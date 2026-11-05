El gobierno porteño amplió los cortes de tránsito en la previa del arribo del Papa León XIV

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó la ampliación de los cortes de tránsito por el armado de estructuras y las medidas de seguridad para la visita del papa León XIV a la Argentina.

Para hoy se dispuso el cierre total de la Avenida del Libertador entre la Avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, sin bloquear el tránsito por esta última calle. Vale aclarar que el tramo entre Sarmiento y Bullrich ya permanece cerrado. Desde allí, quienes circulen desde el norte podrán doblar hacia la derecha para dirigirse a Santa Fe, continuar hacia el centro o ingresar al parque por los accesos definidos para el operativo.

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La avenida Sarmiento y la intersección con la avenida del Libertador, punto clave de la visita del papa León XIV, en donde se espera a más de un millón de personas

Las calles internas fueron convertidas en mano única hacia la avenida 9 de Julio. A la altura de Sarmiento, el esquema se completa con una modificación sobre Figueroa Alcorta. Las calles transversales con cortes totales serán Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, entre Migueletes y Libertador. También se bloqueará Olleros entre Libertador y Valentín Alsina.

Desde las 00:00 del viernes, el operativo se extenderá hacia el tramo norte del perímetro. El cierre total de Libertador alcanzará el sector comprendido entre Ortega y Gasset y Olleros, sin impedir el paso por Olleros.

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Un mapa elaborado por Infobae detalla las calles con restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

“El primer corte se estableció entre el Monumento a los Españoles y las avenidas Dorrego y Bullrich. En ese tramo se dejaron dos carriles habilitados, se desconectaron los semáforos y se asignaron agentes para ordenar el tránsito”, confirmó esta mañana Darío Antiñolo, secretario de Tránsito del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante una entrevista con Nacho Girón en Infobae al Amanecer.

También habrá cortes vehiculares en la Avenida Dorrego, entre Cerviño y Figueroa Alcorta, y en la Avenida Intendente Bullrich, entre Cerviño y Libertador, sin afectar las avenidas que delimitan esos tramos. Desde las 8 horas se instalarán módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en carriles linderos, entre ellos los de Teodoro García y Luis María Campos, y Bullrich y Santa Fe.

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Los cortes en la zona de Palermo del día de hoy por la futura llegada del sumo pontífice al país

El funcionario porteño aseguró que la avenida Lugones no será cortada. Y que también permanecerán circulables Santa Fe, Luis María Campos, Olleros, Figueroa Alcorta y Cabildo.

Para quienes lleguen desde la provincia, Antiñolo identificó el acceso de la calle Ombúes como una de las mejores alternativas para entrar a la Ciudad. “El tránsito será derivado hacia Figueroa Alcorta y luego conducido por Ombúes hacia el interior del parque”, agregó.

Además, por el cierre de Sarmiento y Casares, se habilitó un contracarril de 200 metros en la Avenida Figueroa Alcorta. El tramo funciona entre Sarmiento y Casares y permite retomar el recorrido hacia la Avenida del Libertador. Ese recorrido permitirá llegar hasta la primera calle posterior al escenario sin atravesar la zona central del evento.

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Cómo circularán los vecinos de la zona

Para aquellos que transiten a pie estarán habilitadas las veredas frentistas y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, con respeto por los vallados de obra. El acceso a las cocheras ubicadas sobre los corredores cortados quedará restringido a un carril y bajo supervisión de agentes de tránsito.

Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Los vecinos recibieron indicaciones sobre los horarios de circulación, el retiro de vehículos y la disposición de residuos. También fueron instruidos los encargados de los edificios para organizar la salida de la basura. Antiñolo afirmó que los titulares de los departamentos recibieron una explicación personalizada sobre la forma de entrar y salir de sus viviendas durante los cortes.

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Según el funcionario, la recepción fue mayoritariamente positiva. También reconoció que algunas personas expresaron malestar por las restricciones, sobre todo quienes deben cumplir horarios estrictos o desplazarse por motivos laborales.

En el frente de la avenida del Libertador hay aproximadamente 19 edificios. La zona también incluye parques y plazas, por lo que el número de propiedades directamente afectadas es limitado en relación con la extensión del perímetro, sostuvo el Secretario.

Cada edificio tendrá un agente de tránsito asignado. “Los agentes acompañarán a los residentes durante el ingreso y el egreso de sus propiedades, debido a la instalación de carpas de eucaristía, baños y puestos de hidratación”, agregó Antiñolo.

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Continúa el operativo de montaje y organización del operativo, a lo largo y ancho del escenario principal, que recibirá el lunes y martes próximo la visita del papa León XIV en el barrio porteño de Palermo

El acceso peatonal quedará restringido para quienes no vivan o trabajen dentro del perímetro. Las personas autorizadas deberán presentar documento y código QR de acreditación difundido por autoridades..

En el área también hay hoteles y restaurantes. La Policía Federal controlará a cada persona que ingrese durante el período de mayor restricción, especialmente desde el domingo.

Circulación en autopistas y el tránsito de camiones

La autopista Illia será gratuita para motos, autos y camionetas, mientras que el Paseo del Bajo no tendrá costo para autos, camionetas y utilitarios. La medida regirá desde este jueves hasta el miércoles próximo a las 14:00 horas. Un dato: las motos no podrán circular por el Paseo del Bajo.

