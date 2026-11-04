MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

La décima semana de MasterChef Celebrity enfrentó a diez participantes con delantal negro en un desafío centrado en la elaboración de ñoquis (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

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Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este martes con una nueva gala de eliminación que dejó afuera a un participante más del certamen culinario de Telefe. El desafío de la noche estuvo centrado en los ñoquis, una pasta que puso a prueba la creatividad y la técnica de los diez concursantes que llegaron con el delantal negro, y que terminó con una despedida cargada de emoción.

La décima semana del programa arrancó con un invitado de lujo: Guillermo Coppola, el histórico representante de Diego Maradona, quien llegó al estudio para compartir anécdotas sobre los ñoquis que solía preparar Claudia Villafañe y de paso aprovechar para hablar de la serie que lo tiene como protagonista indirecto, Coppola, el representante, en la que Juan Minujín lo interpreta. Su presencia aportó color y clima festivo a una noche que, con el correr de los minutos, fue ganando en tensión.

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Guillermo Coppola participó como invitado en el estudio y relató anécdotas sobre las recetas de pasta de Claudia Villafañe

Los diez participantes que llegaron con el delantal negro fueron Lizy Tagliani, Grego Rossello, Martín “Campi” Campilongo, Diego Ramos, Hernán “Mala Fama” Coronel, Josefina “China” Ansa, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Pablo Migliore y Sebastián Presta. Cada uno recibió una caja misteriosa con ingredientes y tuvo que elaborar su propia versión de ñoquis, lo que derivó en una diversidad de preparaciones: de papa, de espinaca, de remolacha, de batata, de ricota y de sémola, con salsas de todo tipo.

Los primeros en pasar por la evaluación del jurado —integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana— fueron Amigorena, con unos ñoquis de batata con salsa de champiñones y salvia que recibieron elogios aunque con observaciones sobre la hidratación de los hongos, y China Ansa, cuyo plato de ñoquis de batata rellenos de queso azul con manteca noisette convenció a Martitegui. Migliore sorprendió con una versión de remolacha con crema de queso azul, parmesano, champiñones y nueces que arrancó palabras de elogio tanto de Botana como del chef: “Los sabores de la salsa están muy bien, la idea de hacerlos de remolacha fue muy buena”, señaló Martitegui.

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Campi también tuvo una buena noche con sus ñoquis de morrón con salsa de hongos y nueces. “Muy bien el tamaño de los ñoquis, sospeché de la mezcla de harina con sémola, pero quedó muy bien. Con eso me conquistaste”, le reconoció Martitegui. Presta, en cambio, fue quien se llevó el mayor reconocimiento de la velada: sus ñoquis de papa con salsa de pollo y panceta le valieron una de las devoluciones más elogiosas de la noche. “Es tal la falta de errores que tiene este plato que es casi perfecto. El ñoqui es como una caricia en la lengua”, describió Betular, mientras que Botana los calificó como lo más rico de la noche.

Germán Martitegui y Maru Botana observaron el empleo indebido del soplete y la textura de la salsa en el plato presentado por Diego Ramos

Julieta Nair Calvo también dejó una muy buena impresión con sus ñoquis de papa con salsa boloñesa. “Están perfectos. Es como una nube de ñoqui y la salsa me resulta súper casera. Me encantaron”, afirmó Martitegui. Lizy Tagliani, con su versión de papa y roquefort con estofado de pollo, recibió una devolución más moderada: el ñoqui gustó pero la salsa generó reparos.

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En el otro extremo de la tabla quedaron tres participantes cuyas preparaciones no terminaron de convencer al jurado. Rossello presentó ñoquis de espinaca y ricota con salsa de champiñones y recibió críticas por la textura y el tamaño. “Deberían haber sido más chicos y sutiles”, indicó Martitegui, mientras que Betular señaló que el plato era más propio de una entrada. “Que quede claro que esto no me llevó a Italia”, remató el pastelero.

Mala Fama optó por una propuesta arriesgada: ñoquis de papa, batata y apio con salsa boloñesa. Betular lo calificó como “un proyecto ambicioso que entró en un cuello de botella” y Martitegui le pidió que no arroje más utensilios de cocina durante la preparación. Las devoluciones fueron mixtas y dejaron al músico en una posición comprometida.

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La salida de Diego Ramos dejó a 19 concursantes en carrera dentro de la competencia de cocina de Telefe

Ramos fue el único de los diez en elegir ñoquis de sémola, que acompañó con crema de champiñones, nueces y queso azul. La originalidad de la elección, sin embargo, no alcanzó para salvar el plato. Martitegui lo cuestionó por el uso del soplete —“eso solo se usa para hacer crème brûlée”, le aclaró el chef— y la salsa generó problemas en la degustación. “Hay algo en la salsa como que quedó medio cortada”, señaló Botana. Betular coincidió en que algo le faltó, aunque reconoció que los ñoquis en sí estaban ricos.

Antes de anunciar al eliminado, el jurado hizo un balance general positivo de la gala. “Estamos impactados por el sabor de los ñoquis. Ojalá cada gala de eliminación sea así porque este es el camino”, les dijo Martitegui al grupo. Luego llamaron primero a Presta, Campi y Julieta Nair Calvo para decirles que sus platos habían sido los más logrados; después convocaron a Lizy, China Ansa, Amigorena y Migliore, con reparos pero sin riesgo de eliminación.

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Finalmente, Rossello, Mala Fama y Ramos quedaron parados frente al jurado. Fue Botana quien tomó la palabra para comunicar la decisión: Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2026. El actor se despidió con una emotiva reflexión: “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”. Sus palabras conmovieron especialmente a Mala Fama, quien no pudo ocultar el impacto de la partida de su compañero. Ante la escena, Wanda Nara se acercó al músico y le recordó: “Algún día esta competencia termina, pero esta amistad que están haciendo les va a durar para toda la vida”.

Betular, antes de que Ramos abandonara el estudio, le pidió que siguiera entrenando porque lo quería ver en el repechaje. Con su salida, el certamen queda con 19 participantes en carrera.

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