompeya y de la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires (CEABA), además de jóvenes de otras instituciones de la comunidad judía.

Josette Jacqueline Laznowski, sobreviviente del Holocausto

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el testimonio de Josette Jacqueline Laznowski, sobreviviente del Holocausto, quien describió el peso que la persecución nazi dejó sobre su familia y el modo en que esa herida se transmitió de generación en generación. “Mi padre ya no era el mismo después de Auschwitz. Mi madre tampoco. Mi hermana y yo tampoco”, afirmó Laznowski ante los presentes.

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Durante décadas, la sobreviviente guardó silencio sobre lo vivido. Según explicó, de niña entendía su historia como un bien personal que prefería no compartir. Fue el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 lo que la llevó a cambiar de postura: “De chica consideraba que mi historia era mi único bien y no la quería compartir. Solo empecé a compartir mi testimonio después de lo que pasó el 7 de octubre porque dije: ‘¿Otra vez?’”, relató.

La embajadora de Alemania, Catalina Cullas, también tomó la palabra y vinculó su trayectoria personal con el conocimiento de los crímenes del nazismo. Cullas señaló que ese aprendizaje marcó su juventud y orientó su posterior vocación política. En su intervención, advirtió sobre el incremento de los delitos antisemitas en su país y convocó a las nuevas generaciones a tomar una posición activa frente al problema. “El mundo del mañana depende de los jóvenes de hoy. Las decisiones que marcan lo que viene son las decisiones de estos días; los jóvenes tienen que involucrarse y comprometerse para decir claramente que los discursos antisemitas son algo contra lo que todos juntos tenemos que luchar”, sostuvo la funcionaria.

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La embajadora de Alemania, Catalina Cullas

Por su parte, la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, trazó una línea directa entre los hechos de 1938 y el contexto actual. Para Reshef, la Kristallnacht representó el primer acto de violencia física del exterminio nazi, pero su peso histórico va más allá de esa noche puntual. “La Noche de los Cristales Rotos no era el principio ni el final, pero fue la primera representación de violencia física. Lo veo muy vigente en estos días; el ‘Nunca Más’ está ocurriendo ahora”, afirmó. La embajadora también señaló que hoy estudiantes judíos evitan llevar símbolos de su identidad en espacios públicos por temor a agresiones. Frente a ese panorama, subrayó la importancia de que los jóvenes presentes en el acto asuman un rol protagónico: “Por eso veo tan importante que aquí haya jóvenes que serán los líderes de nuestro futuro; la esperanza de que no se mantengan callados frente a estos hechos”.

El evento estuvo colmado de jóvenes en la Comunidad de Bet Hilel

El encargado de negocios de la Embajada de Brasil, Eduardo Uziel, centró su intervención en el valor del diálogo como herramienta frente a la intolerancia. “La cultura de la violencia tiene que ser combatida en todas sus manifestaciones, siempre intentando convivir con el otro de la manera que sea posible, con el máximo de comprensión y diálogo”, expresó el funcionario.

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El acto concluyó con una oración por las víctimas —el Kadish— y con las palabras del rabino Ioni Shalom, quien interpeló a los participantes: “Confiamos en que son ustedes los que sigan con este compromiso y sigan encendiendo luces”. También estuvo presente Bogna Ruminowicz, jefa de la Sección Político-Económica de la Embajada de Polonia en Argentina.