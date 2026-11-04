Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que se despide de Buenos Aires para conquistar los escenarios del mundo

Alan Madanes vuelve a interpretar a Frank Sinatra junto al Carlos Gardel de Oscar Lajad (Gentileza Prensa)

Guardar

A punto de cumplir 600 funciones, el musical Cuando Frank conoció a Carlitos regresa este miércoles 4 de noviembre al Multitabarís de la calle Corrientes para iniciar su temporada de despedida porteña. La obra, que recrea el imaginario encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra en un camarín de Nueva York en 1934, ya convocó a más de 150.000 espectadores desde su estreno en 2024, estará en cartel hasta el lunes 7 de diciembre y luego viajará a Miami para iniciar su recorrido internacional.

El regreso tiene una particularidad: durante las cinco semanas de funciones, el rol de Frank volverá a estar a cargo de Alan Madanes, quien lo encarnó en la primera versión teatral. Así, el cambio de actor no altera la dinámica de la obra: más allá de los atributos personales con los que cada actor viste al personaje, -como los que aportaron Pablo Turturiello en la versión original estrenada vía streaming y Lucas Gerson en la última etapa-, para dialogar con Oscar Lajad, el Carlitos único e irrepetible, que por aquel entonces era una de las estrellas más importantes de la canción mundial poco antes de la tragedia que lo convirtió en leyenda. Las funciones se presentarán de miércoles a viernes a las 20.30, sábados a las 19 y a las 21, y domingos a las 19, en Corrientes 831.

PUBLICIDAD

El musical Cuando Frank conoció a Carlitos inicia su temporada de despedida en el Multitabarís tras convocar a más de 150.000 espectadores

La obra, escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González y producida por Héctor Cavallero, surgió hace más de cinco años como un espectáculo de tangos cantados en inglés, pensado para un pequeño teatro de San Telmo con capacidad para 70 personas. En esa búsqueda, los autores se toparon con la leyenda nunca comprobada del cruce entre el Zorzal criollo y La Voz, que terminó por convertirse en el eje dramático de la pieza.

En un principio el proyecto estaba pensado para dos actores, porque el espacio disponible no permitía sumar un tercero, hasta que la llegada del aporte económico de Eduardo Eurnekian permitió ampliar la escala de la producción. “Recorrimos todos los teatros de Calle Corrientes, intentamos por todos lados hasta que pudimos estrenar”, dice López Rossi, en diálogo con Teleshow, sobre la etapa previa al debut.

PUBLICIDAD

Aquel embrión minimalista mutó en musical con orquesta y bailarines en escena y la participación de Antonella Misenti como Nancy Barbuto, la novia de Sinatra. La obra transcurre en Nueva York, en 1934, dentro de un camarín de los estudios de la NBC. Carlos Gardel, consagrado y maduro, se refugia tras una audición para evitar a una mujer con la que no quiere cruzarse. Un joven Frank Sinatra, aún desconocido, irrumpe en el lugar y lo aborda con admiración y debe luchar contra el recelo del Zorzal. Entre consejos y confidencias, surge una amistad inesperada que combina humor y nostalgia y algunas de las canciones más lindas de todos los tiempos.

La obra debutó en julio de 2024 en el Teatro Presidente Alvear y luego continuó sus presentaciones en el Teatro Astral y el Multiteatro Tabarís

El estreno llegó el 5 de julio de 2024 en el Teatro Presidente Alvear, con una calle Corrientes ambientada en los años 30 y un Gardel que bajó de un auto de época. Casi de inmediato, se dieron cuenta de que algo pasaba con esa fábula, y que más allá del público propio del escenario municipal, podía pasar algo grande. “Gustó la obra, fue un comienzo tan bueno que creímos que toda la vida iba a ser sold out. Después, la vida real es más dura pero siempre nos vino a ver el público”, reconoce el autor sobre la evolución posterior del musical. Tras varias semanas de buena respuesta, la producción se mudó en septiembre de ese año al Teatro Astral, donde continuó sumando funciones y reconocimientos, que pronto se trasladaron a las vitrinas.

PUBLICIDAD

A lo largo de sus respectivas temporadas porteñas, el musical acumuló un palmarés amplio: siete de los diez Premios Hugo a los que estaba nominado, incluida la estatuilla a mejor musical, el Martín Fierro de Teatro, trece nominaciones a los Premios ACE y el Premio Argentores al mejor libro. También sumó el reconocimiento María Guerrero y Teatros del Mundo a la mejor escenografía, y fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2024. “Los premios nos acompañaron desde el primer momento”, sintetiza López Rossi, sobre un reconocimiento de la crítica y de los colegas, quienes respaldaron la respuesta del público.

El día de la apertura, se cortó calle Corrientes para recibir a Carlos Gardel en un viaje en el tiempo (Gustavo Gavotti)

Pese a los traslados de sala, la estructura dramática y el repertorio se mantuvieron casi sin cambios desde el estreno. “El texto es el mismo, el repertorio es el mismo, solo se agregó una canción al final. Hay gente que la vio en el Alvear, Astral y Tabarís y no nota los cambios”, precisa López Rossi y destaca el trabajo sostenido del equipo creativo para preservar la identidad original de la producción, que cuenta con la ejecución de la Orquesta Aeropuertos Argentina sobre arreglos de Nico Posse.

PUBLICIDAD

“La puesta se mantiene muy fiel a su origen, eso es mucho mérito de la directora y a todo el equipo que le metieron mucha cabeza”, dice López Rossi en referencia a la directora general Natalia del Castillo, Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel. La trama transcurre en el camarín de los estudios de la NBC en Nueva York, en un relato que combina el espacio físico con los recuerdos y las proyecciones del Zorzal que suceden en su cabeza y se manifiestan en la terraza.

La producción acumuló siete Premios Hugo, el Martín Fierro de Teatro y fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña, entre otras distinciones

Una vez concluida la temporada en el Multitabarís, la producción viajará en febrero a Miami, donde se presentará en el Arsht Center, un espacio con más de dos mil butacas. “Empezamos con escepticismo porque es un teatro gigante, pero creemos que puede funcionar bien porque hay una gran comunidad latina”, señala el autor sobre las expectativas puestas en esa plaza.

PUBLICIDAD

Más allá de Miami, los autores evalúan nuevas escalas para la obra, entre ellas una posible gira por el conurbano bonaerense y el interior del país. También mencionan otros destinos internacionales, como la reciente propuesta de Ginebra o las siempre pendientes escalas por España y Chile. “Nos cuesta llevar todo este circo en gira, pero creemos que en algún momento lo vamos a hacer”, se entusiasma López Rossi sobre el futuro de la obra que nació pensada para el off de San Telmo, conquistó las luces de la calle Corrientes y mantiene el sueño de estrenar en Nueva York. Sí, allí donde nació esta leyenda que no para de darles satisfacciones.