Antes de la llegada del papa León XIV, la Iglesia hizo un fuerte pedido para que el Senado apruebe la Ley de Ludopatía Infantil

El papa León asiste a una reunión con obispos de la Conferencia Episcopal Francesa en el auditorio de Santa Bernadette del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, durante su viaje apostólico a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó este jueves al Senado que apruebe antes de fin de mes el proyecto que regula las apuestas online y previene la ludopatía infanto-juvenil, a pocos días de que el papa León XIV pise suelo argentino. “Les pedimos desde acá, aprovechando esta conferencia de prensa, a los senadores que se pongan las pilas y que no la dejen morir”, afirmó monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la CEA, durante el encuentro con la prensa realizado en la sede de la calle Suipacha 1032.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias. Pizarro vinculó de manera directa la urgencia legislativa con la agenda social que marcará el recorrido papal por el país: “Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes. Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto-juvenil”.

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El Padre Máximo, secretario de Comunicación de la CEA, encabezó la presentación de la visita, que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre bajo el lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. Según explicó, la primera parte expresa “este máximo deseo inclusivo en que todos se sientan partícipes de esta alegría” y la segunda apunta a un “envío misionero” que “viene a movilizar” las energías de los creyentes “en favor de la evangelización”.

Monseñor Marcelo Colombo, Karina Milei, Fabián Fernández y Monseñor Raúl Pizarro

El sacerdote enmarcó el viaje del Pontífice dentro de una gira regional que también incluye Uruguay y Perú, con etapas “interrelacionadas y complementarias” que, dijo, no repiten contenidos sino que presentan “distintas facetas de la acción pastoral de la Iglesia” en cada país. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA, definió el encuentro como un momento de “mucha plenitud interna” para los obispos argentinos, que por primera vez se reunirán como cuerpo con León XIV.

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La visita al Cottolengo y el mensaje sobre la discapacidad

Uno de los puntos centrales de la agenda será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, programada para el lunes 9 de noviembre. El predio, de 50 hectáreas, alberga a 410 personas con discapacidad en 14 edificios, además de una escuela, un centro educativo terapéutico y talleres de rehabilitación. Según el cronograma difundido por la Iglesia, el Papa recorrerá un pabellón en un encuentro privado de unos 40 minutos, con la “privacidad” necesaria “para respetar incluso a las personas que viven allí”.

Colombo explicó el significado de ese gesto: “La visita al Cottolengo expresa nuestra cercanía con esa vulnerabilidad que se manifiesta en la discapacidad de un hermano o una hermana nuestra. Y los hacemos solidarios también de esa forma con sus familias y con la sociedad toda, que tiene dificultades muchas veces para acompañar y sostener esa vulnerabilidad”. El arzobispo agregó que “allí hay verdadera vida, allí hay dignidad que debe ser respetada, acompañada y sostenida”, en referencia al trabajo de la obra fundada por Luis Orione.

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Pizarro completó la idea al vincular ese gesto con otras formas de vulnerabilidad que preocupan a la institución: “Estos dos gestos simbólicos no terminan ahí. Simbolizan otros mundos de vulnerabilidad. Con el tema de la ludopatía, para nosotros es muy importante y estamos muy interesados en que eso no quede de lado e invisibilizado”. Y añadió una definición sobre el alcance del mensaje papal: “No quedamos solamente en algo más político, sino en algo más religioso, espiritual y también humano”.

Monseñor Marcelo Colombo, el papa León XIV y monseñor Raúl Pizarro

El miércoles 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en momentos en que la cárcel atraviesa un proceso de traslado de internos hacia otro penal de la provincia de Buenos Aires. Consultado sobre si ese vaciamiento había sido previsto por la organización, Colombo respondió: “Había un cronograma de traslado de la cárcel y sí, en el caso de la visita papal, el deseo de hacer un gesto de cercanía con ese grupo. De parte nuestra no hemos notado nada que haya querido afectar en modo alguno la naturaleza del encuentro”.

