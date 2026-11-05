ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 4

Las prestaciones de ANSES registran un aumento del 1,93% en noviembre en base al índice de inflación de septiembre

Guardar

Con el nuevo mes en marcha, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene fijadas las fechas en que cada beneficiario percibirá sus haberes y asignaciones. Quienes tengan el último dígito del DNI en 4 disponen de un cronograma propio que varía según la prestación que cobren, con acreditaciones distribuidas a lo largo de noviembre.

Los pagos de este mes incorporan una suba del 1,93%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, en línea con lo que establece el Decreto 274/2024. Esa norma instituye un esquema de ajuste mensual de las prestaciones con un rezago de dos meses respecto del dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

PUBLICIDAD

A continuación, el detalle completo de fechas y montos actualizados para cada una de las prestaciones que abona el organismo este mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo y tengan el último dígito del documento en 4 recibirán la acreditación el 13 de noviembre, la misma jornada que sus pares con terminaciones 2 y 3. El haber mínimo jubilatorio queda fijado en $444.158,46 para este período. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000, con lo que el total depositado asciende a $514.158,46.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo y DNI terminado en 4 —junto con quienes tienen terminación en 5— recibirán el pago el 26 de noviembre. El tope máximo del haber previsional se establece en $2.988.765,82.

PUBLICIDAD

Quienes perciban un haber mensual entre $444.158,46 y $514.158,46 cobrarán un bono extraordinario proporcional hasta alcanzar ese piso de $514.158,46. Para aquellos que tengan haberes brutos iguales o superiores a $514.158,46, quedan excluidos del cobro del bono.

Los jubilados que cobran el haber mínimo con DNI terminado en 4 perciben $514.158,46 junto con el bono extraordinario el 13 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 recibirán el depósito el 17 de noviembre.

Con el aumento del 1,93%, el monto bruto de la AUH es de $159.611. ANSES deposita directamente el 80% mensual ($127.688,80 netos por hijo) y retiene el 20% acumulado ($31.922,20), que se libera tras acreditar los controles de salud y escolaridad.

PUBLICIDAD

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores en relación de dependencia, se liquida en tramos actualizados según el ingreso familiar:

Familias con ingresos de hasta $1.235.699: cobran $79.816 por hijo.

De $1.235.699,01 a $1.812.272: cobran $53.841 por hijo.

De $1.812.272,01 a $2.092.326: cobran $32.566 por hijo.

De $2.092.326,01 a $6.543.628: cobran $16.806 por hijo. (Si un integrante de la familia percibe individualmente más de $3.271.814, el grupo queda excluido del beneficio).

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema de pago que la AUH. Las beneficiarias con DNI terminado en 4 percibirán el depósito el 17 de noviembre.

El monto bruto oficial es de $159.611, del cual ANSES acredita de forma directa el 80% ($127.688,80) y retiene el 20% restante ($31.922,20) hasta la presentación de los controles médicos del embarazo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 4 se paga el 16 de noviembre, junto con quienes tienen terminación en 5. Los montos siguen la misma escala de ingresos que la Asignación Familiar por Hijo.

PUBLICIDAD

La Asignación por Maternidad puede cobrarse entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, independientemente del último dígito del DNI. Su valor no es fijo: equivale a la remuneración bruta que percibía la trabajadora al inicio de la licencia por maternidad, por lo que el importe varía según cada beneficiaria.

El pago de la Asignación por Prenatal para los beneficiarios con documento que termina en 4 se realiza el 16 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— se pueden cobrar entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI.

Los montos oficiales actualizados por la Resolución 303/2026 quedaron fijados en valores enteros:

Nacimiento: $93.035

Adopción: $556.217

Matrimonio: $139.300 (por cada cónyuge)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 4 recibirán el pago el 12 de noviembre, la misma fecha que quienes tienen terminaciones 2, 3, 5, 6 y 7.

PUBLICIDAD

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 ya incorporado, quedaron fijados de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $380.910,91 ($310.910,91 + $70.000 de bono)

PNC para madres de siete hijos o más: $514.158,46 ($444.158,46 + $70.000 de bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 + $70.000 de bono)

Prestación por Desempleo

Los trabajadores que perciben la Prestación por Desempleo (Plan 1) y tienen DNI terminado en 4 —junto con quienes tienen terminación en 5— recibirán el cobro el 27 de noviembre. Quienes cobren el Plan 2 percibirán sus haberes entre el 2 y el 10 de diciembre para todas las terminaciones de documento.

El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo neto habitual del último semestre trabajado. Para noviembre, cuenta con un piso mínimo garantizado de $199.400 (50% del salario mínimo) y un tope máximo de $398.800 (100% del salario mínimo). A partir del quinto mes de cobro, el importe se reduce de forma escalonada según la cantidad de cuotas asignadas.

PUBLICIDAD