Visita del papa León XIV: cómo tramitar el permiso para circular en las zonas restringidas de Palermo y Recoleta

El gobierno de la Ciudad pedirá documentación a quienes intenten ingresar a las zonas restringidas.

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Los residentes, empleados, comerciantes y huéspedes que necesiten entrar a los perímetros de seguridad por la visita de León XIV deberán acreditar el motivo de acceso ante los controles.

Quienes tengan en su DNI una dirección que se encuentre dentro de las zonas restringidas, solo deberán mostrarlo en los controles. Quienes no tengan en el DNI una dirección dentro de las zonas restringidas deberán completar una declaración jurada online para obtener el código que se exigirá en los controles de Palermo y Recoleta.

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Un mapa urbano detalla el perímetro con tránsito vehicular restringido y los puntos de acceso habilitados entre la Avenida del Libertador y la calle Quintana.

El operativo comenzará este miércoles 4 de noviembre, con cortes progresivos en torno de la avenida del Libertador, y se extenderá durante los días centrales de la visita del pontífice. La Ciudad prevé vallados, controles policiales, sectores de circulación delimitados, cambios para vehículos estacionados, traslado de contenedores de residuos y modificaciones en algunos recorridos de colectivos.

La llegada del Papa está prevista para el domingo 8 de noviembre. En Buenos Aires, el programa difundido hasta ahora contempla dos actos masivos en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador: una misa el lunes 9 y una vigilia con jóvenes el martes 10 por la noche. Además, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y realizará actividades en Claypole y Córdoba.

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Un mapa elaborado por Infobae detalla las calles con restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

El DNI con domicilio actualizado será la principal vía de acceso

Las personas que vivan dentro de las áreas alcanzadas por el operativo podrán ingresar y salir si presentan el DNI con domicilio actualizado. Esa será la documentación que deberán exhibir ante los controles policiales instalados en los accesos habilitados.

El requisito abarcará a quienes residan tanto en el perímetro de Palermo como en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear 1637. La medida alcanza el tránsito peatonal y vehicular, según el sector y la etapa del dispositivo de seguridad.

El trámite será necesario si la dirección que figura en el DNI no coincide con el domicilio real dentro del área restringida. También deberán iniciarlo empleados, comerciantes y trabajadores que necesiten entrar para cumplir sus tareas, aunque vivan fuera de los límites establecidos.

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La solicitud se realiza en el formulario oficial del Gobierno de la Ciudad, que tiene carácter de declaración jurada. Se deberán especificar nombre, apellido, si el soclicitante es o no extranjero, el domicilio y una dirección de mail. El sitio informa que se admitirá una inscripción por persona y advierte que no tendrán validez las presentaciones incompletas ni aquellas que contengan datos falsos o inexactos.

Una vez completado el registro, el solicitante recibirá un código electrónico o QR que deberá mostrar en los puestos de control junto con la documentación que respalde el motivo de ingreso. El formulario debe completarse antes de acudir a la zona vallada, ya que el acceso estará sujeto a la verificación de los agentes asignados al operativo.

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Empleados, comerciantes y hoteleros también deberán justificar el ingreso

Los trabajadores y comerciantes con actividad dentro de los perímetros de seguridad deberán realizar la declaración jurada si no pueden acreditar residencia mediante el DNI. La exigencia se aplicará en los sectores de Palermo y Recoleta bajo restricción de circulación.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos tendrán una alternativa: podrán ingresar con la reserva de hospedaje. En cambio, los empleados de esos establecimientos deberán tramitar la autorización online si su domicilio no está dentro de la zona controlada.

El Gobierno porteño habilitó los canales de atención 147 y 0800-999-2727 para consultas desde fuera de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la información legal incluida en el formulario. Los datos personales se tratarán bajo la Ley 1845 de Protección de Datos de la Ciudad.

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El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11.

Palermo tendrá cortes progresivos desde el 4 de noviembre

El operativo en Palermo tendrá su punto principal sobre la avenida del Libertador. Hasta la noche del martes 3 de noviembre hubo cortes parciales entre la avenida Colombia y avenida Sarmiento, con dos carriles disponibles por sentido.

Desde la madrugada del miércoles 4, las restricciones avanzarán sobre Libertador, entre Sucre y Ugarteche. El esquema prevé que el corte llegue a ser total en ese tramo a medida que se complete el vallado y se instalen las estructuras previstas para los actos del papa.

Los vecinos frentistas podrán utilizar un carril exclusivo para acceder a sus cocheras hasta el sábado 7 de noviembre. A partir de esa tarde, y hasta la madrugada del miércoles 11, los ingresos y salidas peatonales y vehiculares del área se concentrarán en las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

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Además, los vehículos estacionados sobre la avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, deberán retirarse antes de la madrugada del 7 de noviembre. La misma obligación alcanzará a los autos ubicados en los primeros 100 metros de las calles transversales comprendidas dentro del perímetro.

Los vehículos que permanezcan en esas calles serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho mediante grúas y personal de Tránsito. La Ciudad también prevé reubicar contenedores de residuos y modificar parte de los recorridos de colectivos en Palermo y Retiro.

La Nunciatura Apostólica tendrá una restricción vehicular total

El segundo perímetro central estará en Recoleta, donde se encuentra la Nunciatura Apostólica, residencia de la representación del Vaticano en Buenos Aires. León XIV permanecerá allí durante cuatro noches, según la información difundida sobre el dispositivo.

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El Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, presenta su fachada académica sobre la avenida Alvear. (Wikipedia)

La restricción vehicular total regirá desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre. El área estará delimitada por avenida Alvear, Cerrito, avenida del Libertador y avenida Callao. También abarcará los primeros 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los accesos autorizados se ubicarán en los cruces de Alvear con Callao y de Alvear con Libertad. Allí se aplicará el mismo criterio previsto para Palermo: DNI con dirección actualizada para residentes, declaración jurada para trabajadores, comerciantes y otros ingresos justificados, y reserva para pasajeros de hoteles.

Los autos deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7. Como alternativa, los vecinos podrán estacionar a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador en dirección a Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que continúen dentro del perímetro serán llevados al predio de la Facultad de Derecho.

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La misa del lunes y la vigilia del martes concentrarán la actividad en Libertador

La agenda conocida hasta ahora prevé que León XIV llegue al país el domingo 8 de noviembre. Al día siguiente, lunes 9, visitará por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y luego regresará a Buenos Aires para encabezar una misa en el Monumento de los Españoles.

El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, anticipó que el pontífice realizará dos recorridos en papamóvil sobre la avenida del Libertador durante su estadía porteña. Para el acto del lunes, el público podrá ubicarse a ambos lados de la avenida, dentro de sectores delimitados por vallas.

La organización prevé cuatro accesos principales al predio. Los ingresos se ordenarán desde la zona de Olleros hacia adelante y también desde el lado del río. Habrá voluntarios y señalización para orientar a los asistentes hacia los sectores habilitados.

El martes 10, tras volver de Córdoba, el Papa participará de una vigilia con jóvenes en el mismo Monumento de los Españoles. La convocatoria está prevista para las 20.15, aunque el predio abrirá al mediodía y tendrá actividades artísticas desde las 16.

La información oficial difundida hasta el momento indica que los actos concentrarán una parte central del operativo de seguridad y movilidad en el norte de la Ciudad. Los vecinos, trabajadores y visitantes que deban atravesar los sectores afectados deberán prever los controles, verificar la vigencia de sus accesos y tramitar con anticipación el permiso si no cuentan con un DNI que acredite domicilio dentro del vallado.