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Las alternativas incluyen Lugones y la autopista Illia hacia Recoleta y el Centro, la colectora de Illia y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado, y Ramón Castillo para llegar a Retiro. También se podrá utilizar la avenida General Paz para conectar con Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Uno de los puntos vedados al tránsito sobre la avenida del Libertador de cara a la próxima visita del papa León XIV al país

“Una de las principales medidas será la prohibición del ingreso de tránsito pesado a la Ciudad durante todo el fin de semana y hasta el miércoles. Los desvíos se establecerán más allá de Luján, Cañuelas y Hudson”, confirmó esta mañana Darío Antiñolo, secretario de Tránsito del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), durante una entrevista con Nacho Girón en Infobae al Amanecer.

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Antiñolo calculó que la medida evitará el ingreso de entre 50 mil y 60 mil camiones por día, una cifra que representa el flujo habitual de transporte pesado en la zona. Y definió la restricción como un paliativo frente a los cortes previstos. Aclaró que no resolverá por completo las dificultades de circulación, pero permitirá reducir la presión sobre las principales vías de acceso.

La imponente vista área de la Avenida del Libertador, cerrada al tránsito en un tramo, para recibir en los próximos días al papa León XIV

El operativo sanitario

Un punto a destacar dentro de la inmensa logística que conlleva la visita papal serán los dos hospitales móviles que se instalarán junto al escenario principal. Cada unidad sanitaria contará con dos camas de terapia intensiva (en total será cuatro) junto al escenario donde se desarrollará parte de la actividad del Papa.

El funcionario explicó que el operativo sanitario no estará destinado únicamente al Pontífice. También atenderá a cualquier persona que sufra una descompensación durante la concentración, que podría reunir entre un millón y un millón y medio de personas en los alrededores del Hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se desplegarán 30 ambulancias en la zona del evento. Antiñolo también confirmó que un helicóptero tendrá su base en el Campo Argentino de Polo y quedará afectado exclusivamente al operativo. “La Ciudad mantendrá otro helicóptero para atender emergencias en el resto del territorio porteño”, aclaró el funcionario y agregó que la atención especial para la visita papal no implicará dejar sin cobertura al resto de los barrios.

“La preparación comenzó entre cuatro y cinco meses antes. Las autoridades revisaron edificios y terrazas, mapearon la zona y utilizaron drones para realizar barridos de seguridad", dijo Antiñolo a Infobae

El equipo médico del Papa pidió que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) participe desde el traslado. Según Antiñolo, el doctor Roberto Cohen viajará junto al Pontífice desde Uruguay y, al llegar, quedará coordinado con Alberto Crescenti.

El transporte público y cómo ver la Santa Misa

Los trenes, subtes y colectivos circularán con refuerzos y frecuencias similares a las de un día hábil. La medida se aplicará pese a que el lunes será feriado nacional y el martes será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba.

Antiñolo anticipó que quienes concurran al evento deberán caminar aproximadamente diez cuadras hasta llegar a la avenida del Libertador. El funcionario explicó que la caminata será inevitable incluso para quienes lleguen desde Figueroa Alcorta o Santa Fe.

Una infografía de Infobae detalla las modificaciones en trenes, colectivos y aeropuertos de Argentina previstas entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita de León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomendaron no intentar llegar a la primera línea de la avenida del Libertador. Para distribuir al público, se instalarán 27 pantallas gigantes en distintos sectores del parque. También habrá tres pantallas en el Bajo Belgrano. Antiñolo aseguró que contarán con buena calidad de sonido e imagen para que los asistentes puedan seguir la actividad sin ubicarse junto al escenario y que el público podrá observar el paso del Papamóvil y seguir el resto de la ceremonia a través de las pantallas.

El recorrido del Papamóvil

El Papamóvil ingresará desde el túnel de avenida del Libertador, a la altura de Olleros. Según Antiñolo, avanzará a aproximadamente cinco kilómetros por hora para permitir que el Papa salude a los asistentes.

El recorrido contará con una custodia especial. El funcionario señaló que el Pontífice podría detenerse o descender para saludar a algunas personas, aunque el esquema dependerá de las condiciones de seguridad. “Cuando llegue a Dorrego, el Papa continuará con el recorrido previsto a bordo del Papamóvil. La custodia correrá junto al vehículo durante parte del trayecto”, agregó Antiñolo.

La avenida Sarmiento, uno de los accesos por donde miles de fieles llegarán para presenciar la Santa Misa oficiada por León XIV

Antiñolo calculó que habrá un policía cada 30 o 40 metros. El operativo incluirá 4.000 agentes de tránsito, más de 8.000 policías, la Policía Federal y fuerzas especiales vinculadas con el Vaticano y la República Argentina. “La preparación comenzó entre cuatro y cinco meses antes. Las autoridades revisaron edificios y terrazas, mapearon la zona y utilizaron drones para realizar barridos de seguridad”, explicó acerca de este operativo que tendrá un volumen entre tres y cuatro veces mayor que el de otros eventos organizados en la Ciudad, como carreras, maratones o la llegada de Franco Colapinto.

El desarme del operativo

La normalización del tránsito comenzará después de cada misa. Antiñolo explicó que las estructuras que puedan retirarse de inmediato serán desmontadas en forma progresiva.

El plazo máximo estimado para completar el desarme es de cinco días. La duración dependerá de la cantidad de instalaciones, de las condiciones de seguridad y de la posibilidad de retirar los elementos sin afectar a los asistentes.

Uno de los puntos vedados al tránsito sobre la avenida del Libertador de cara a la próxima visita del papa León XIV al país

El funcionario anticipó que la recuperación total de la circulación podría extenderse hasta el domingo o el lunes posterior a la partida del Papa. La normalidad total llegará cuando se retiren las vallas, se restablezcan los semáforos y vuelvan a funcionar todas las vías con su esquema habitual.

La estimación general contempla que entre cinco y ocho millones de personas podrían movilizarse en todo el país para participar de las actividades vinculadas con la visita de León XIV.