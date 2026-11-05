Qué operación atravesó el papa León XIV antes de su gira por Sudamérica

El papa León XIV retomó sus actividades en el Vaticano tras una cirugía pulmonar y mantiene prevista su gira por Uruguay, la Argentina y Perú (REUTERS/Remo Casilli)

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La gira del papa León XIV por Uruguay, la Argentina y Perú se mantiene en el calendario después de que el pontífice fuera sometido en Roma a una cirugía para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Los estudios posteriores determinaron que el tumor estaba localizado y que no requerirá quimioterapia, radioterapia ni otro tratamiento oncológico complementario.

El sumo pontífice, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. La intervención no registró complicaciones y, tras los primeros días de recuperación, volvió a participar de actividades públicas. La Santa Sede mantiene prevista su llegada al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

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En una de sus primeras apariciones después de la operación, el Papa se dirigió a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico, en la Plaza de San Pedro. Allí agradeció las oraciones por su salud y dijo que la experiencia lo acercó a quienes atraviesan enfermedades. También señaló que retomaría sus tareas de manera gradual.

Qué problema de salud tuvo el papa León XIV

El cuadro se detectó durante un control médico, cuando los especialistas identificaron un nódulo pulmonar. Los estudios previos a la cirugía indicaron que podía tratarse de una lesión tumoral y el análisis histológico realizado durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

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Los informes definitivos de anatomía patológica y biología molecular concluyeron que la enfermedad se encontraba circunscrita. Luigi Carbone, médico personal del pontífice, y el cirujano torácico Stefano Margaritora informaron que la evaluación posterior no aconsejó tratamientos adicionales.

“Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada”, indicaron los médicos en el parte difundido por el Vaticano. El mismo comunicado precisó que no será necesario un tratamiento complementario tras la intervención.

El diagnóstico sorprendió a integrantes de la curia y del círculo familiar de Robert Prevost. Su hermano mayor, Louis Prevost, contó a Fox News que había supuesto que la visita a Sudamérica sería postergada. También recordó que ambos padres murieron de cáncer, aunque aclaró que este sería el primer caso conocido de cáncer de pulmón en la familia.

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El sumo pontífice fue operado en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho (REUTERS/Yara Nardi)

Cómo fue la operación que atravesó el papa León XIV

La operación se realizó en el Gemelli, el hospital romano al que suelen acudir los pontífices para sus controles e internaciones. El procedimiento estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por Margaritora, que empleó una técnica videoasistida para intervenir el pulmón derecho.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón con el objetivo de retirar el tejido afectado por el tumor. La intervención duró alrededor de 90 minutos y se desarrolló sin complicaciones, según la información publicada por Vatican News. Después de la cirugía, el Papa despertó con normalidad y regresó a su habitación en la décima planta del centro médico.

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La extirpación de un lóbulo pulmonar recibe el nombre de lobectomía. En este caso, la resección fue amplia para asegurar la eliminación de la lesión detectada y completar los estudios necesarios sobre el tejido extraído.

Margaritora sostuvo que no había motivos clínicos para cancelar la gira si la evolución se mantenía dentro de los parámetros esperados. El especialista estimó que la recuperación física completa después de una cirugía de estas características puede demandar algunas semanas, por lo que el ritmo de las actividades deberá ajustarse a la condición del pontífice.

El recorrido previsto será el más extenso de León XIV desde el inicio de su pontificado. El itinerario contempla más de 31.000 kilómetros, cerca de una docena de vuelos, dos traslados en helicóptero y un cambio de altitud durante la escala peruana.

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El comunicado que confirmó que vendría a la Argentina

El parte médico que confirmó que el cáncer estaba localizado respaldó la continuidad de la gira. La escala en la Argentina se mantiene entre el 8 y el 11 de noviembre, después de la visita a Uruguay y antes del viaje a Perú, país en el que Prevost vivió durante dos décadas como misionero y luego como obispo.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, relató que el Papa le transmitió su intención de preservar el programa previsto. En un mensaje publicado en redes sociales, indicó que León XIV decidió operarse cuanto antes para no alterar sus compromisos internacionales y que no manifestó malestar físico.

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El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, también afirmó desde Roma que no había modificaciones en la planificación. “Todo pareciera que va en la línea de mantenerla”, señaló sobre la visita, aunque advirtió que una operación de esta clase requiere atención durante la recuperación.

Por su parte, el Gobierno ya tiene listos los preparativos para recibir al papa León XIV durante su visita al país. El operativo de seguridad y la coordinación logística avanzaron con el cronograma establecido por las autoridades, mientras se ultiman los detalles de las actividades que encabezará el pontífice.

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