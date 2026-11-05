Diecisiete escuelas porteñas no tendrán clases mañana por la visita del Papa

Así lucía esta mañana el escenario para la misa que brindará el Papa el próximo lunes

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Diecisiete establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires suspenderán las clases presenciales el viernes 6 de noviembre debido al operativo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV.

La medida alcanzará a jardines, escuelas primarias, secundarias e institutos ubicados dentro del perímetro de restricciones de circulación. En los establecimientos que queden fuera de esa área, la actividad se mantendrá con normalidad.

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Las escuelas alcanzadas por las restricciones

La suspensión incluirá al jardín Mi Jardín, en avenida Luis María Campos 1314; al Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en avenida Luis María Campos 898; y al nivel secundario del Colegio del Arce, en Jorge Newbery 1953.

También permanecerán cerrados la Escuela N.° 8 D.E. 9 Armenia Argentina y el Jardín de Infantes Nucleado A, ambos en Arce 611; el Jardín Maternal N.° 10 D.E. 9 Manuel Belgrano, en Teniente Benjamín Matienzo 1880; y los niveles inicial y primario del Colegio del Arce, en Arce 334.

La nómina contempla además al Instituto Hogar San Benito, ubicado en Arce 322; al Colegio Rey Fahd, en Cerviño 4851; al CENTES N.° 2 D.E. 9, en Juan Francisco Seguí 3755; y a los Cursos Especiales con sede en Lafinur 3331.

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Entre los restantes establecimientos figuran la Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina, en Juan María Gutiérrez 3972; el Instituto Ambrosio Tognoni y la Escuela San Andrés, en avenida Santa Fe 4320; y la Escuela Primaria N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, situada en avenida del Libertador 4903.

La medida también incluye al Jardín de Infantes Común N.° 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín, en avenida del Libertador 4953; a la Escuela Primaria N.° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y al Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 9, ambos en avenida del Libertador 4777; y a la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9, en avenida General Las Heras 4078.

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Uno de los puntos vedados al tránsito sobre la avenida del Libertador de cara a la próxima visita del papa León XIV al país

Tres edificios escolares serán parte de la logística del operativo

Tres de los establecimientos ubicados dentro del área de seguridad estarán disponibles para tareas vinculadas al dispositivo organizado por la visita del pontífice. Se trata de la Escuela N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, la Escuela N.° 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y la Escuela Primaria Común N.° 8 D.E. 9 Armenio-Argentina.

En esos edificios, los voluntarios podrán dejar sus pertenencias y utilizar espacios de descanso durante los momentos en que no estén asignados a actividades. No se instalarán baños químicos, equipos ni estructuras que puedan afectar las instalaciones escolares.

El operativo contará con seguridad durante las 24 horas. Los voluntarios no pasarán la noche en las escuelas, aunque podrán usar los espacios en horario nocturno si la organización lo requiere.

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