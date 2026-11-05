Sociedad

Cómo es la agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina, día por día

La visita del pontífice forma parte de una gira por América del Sur que también incluye Uruguay y Perú. El cronograma incluye celebraciones religiosas, reuniones con autoridades y actividades pastorales en distintas ciudades del país

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre para una visita oficial de cuatro días tras casi cuatro décadas sin pontífices en el país (REUTERS/Vincenzo Livieri)
El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre para una visita oficial de cuatro días tras casi cuatro décadas sin pontífices en el país (REUTERS/Vincenzo Livieri)
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El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre para una visita histórica que pondrá fin a 39 años sin visitas papales al país, con una agenda de cuatro días que incluye misas multitudinarias y encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Será la primera vez en casi cuatro décadas que un pontífice pisa suelo argentino: Juan Pablo II había estado en el país en abril de 1987, y desde entonces transcurrió el pontificado completo de Francisco, el primer papa argentino de la historia, que nunca regresó a su tierra natal.

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Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

León XIV arriba al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, en el Aeroparque Jorge Newbery. La estadía forma parte de una gira más amplia por América del Sur que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y concluirá el 17 de noviembre en Perú, con un recorrido de doce días por diez ciudades.

El viaje fue confirmado por el propio pontífice a través de sus redes sociales. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió.

Día por día, cómo será su agenda en el país

Infografía con el cronograma detallado de la visita del papa León XIV a Argentina, con su foto y el logotipo de Infobae
El itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre

Domingo 8 de noviembre

Tras el aterrizaje en Aeroparque, la primera actividad de León XIV en suelo argentino será un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

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A continuación, el pontífice se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, y a las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

Lunes 9 de noviembre

La jornada del lunes concentra la agenda social más intensa, y ese día será feriado en todo el territorio nacional. A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, para encontrarse con trabajadores y personas asistidas por la institución. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, el pontífice se trasladará a Puerto Madero para presidir, a las 16:10, un encuentro con representantes del mundo laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El papa encabezará una vigilia con jóvenes en el barrio porteño de Palermo durante la noche del martes 10 de noviembre (César Vallejo Rodríguez/ Europa Press)
El papa encabezará una vigilia con jóvenes en el barrio porteño de Palermo durante la noche del martes 10 de noviembre (César Vallejo Rodríguez/ Europa Press)

A continuación, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

A las 7:30, León XIV despegará hacia Córdoba y aterrizará en el aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. A las 10:00 celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La elección de Córdoba responde a un criterio federal, ya que su ubicación central facilita la participación de fieles del interior, y al peso eclesiástico de la provincia, donde ejerce su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Ese día será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

De regreso en la capital, el papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada en el país comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto. A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país, en la provincia de Buenos Aires, que ese día tendrá feriado únicamente en ese distrito.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima media hora después.

Cómo participar de las actividades en las que estará el papa León XIV

Los fieles dispondrán de cuatro actividades abiertas y gratuitas en Buenos Aires, Córdoba y Luján sin obligación de inscripción previa (REUTERS/Yara Nardi)
Los fieles dispondrán de cuatro actividades abiertas y gratuitas en Buenos Aires, Córdoba y Luján sin obligación de inscripción previa (REUTERS/Yara Nardi)

Cuatro de las actividades del itinerario papal son abiertas al público general de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa: la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, la misa del martes 10 en el predio de FAdeA en Córdoba, la vigilia con jóvenes del martes 10 también en el Monumento de los Españoles, y la misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para todas ellas, la organización habilitó un formulario de inscripción voluntaria, con el único fin de estimar la cantidad de asistentes. Los menores de 16 años pueden ser anotados por un familiar o en el marco de un grupo, siempre acompañados por un adulto.

Quienes quisieran ocupar sectores preferenciales o corralitos debieron inscribirse antes del 28 de octubre, fecha en la que cerró el registro para esas ubicaciones especiales. Los organizadores asignarán una entrada con código QR a las solicitudes aprobadas.

El único evento que exige inscripción previa de forma estricta para todos los asistentes, y no solo para los sectores de adelante, es el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba, del martes 10 a las 15:15.

El resto de los actos de la agenda, entre ellos los encuentros en la Casa Rosada, el Palacio Libertad, la UCA, el Palacio San Martín, la Catedral Metropolitana y el Complejo Penitenciario de Devoto, son de carácter privado y solo contarán con la presencia de invitados e involucrados en cada ceremonia.

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