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El presidente de la CEA aclaró que la presencia del Pontífice en el penal no implica ninguna intervención en causas judiciales: “De ninguna manera significa meterse en causas judiciales o penales. Todo eso sigue por sus carriles institucionales propios, sino hacerse presente ante la persona concreta del que está privado de libertad para hacerle un anuncio de esperanza”. Citó el pasaje bíblico de Mateo 25 (“estuve preso y me viniste a ver”) y recordó el antecedente de Juan Pablo II, que visitó en prisión al hombre que había intentado asesinarlo.

El recuerdo de Francisco y la salud de León XIV

La agenda incluye, el lunes 9 por la tarde, un encuentro en la Catedral de Buenos Aires dedicado a “hacer memoria del legado pastoral del ministerio, de la vida y del ministerio del papa Francisco”. Colombo subrayó el vínculo entre ambos pontífices: León XIV fue “estrecho colaborador” de Francisco “no solo como prefecto de la Congregación para los Obispos, sino también como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina”, lo que anticipa, según el arzobispo, una presencia constante del antecesor en los mensajes del viaje.

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Sobre el estado de salud del actual Papa, que había generado dudas entre fieles a la hora de inscribirse para los actos masivos, Colombo descartó cualquier condicionamiento especial en la organización: “No tenemos ninguna indicación especial. Sabemos que la recuperación es muy importante porque lo está haciendo muy bien”. El arzobispo relató, incluso, una anécdota sobre la vitalidad del Pontífice: “Suele decirle a sus colaboradores cuando le dicen que están cansados, dice: ‘No, ustedes están cansados, yo estoy bien’”.

Una camioneta Fiat Titano de tamaño mediano modificada que el Papa León XIV utilizará como papamóvil durante su visita a Uruguay se presentó en la planta automotriz Nordex en Montevideo, Uruguay, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Pizarro detalló los tramos en los que el Papa utilizará el papamóvil para tener contacto directo con los fieles: siete cuadras antes de llegar al Cottolengo, dos kilómetros previos a la misa del Monumento a los Españoles, recorridos en Córdoba durante la misa de FADEA y el encuentro con jóvenes, y casi tres kilómetros antes de la misa en Luján. En la Plaza de Mayo, en cambio, no habrá papamóvil ni instancias de saludo espontáneo, ya que el encuentro con los obispos en la Catedral “estará todo vallado” y no forma parte del programa público.

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Respecto de la convocatoria, la Iglesia buscó despejar dudas entre quienes no llegaron a inscribirse en los actos masivos de Luján y Palermo. “Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení. Hoy todos los que quieran, que vengan, que los estamos esperando y cada uno es bienvenido como tal”, señaló Colombo, quien pidió además cuidado y sentido común en la organización espontánea de los grupos que asistirán a las celebraciones.

Una pregunta sobre Milei que la Iglesia evitó responder de manera directa

Durante la conferencia, un periodista de Radio Mitre consultó si la CEA hubiera deseado un encuentro específico entre el presidente Javier Milei y la Iglesia católica, en el marco de los recientes encuentros del mandatario con representantes de otros credos en la Casa Rosada. Colombo evitó un pronunciamiento directo sobre el vínculo con el Gobierno: “En este momento estamos abocados a la visita como tal y nuestra máxima atención está en el visitante. Todo lo que hagamos en estos días quiere ser también como un signo, un auspicio de un crecimiento en las relaciones entre las instituciones y entre los sectores”.

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Ante una segunda pregunta sobre si el lema “bienvenidos todos” implica una lectura crítica sobre la polarización política del país, el presidente de la CEA tampoco profundizó en una valoración directa: “El bienvenido a todos lo dice la Iglesia, que es la que quiere recibir a todos en su casa. De parte nuestra, lo mejor para todos. Bienvenidos todos”.