Economía

Se derrumba 4% el índice tecnológico de Wall Street por la fuerte caída de acciones vinculadas a la IA

El Nasdaq quedó cerca de confirmar una corrección, mientras las acciones de semiconductores y centros de datos concentraron las pérdidas tras el repunte postelectoral

Las acciones tecnológicas encabezan la rueda negativa en Nueva York.
Las acciones tecnológicas encabezan la rueda negativa en Nueva York.
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Wall Street registraba una fuerte caída este jueves y el Nasdaq llegó a perder más de 4%, presionado por el retroceso de las empresas de semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos. La ola de ventas de activos borraba las ganancias de la sesión previa, que había seguido a la amplia victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

A las 16:30 GMT, el Nasdaq Composite perdía 3,9%, y se ubicaba en 24.598 puntos, con una trayectoria que lo acercaba a una corrección. El promedio industrial Dow Jones descendía 2,1%, mientras que el promedio S&P 500 descontaba 2,7 por ciento.

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Los semiconductores lideraron la caída del mercado

El índice de semiconductores de Filadelfia retrocedía 7,1% y extendía una venta que afectaba a Nvidia (-6,7%), Advanced Micro Devices (-12,1%), Intel (-5,3%) y Marvell Technology (-10,8%). Pasado el mediodía el indicador llegó a mostrar descensos más pronunciados, en una sesión marcada por la salida de inversores de los valores vinculados con el ciclo de expansión de la inteligencia artificial.

Qualcomm perdía alrededor de 11% después de presentar una previsión de ventas de chips para teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street. La compañía acusó una demanda débil y menores ingresos asociados con Apple (-0,9%), según informó Reuters.

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Los centros de datos quedaron bajo presión tras las elecciones

Las compañías relacionadas con la ampliación de la infraestructura informática también sufrían retrocesos. IREN, Hut 8 y Applied Digital bajaban entre 6% y 11%, mientras CoreWeave y Nebius Group se hundían 9% y 13%, respectivamente.

El resultado electoral introdujo dudas sobre el ritmo de crecimiento de los centros de datos en estados donde aumentó la oposición pública a esos proyectos. Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, señaló a Reuters que el impulso de dos años de la administración de Donald Trump al desarrollo de la IA podría perder fuerza y quedar sujeto a un mayor escrutinio.

Las grandes tecnológicas también revertían parte de la suba del miércoles. Meta Platforms caía 3,6%, mientras Amazon (-2,5%) y Alphabet (-1,2%) operaban con descensos más moderados. La sesión mantenía la atención de los operadores sobre los efectos políticos de la nueva composición del Congreso y sobre el informe de empleo de Estados Unidos previsto para el viernes.

El petróleo subió en medio de la incertidumbre por la guerra

En paralelo, los precios del crudo avanzaban ante las dudas sobre una posible negociación de Washington con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El barril de Brent del Mar del Norte se negociaba cerca de USD 97 para los contratos con entrega en enero, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, rondaba los USD 90 el barril en las posiciones a diciembre.

El mercado también evaluaba datos de Challenger, Gray & Christmas, que mostraron que los anuncios de despidos de octubre cayeron a su menor nivel desde 2023. La agenda corporativa de la jornada incluía los resultados trimestrales de Duke Energy, Airbnb y Lumentum.

Marcos Victorica, economista y CEO de BAS Storage, afirmó que “Estados Unidos acaba de finalizar un proceso electoral que representó una derrota contundente del dominio republicano y un freno a las aspiraciones de poder de Donald Trump. Se trata de unos comicios atravesados por un problema poco habitual para la sociedad norteamericana: la inflación, que incluso puede derivar en estanflación en algunos sectores específicos. La tasa alcanzó un pico de 4,2% y condicionó directamente el ánimo de los votantes. La pregunta que surge es, entonces, qué implica este escenario para los inversores globales”.

Daniel Siluk, analista de Janus Henderson, explicó que el reciente “shock energético está impulsando la inflación general, pero todavía hay evidencia relativamente limitada de que esas presiones se estén trasladando de manera sostenida a los salarios y al resto de los precios. Al mismo tiempo, el aumento de las facturas de energía, las elevadas tasas hipotecarias y el endurecimiento de las condiciones financieras están afectando cada vez más el poder adquisitivo de los hogares, lo que debería terminar moderando la demanda”.

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