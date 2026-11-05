Ecuador registra 30 ríos y esteros desbordados por las intensas lluvias y más de 56.000 personas afectadas

15 horas de lluvias provocaron inundaciones en la isla Santa Cruz de Galápagos.

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Las intensas lluvias que afectan a Ecuador han provocado el desbordamiento de 30 ríos y esteros en cinco provincias de la región Costa, mientras otros 35 cuerpos hídricos registran un incremento de sus niveles, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) correspondiente a la mañana del jueves 5 de noviembre. La emergencia mantiene bajo amenaza a comunidades rurales y sectores urbanos, especialmente en Guayas, donde se concentra casi la mitad de los desbordamientos reportados.

El nuevo balance evidencia un agravamiento de la situación hidrológica en el país. Hasta el miércoles 4 de noviembre, las autoridades habían identificado 24 desbordamientos, una cifra que aumentó a 30 durante las siguientes horas. Las precipitaciones han provocado inundaciones en zonas habitadas, afectaciones a la infraestructura vial y daños en áreas agrícolas, mientras los organismos de respuesta mantienen operativos de evaluación y asistencia.

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De acuerdo con la información difundida por El Comercio y Extra, con base en los registros oficiales de Gestión de Riesgos, Guayas concentra 14 desbordamientos, seguida de Manabí, con seis; Santa Elena, con cinco; Los Ríos, con cuatro; y Esmeraldas, con uno.

Entre los cuerpos hídricos que han superado sus niveles habituales se encuentran los ríos Pula, Pilco, Tenguel, Jaboncillo, Jaguas, Naranjito y Milagro, así como los esteros Perinao y El Chorrón, en Guayas. En Manabí se reportan desbordamientos de los ríos Ayampe, Casas Viejas, La Vaca, Julcuy, Guineal y Garrapata.

El Reporte del SNGRE

En Santa Elena, las autoridades identificaron crecidas que provocaron desbordamientos en los ríos California, Salanguillo, Javita, Dos Mangas y Valdivia. En Los Ríos figuran el Oncebi, Las Trancas, Caracol y el estero Bobo, mientras que en Esmeraldas se reportó el desbordamiento del río Cayapas, en el cantón Eloy Alfaro.

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Uno de los puntos más comprometidos es Milagro, en la provincia de Guayas, donde el desbordamiento del río Naranjito provocó inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Durante el miércoles 4 de noviembre, la plataforma de reportes ciudadanos Amaru contabilizó 97 alertas relacionadas con calles anegadas, según la información publicada por Extra.

Las imágenes difundidas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mostraron vías cubiertas de agua y dificultades para la circulación vehicular. Ante la situación, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional exhortó al alcalde de Milagro, Pedro Solines, a habilitar alojamientos temporales para las familias que pudieran necesitar evacuación.

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La Secretaría de Gestión de Riesgos también inició inspecciones para determinar el alcance de las afectaciones y coordinar las acciones de respuesta. Hasta el corte de esta información, no se había confirmado públicamente el número definitivo de familias evacuadas ni la cantidad de personas acogidas en los espacios temporales.

Las inundaciones registradas en Santa Elena.

La emergencia se produce en un contexto de creciente impacto humanitario por las precipitaciones registradas desde finales de agosto. Según el Informe de Situación Nacional número 71 de la SNGR, actualizado hasta las 18:00 del miércoles 4 de noviembre, las lluvias habían dejado 56.323 personas impactadas y 12 fallecidas en Ecuador.

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El documento oficial contabiliza además 1.142 eventos adversos asociados a las precipitaciones, entre inundaciones, deslizamientos y otros incidentes. Las autoridades registraron 10.450 personas damnificadas, 12.793 viviendas afectadas y 38 destruidas.

Los daños también alcanzan a la infraestructura de transporte y al sector productivo. El informe identifica 26 puentes afectados y dos destruidos, además de 10.585,88 hectáreas agrícolas impactadas, una situación que compromete las actividades económicas de comunidades cuya subsistencia depende de la producción agropecuaria.

La magnitud de las afectaciones ha aumentado considerablemente en los últimos días. El balance oficial del 3 de noviembre registraba 48.958 personas impactadas, mientras que el reporte del día siguiente elevó la cifra a 56.323. La diferencia representa 7.365 personas adicionales incorporadas a las estadísticas nacionales, aunque no necesariamente todas resultaron afectadas durante esas 24 horas, debido a que los informes también incluyen actualizaciones de eventos anteriores.

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Se registró el desbordamiento del río que separa la comuna San José del sector Dos Mangas en Santa Elena.

A los desbordamientos ya registrados se suma la vigilancia sobre otros 35 ríos y esteros cuyos niveles presentan una tendencia ascendente. Entre ellos figuran los ríos Daule, Guayas, Vinces, Bulu Bulu, Balao, Salitre y Colimes, en Guayas; Blanco, Esmeraldas, Viche y Quinindé, en Esmeraldas; así como Chone, Canuto y Guale, en Manabí.

También permanecen bajo monitoreo varios cuerpos hídricos de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Aunque el incremento de sus caudales no implica necesariamente un desbordamiento, las condiciones meteorológicas mantienen el riesgo de nuevas inundaciones en sectores cercanos a las riberas.

Las precipitaciones ocurren durante el episodio de El Niño, declarado oficialmente por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN) el 28 de agosto de 2026. Posteriormente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos estableció la alerta roja nacional mediante la Resolución SNGR-238-2026.

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Según la advertencia meteorológica número 86 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), vigente entre el 4 y el 7 de noviembre, se prevén lluvias fuertes e intensas en distintos sectores del Litoral ecuatoriano.

Fotografía de archivo de intensas lluvias en Ecuador producto del fenómeno de El Niño. EFE/ Mauricio Torres

El organismo meteorológico relaciona las condiciones atmosféricas con la presencia de humedad, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, una onda Kelvin troposférica y las temperaturas elevadas de la superficie del mar asociadas al episodio cálido del Pacífico.

La persistencia de las precipitaciones supone un desafío para las autoridades locales y nacionales, que deben atender simultáneamente las inundaciones existentes, evaluar los daños y mantener la vigilancia sobre las cuencas hidrográficas que todavía no registran desbordamientos.

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