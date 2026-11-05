Se demora el velatorio de Daniel Bifulco de Los Jaimitos: el particular motivo por el que no puede realizarse

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta junto a Daniel Bifulco, quien falleció a los 56 años

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La muerte de Daniel Bifulco, actor y humorista que integró Los Jaimitos en VideoMatch, dejó a su familia, amigos y compañeros de trabajo a la espera de una instancia administrativa antes de poder avanzar con la despedida. El cuerpo de Bifulco todavía permanece en la morgue mientras sus allegados gestionan el envío de su DNI desde Mar del Plata, necesario para poder realizar el trámite.

De acuerdo con información a la que accedió Teleshow a través de personas cercanas a la familia, el documento de identidad habría quedado en una inmobiliaria de esa ciudad balnearia. Por ese motivo, Roberto Peña, uno de sus históricos compañeros de Los Jaimitos, comenzó a realizar gestiones para localizarlo y enviarlo a Buenos Aires mediante integrantes de su equipo teatral.

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La urgencia no solo está vinculada con el traslado del documento, sino también con la necesidad de completar la identificación formal que permita a los familiares retirar el cuerpo y organizar el velorio. Según indicaron los allegados consultados, la familia evalúa alternativas en caso de que el DNI no aparezca de inmediato, entre ellas la presentación de una licencia de conducir, una partida de nacimiento u otra documentación que acredite la identidad del humorista.

La foto que compartió Luciana, la hija de Daniel Bifulco, para recordar a su padre

La situación mantiene en suspenso los detalles de la despedida. Si bien la familia se encuentra a cargo de los trámites, personas de su entorno dijeron que durante la jornada buscarán resolver la documentación necesaria y que, aun sin el DNI, existirían mecanismos para completar el procedimiento mediante otros documentos oficiales.

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La noticia de la muerte de Bifulco se conoció el miércoles. El humorista tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Las primeras versiones señalaron la posibilidad de un infarto, aunque las causas del fallecimiento no fueron comunicadas oficialmente por sus familiares.

La familia de Daniel Bifulco aguarda resolver los trámites para definir los detalles de la despedida

Durante toda la jornada, se sucedieron las condolencias de sus amigos y compañeros y en ese contexto, Luciana Bifulco, hija del actor, difundió un mensaje en redes sociales para agradecer las expresiones de afecto. Luciana había compartido escenario con él durante la temporada 2026 de La magia de la risa, espectáculo presentado en Mar del Plata, junto a Pablo Cabaleiro, Flavio Gastaldi y Juan Bifulco. Esa experiencia familiar había sido una de las actividades más recientes del humorista sobre las tablas.

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La documentación que ahora se busca recuperar estaba vinculada a los planes laborales que Bifulco sostenía para el próximo verano. Horas antes de su muerte, había compartido en redes sociales el anuncio de su participación en la temporada 2027 de La magia de la risa, que tenía previsto presentarse en el Teatro Victoria de Mar del Plata.

El proyecto reunía nuevamente a Bifulco con artistas de su entorno y se sumaba a la actividad que mantenía en formatos digitales. Durante los últimos años, además de sus trabajos teatrales, formó parte de propuestas de streaming y contenidos humorísticos junto a Peña y otros colegas.

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El posteo de la hija del histórico integrante de Los Jaimitos, que murió a los 56 años

Para gran parte del público, su nombre quedó asociado a Los Jaimitos, el trío que conformó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El segmento alcanzó popularidad en VideoMatch y convirtió a sus personajes en una referencia del humor televisivo de comienzos de los años 2000.

La relación de Bifulco con ese grupo trascendió la televisión. Peña y Vagoneta volvieron a trabajar con él en distintos proyectos y lo despidieron públicamente tras conocerse su muerte. También se sumaron mensajes de Marcelo Tinelli, Alfredo Silva, Flavio Gastaldi, Pablo Cabaleiro y otros integrantes del ambiente artístico que habían compartido escenarios o producciones con el actor.

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Mientras la familia define los detalles de la despedida y espera resolver el trámite de identificación, la actividad artística de Bifulco está en sus últimas publicaciones, en los planes que tenía para el verano y en el recuerdo de quienes trabajaron con él.