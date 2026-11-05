Habló el cura rockero amigo de “Pity” Álvarez: “Él tiene que pagar de alguna manera pero necesita ayuda”

La entrevista al cura en Infobae En Vivo

Guardar

El padre César Scicchitano Tagle, el cura rockero amigo de “Pity” Álvarez, habló luego de haber declarado en el juicio en contra del músico por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz y dijo que cree que el acusado “deber pagar” por lo que hizo, aunque señaló la necesidad de que la Justicia tenga en cuenta que se trata de un paciente psiquiátrico con problemas de adicción que necesita ayuda.

“Yo no soy juez, así que no conozco de leyes. Conozco de otras cosas humanas, en donde un ser humano, obviamente, por una cosa así tiene que pagar. Yo no estoy diciendo que no . El tema es de qué manera, cómo, y también viendo la situación, cómo fue”, dijo el sacerdote en diálogo con Infobae En Vivo.

PUBLICIDAD

“A mí me parece que él tiene que pagar de alguna manera, pero creo que también necesita ayuda por todo lo que es su problemática de adicción. Es una adicción muy fuerte la que tiene. Yo lo fui a visitar cuando estuvo en el pabellón psiquiátrico. Si es lo único que tiene la Justicia para ofrecerle, yo no puedo opinar ahí. A mí me parece que a él lo ayudaría mucho poder tocar. Para él todo eso es su vitalidad. Yo lo voy a seguir acompañando siempre”, sostuvo Scicchitano Tagle.

En ese sentido, el cura opinó que la Justicia debería tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de emitir un fallo sobre la situación del músico, ya que cree que no se trató de un homicidio común.

PUBLICIDAD

“Porque una cosa es una persona que dice: “Tatiana va con la mochila por la calle, le robo la computadora y además le pego un tiro”. No es lo mismo que cuando a vos te tienen media hora retenido, te están por moler a palos y, según declaración de Cristian —Cristian es Pity—, él dice que le ve la cacha cuando el muchacho se saca la remera, la cacha de un arma", dijo.

“Y pensando en el estado también de Cristian, pasado de consumo, hay algo que se llama cuando una persona se saca de sí por el miedo, por la locura, por la confusión del momento. Entonces ahí se desata todo. De hecho, él mismo lo dice: él sintió que no era él”, continuó. Sostuvo entre varias cosas que a Cristian Díaz nunca lo había visto con un arma.

PUBLICIDAD

Álvarez junto al cura rockero (Foto/Maximiliano Luna)

En ese sentido, recordó que cuando lo visitó a Álvarez en el penal de Ezeiza junto a los abogados, llegaron a la conclusión de que “Pity” actuó producto de un brote psicótico, generado por el consumo de drogas.

“Cristian tuvo a una persona que lo defendió, lamentablemente falleció, que es Mariano Castex. Y Mariano Castex, yo me acuerdo que fuimos al penal de Ezeiza con Luis Ortega, los tres, a verlo, y cuando salió, él nos dijo ahí a nosotros: “Acá hubo un brote psicótico por sustancias, pero seguro, cantado esto”. Porque, viéndolo, estamos hablando de un experimentado en lo que era el ámbito forense, como era Mariano Castex. Y yo también creo que fue eso", aseguró.

PUBLICIDAD

Sostuvo también que el cantante no tiene noción completa de la situación judicial que afronta y en muchas ocasiones pareciera que no está presente en tiempo y espacio.

“Él no habla de nada. Es más, todas las veces que yo lo llevé al juicio, lo que menos parecía era que iba a un juicio él. Esta es la pura realidad. En ningún momento, por eso, ni estrategias, nada. Capaz que el abogado le dice “tomá agua” y él toma café. ¿Entienden? Es así la situación. Esto es así de claro", aseveró.

“Hay estudios hechos, tomografías, resonancias, que van dando datos de todo. De hecho, me acuerdo que en una que se había hecho, lo que al psiquiatra le llamó la atención es como un achicamiento del cerebro que va habiendo . Entonces, la situación es muy delicada de salud. Esa es la realidad”, dijo.

PUBLICIDAD

“Por ejemplo, para dar un dato, el día que la bauticé yo a la nena, él se quedó dormido ese día. ¿Comprenden? Estamos hablando, por eso les digo, esto viene de larga data. Cuando tuvo el choque en que se lastimó la cadera, él se quedó dormido manejando una moto", graficó el cura para dar cuenta del estado que -cree- atraviesa Álvarez.

El amigo de Pity Álvarez

“Y yo creo que, por ejemplo, él tuvo varias operaciones de cadera hace dos años. Estuvo internado en el Muñiz meses y meses. La Justicia nunca apareció para ver cómo estaba, dónde estaba. Yo creo que un caso así tenés que seguirlo de cerca porque yo me recibí de counseling. Entonces, cuando declaré, también declaré como profesional que soy”. agregó.

PUBLICIDAD

El juicio

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz se retomó este lunes, a las 12, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. En la audiencia número 17 del debate, el músico pidió declarar por primera vez desde el inicio del juicio. Tras ser asistido por médicos, y con dificultades para ordenar su relato, reconoció ante los jueces: “Estoy muy nervioso, me cayeron muchas fichas. Pensé que no iba a poder declarar”.

Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde el 2 de octubre, fue trasladado en ambulancia hasta la sede judicial de la calle Paraguay al 1500, donde llegó luciendo una boa de piel marrón, anteojos de sol y una remara con la inscripción “La gente manda”, que ya usó otras veces.

PUBLICIDAD

Durante su declaración, comenzó a reconstruir los episodios previos al crimen y aseguró que Díaz estaba armado. “Yo estaba acorralado por un tipo peligroso”, sostuvo.

Antes declaró el padre Scicchitano Tagle, quien describió el deterioro que había observado en el músico a raíz de su consumo problemático de drogas. Entre otros episodios, contó que una vez se puso WD-40 en la garganta porque estaba afónico y que, en otra oportunidad, dejó llenar su casa de cucarachas porque no quería matarlas. También reveló que había visto un arma en la casa del cantante, quien le explicó que la tenía para sentirse protegido.

PUBLICIDAD