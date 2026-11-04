Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

La FDA supervisa el retiro de comprimidos de olmesartán medoxomilo, amlodipino e hidroclorotiazida recetados para la hipertensión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene bajo supervisión el retiro del mercado de medicamentos y productos farmacéuticos que presentan incumplimientos en sus controles de calidad. Estas medidas buscan evitar que unidades que no cumplen con los requisitos establecidos continúen circulando y lleguen a los consumidores.

La autoridad sanitaria aplica distintos niveles de clasificación según las posibles consecuencias para la salud. La categoría asignada indica la gravedad potencial de cada caso y las precauciones que deben tomar quienes usan los productos involucrados.

PUBLICIDAD

Qué presentaciones y lotes del medicamento están incluidos en el retiro

La medida comprende olmesartán medoxomilo, amlodipino e hidroclorotiazida en comprimidos de 40 mg, 10 mg y 12,5 mg, respectivamente. Esta combinación de tres principios activos se comercializa con receta médica para el tratamiento de la hipertensión arterial.

El retiro alcanza a 3.528 frascos de 30 comprimidos, correspondientes al lote 12251163A, con el Código Nacional de Medicamentos (NDC) 33342-246-07.

También incluye 216 frascos de 90 comprimidos del lote 12251163B, identificados con el NDC 33342-246-10. Ambos grupos tienen fecha de vencimiento del 31 de mayo de 2027.

La distribución de las unidades afectadas fue nacional y la empresa responsable de la medida es Macleods Pharma USA. Por ello, los consumidores que tengan este tratamiento deben comprobar los datos impresos en sus envases para determinar si coinciden con los productos incluidos en el retiro.

PUBLICIDAD

La identificación debe realizarse mediante el número de lote y el código NDC, ya que la medida no comprende todas las presentaciones de esta combinación farmacológica.

El informe oficial descartó contaminación en el producto y atribuyó la medida al incumplimiento de las especificaciones de disolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la FDA retiró estos medicamentos para la hipertensión

El motivo registrado por la FDA es el incumplimiento de las especificaciones de disolución, identificado en el informe oficial mediante la expresión failed dissolution specifications.

La disolución es una prueba de calidad que permite evaluar cómo se libera el principio activo de un comprimido cuando entra en contacto con un líquido. En los medicamentos de administración oral, este proceso permite comprobar que el producto cumpla con los parámetros establecidos durante su desarrollo y fabricación.

PUBLICIDAD

Cuando una tableta no supera las especificaciones correspondientes, no se puede garantizar que cumpla con los requisitos de calidad previstos. Por ese motivo, los lotes que presentan esta irregularidad quedan sujetos a retiro del mercado.

En este caso, la FDA no identificó la contaminación como causa de la medida ni señaló un problema relacionado con el etiquetado. El incumplimiento de las pruebas de disolución es el motivo específico consignado para los productos afectados.

La empresa inició voluntariamente el procedimiento el 7 de octubre de 2026. Posteriormente, el 26 de octubre, la autoridad sanitaria asignó la clasificación de clase II, después de evaluar la información correspondiente al caso.

PUBLICIDAD

Qué significa que el retiro haya sido clasificado como clase II

La FDA utiliza tres categorías para determinar el nivel de riesgo sanitario asociado con los productos retirados del mercado. La clasificación depende de las posibles consecuencias que podría tener su utilización o exposición.

Clase I: corresponde a situaciones en las que existe una probabilidad razonable de que el uso del producto provoque consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

Clase II: se aplica cuando el producto puede ocasionar efectos adversos temporales o médicamente reversibles. También contempla situaciones en las que la probabilidad de consecuencias graves es remota.

Clase III: comprende los casos en los que no es probable que el uso o la exposición al producto provoque efectos adversos para la salud.

La categoría II asignada a este medicamento no significa que todos los pacientes que hayan consumido las unidades afectadas presentarán complicaciones. Se trata de una evaluación del riesgo potencial realizada por la autoridad sanitaria para establecer la gravedad del incumplimiento.

La FDA también diferencia estas categorías según el alcance de las medidas correctivas. Los retiros de clase II pueden extenderse hasta el nivel minorista, lo que incluye farmacias y otros establecimientos que dispensan medicamentos.

PUBLICIDAD

Los pacientes deben consultar al médico o farmacéutico antes de suspender la medicación para no comprometer el control de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los pacientes que tienen este medicamento

Las personas que utilizan olmesartán medoxomilo, amlodipino e hidroclorotiazida deben revisar la información de sus envases y compararla con los datos de los lotes incluidos en el retiro.

Si el número de lote coincide con el 12251163A o el 12251163B, pueden comunicarse con la farmacia donde adquirieron el producto o con el profesional que les recetó el tratamiento para recibir indicaciones sobre los pasos siguientes.

La FDA señala que, en los retiros de clase II y III, los consumidores pueden continuar utilizando el medicamento, salvo que la compañía responsable o la propia agencia comuniquen instrucciones diferentes. Esta orientación busca evitar que los pacientes interrumpan tratamientos recetados sin consultar previamente con un profesional de salud.

PUBLICIDAD

En el caso de la hipertensión, modificar o suspender la medicación sin supervisión puede dificultar el control de la presión arterial. Por ello, cualquier cambio debe evaluarse con un médico o farmacéutico, incluso cuando el envase esté incluido en un procedimiento de retiro.

Las farmacias y la empresa responsable también pueden proporcionar información sobre la devolución o el reemplazo de las unidades afectadas. Los pacientes deben consultar qué procedimiento corresponde a su presentación y lote.

El retiro continúa abierto en los registros de la FDA

El informe de cumplimiento de la autoridad sanitaria mantiene el procedimiento en estado ongoing, término que indica que la acción de retiro permanece en curso.

PUBLICIDAD