América

5 datos clave sobre la vida y trayectoria del papa León XIV para conocer antes de su visita a Argentina

El Sumo Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica, que también incluirá Uruguay y Perú

León XIV realizará su primera gira apostólica por Sudamérica con escalas en Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
León XIV realizará su primera gira apostólica por Sudamérica con escalas en Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
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El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica, que también incluirá Uruguay y Perú. Antes de sus actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, la trayectoria de Robert Francis Prevost permite conocer el perfil del primer pontífice nacido en Estados Unidos, el primero de la Orden de San Agustín y un ciudadano peruano por naturalización al frente de la Iglesia católica.

El viaje tendrá, además, un significado particular por su escala en Perú. Allí, Prevost desarrolló cerca de dos décadas de trabajo pastoral y de formación, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015. Tras concluir sus actividades en la Argentina, viajará a Lima y continuará su agenda por Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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Cómo será la gira del papa León XIV por Sudamérica

La gira se extenderá del 6 al 17 de noviembre de 2026 y comenzará en Uruguay. León XIV arribará a Montevideo el viernes 6, visitará Paysandú al día siguiente y celebrará una misa en Florida el domingo 8, antes de trasladarse a Buenos Aires.

En Argentina, el programa oficial prevé su llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30 del 8 de noviembre. Esa tarde rendirá homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín, participará en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Después se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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La primera actividad pastoral será el lunes 9, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 presidirá una misa en el Monumento de los Españoles y, por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La jornada también prevé una reunión privada con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Por la noche regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. En su última jornada en el país, el 11 de noviembre, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 14 partirá hacia Lima.

La estadía en Perú se desarrollará entre el 11 y el 17 de noviembre. El pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, cuatro ciudades vinculadas con dimensiones centrales de su recorrido previo en el país andino. El cronograma completo fue publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

5 datos clave sobre el papa León XIV

La gira incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y visitas a las comunidades locales (REUTERS/Francesco Fotia /Archivo)
La gira incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y visitas a las comunidades locales (REUTERS/Francesco Fotia /Archivo)

Dónde nació y cómo fue su formación antes de ser sacerdote

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, y es el menor de tres hermanos. Estudió Matemáticas y Filosofía en la Universidad de Villanova. En 1977 ingresó al noviciado de la Provincia del Midwest de Nuestra Madre del Buen Consejo de la Orden de San Agustín y realizó sus votos solemnes cuatro años más tarde.

La misión en Perú que marcó su carrera eclesiástica

Tras ser ordenado sacerdote en Roma en 1982 y completar sus estudios de Derecho Canónico, fue destinado a la misión agustiniana de Chulucanas, en Piura. Allí ejerció como vicario parroquial de la catedral de la Sagrada Familia y como canciller de la entonces prelatura territorial. En 1987 regresó a Estados Unidos, pero al año siguiente volvió al país sudamericano para incorporarse a la misión de Trujillo.

Formador, docente y párroco durante más de una década

En Trujillo fue prior de la comunidad agustiniana entre 1988 y 1992, director de formación hasta 1998 y maestro de profesos. También dictó Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo; fue vicario judicial y asumió responsabilidades parroquiales.

Esa etapa antecedió a su elección como prior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó durante dos mandatos, entre 2001 y 2013.

El recorrido de León XIV hacia el Vaticano se consolidó durante el pontificado de Francisco (REUTERS/Vincenzo Livieri)
El recorrido de León XIV hacia el Vaticano se consolidó durante el pontificado de Francisco (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El respaldo de Francisco que impulsó su carrera vaticana

El papa Francisco lo designó administrador apostólico de Chiclayo en 2014 y obispo de esa diócesis en 2015. Prevost recibió la nacionalidad peruana el 24 de agosto de ese año. En enero de 2023 fue convocado a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Meses después fue creado cardenal. El 6 de febrero de 2025 ascendió al orden de los cardenales obispos con el título suburbicario de Albano.

La elección que lo convirtió en Papa

El cónclave comenzó el 7 de mayo y concluyó al día siguiente con su elección. Adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y el primero perteneciente a la Orden de San Agustín. Habla inglés, español, portugués, francés e italiano. Su biografía oficial, incluida su formación, sus años en Perú y sus responsabilidades en Roma, fue difundida por la Santa Sede.

Tras dejar la Argentina, León XIV continuará su gira en Lima, país donde desarrolló una parte decisiva de su ministerio antes de su elección como papa.

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