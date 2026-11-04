Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Hernán Crespo será papá por cuarta vez

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El ex futbolista de la Selección Argentina y actual director técnico, Hernán Crespo, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal al confirmarse que será padre por cuarta vez a los 51 años. La noticia fue revelada en conjunto con su pareja, Antonella Silguero, de 33 años, con quien se encuentra en una sólida relación desde hace más de tres años. A través de las redes sociales, la pareja compartió la emotiva ecografía que confirmó la llegada de una nueva integrante a la familia: una nena.

Para Valdanito, como se lo conoce popularmente desde sus épocas doradas como goleador, este nacimiento representa su cuarta experiencia en la paternidad. Crespo ya es padre de Nicole, Sofía y Martina, fruto de su anterior matrimonio de más de 17 años con la italiana Alessia Rossi, de quien se separó en 2019. Este nuevo capítulo renueva el presente del exfutbolista, quien se muestra profundamente enamorado y consolidado en su vida en el exterior.

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Antonella Silguero mantiene un perfil relativamente alejado del radar mediático tradicional, aunque su relación con el ex River Plate captó la atención de la prensa desde sus inicios. Emprendedora y apasionada por la moda, Antonella manejaba su propio negocio de indumentaria antes de embarcarse en una aventura internacional junto al entrenador.

“El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió Silguero junto a un carrusel de imágenes. El ex delantero, en tanto, le respondió: “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro amor de mi vida”

El romance se hizo público a finales de 2022, cuando Crespo dirigía en Medio Oriente. Con una diferencia de edad de 18 años que jamás supuso un obstáculo para la pareja, Silguero no dudó en armar las valijas para acompañar los constantes desafíos profesionales del director técnico. Juntos compartieron estadías en el exigente día a día de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, construyendo un vínculo basado en el apoyo mutuo y la adaptación constante a nuevas culturas.

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Las fotos de la pareja anunciando la noticia

En el plano profesional, el anuncio llega en un momento de reconfiguración y nuevos horizontes técnicos para Hernán Crespo. Tras una exitosa campaña con el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos —equipo con el que conquistó de forma histórica la prestigiosa Champions League de Asia en mayo de 2024—, el estratega argentino cerró su ciclo en el club asiático a finales de ese mismo año tras una serie de resultados adversos en los torneos continentales.

Lejos de tomarse un descanso prolongado, el prestigio de Crespo como entrenador —forjado previamente con los títulos de la Copa Sudamericana en Defensa y Justicia y el Campeonato Paulista con el San Pablo de Brasil— lo posicionó rápidamente en el mercado internacional. Su destino actual está ligado a la competitiva Liga MX de México, donde asumió la dirección técnica del Atlas de Guadalajara con el claro objetivo de devolver al conjunto rojinegro a los primeros planos institucionales.

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Hernán Crespo dirige al Atlas de México

El Atlas FC de Crespo se consolida como la gran revelación del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, ubicándose firmemente en la pelea por los primeros puestos de la tabla general con 27 puntos tras 15 jornadas. Bajo la dirección técnica del estratega argentino, los Rojinegros desplegaron una propuesta ofensiva, vistosa y valiente que no solo devolvió la ilusión a la afición tapatía, sino que además colocó al equipo a las puertas de un récord histórico: superar la marca de las 32 unidades obtenidas en 2013, el registro más alto del club en torneos cortos en este siglo. Con un rol de mánager integral que apunta a un proyecto a largo plazo, Crespo logró inyectar una mentalidad ganadora en el plantel, aunque su principal desafío de cara a la liguilla final será encontrar el equilibrio defensivo para consolidar a un Atlas que sueña en grande.

De esta manera, el año escolar y deportivo encuentra a Hernán Crespo en un doble frente de alta intensidad: liderando el proyecto futbolístico en tierras mexicanas mientras se prepara, junto a Antonella, para el ansiado nacimiento que modificará su rutina con pañales, sonrisas y una nueva dosis de felicidad familiar.

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