Economía

Suba del oro, caída del petróleo y bonos en alza: la reacción de los inversores tras las elecciones de EEUU

Los mercados internacionales se movieron con calma ante el reconocimiento del presidente Donald Trump del resultado de las urnas

FOTO DE ARCHIVO. Lingotes de oro en la planta de separación de oro y plata de Austria 'Oegussa' en Viena, Austria. 18 de marzo de 2016. REUTERS/Leonhard Foeger
FOTO DE ARCHIVO. Lingotes de oro en la planta de separación de oro y plata de Austria 'Oegussa' en Viena, Austria. 18 de marzo de 2016. REUTERS/Leonhard Foeger
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Tras conocerse los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, la primera reacción de muchos inversores fue buscar refugio en el oro. Al mismo tiempo, las perspectivas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico en Medio Oriente hicieron descender el precio del barril de petróleo crudo en las horas posteriores a la elección.

Los mercados globales se movieron con calma frente a la derrota de Donald Trump, con los futuros de las acciones estadounidenses operando en alza. Los bonos del Tesoro estadounidenses subían ante la proyección de que el triunfo demócrata podría limitar el gasto público, mientras que la regulación de la inteligencia artificial podría desacelerar el crecimiento y reducir la necesidad de alzas de tasas de interés. Según los analistas, también está contribuyendo el alivio ante la certeza de que la promesa de repartir USD 5.000 entre los adultos estadounidenses no se hará realidad.

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Bonos del Tesoro y futuros de acciones, al alza tras el resultado

El rendimiento de los títulos a 10 años bajaba 2,1 puntos básicos, al 4,9291%, y el de los papeles a dos años caía 1,2 pb, al 4,6017%. Antes tocaron mínimos de casi dos meses, a medida que las bolsas retrocedían, pero recuperaron terreno cuando estas volvieron a terreno positivo.

Las bolsas europeas subían el miércoles tras la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba 0,5% a las 08.16 GMT, con los bancos al alza más de 2% y el FTSE MIB italiano con un incremento de 1,2%, después de que los inversores revirtieran las pérdidas iniciales ante la aceptación de los resultados por parte de Donald Trump.

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Oro al alza

El oro al contado subía 3%, hasta USD 4.046,91 por onza, en el comienzo de las operaciones. Los futuros estadounidenses para entrega en diciembre también avanzaban 3%, a USD 4.057,20.

La baja del dólar después de las elecciones de medio término favoreció la demanda del metal, ya que abarata las compras para quienes operan con otras monedas. Los demócratas obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, un resultado que llevó a los inversores a revisar las perspectivas fiscales y regulatorias de Estados Unidos.

Hamad Hussain, economista sénior especializado en clima y materias primas de Capital Economics, consultora de investigación económica, señaló que el resultado electoral impulsó las cotizaciones porque creció la preocupación por el panorama fiscal. Sin embargo, advirtió que una Reserva Federal con política monetaria restrictiva, en un contexto de inflación, limitaría el margen para nuevas alzas.

Los operadores esperan además los datos de empleo de esta semana, que pueden ofrecer señales sobre el rumbo de las tasas de interés de la Fed. Hussain añadió que la creciente correlación positiva entre el oro y las acciones implica que una prolongación de la debilidad en las tecnológicas también podría presionar al metal.

Caída del crudo ante las expectativas de negociación con Irán

El petróleo, en cambio, retrocedía en una jornada volátil. Los futuros del Brent bajaban USD 1,75, o 0,7%, a USD 101,85 por barril a las 10.34 GMT, luego de haber llegado a perder USD 2 al comienzo de la sesión. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos caía USD 1,18, equivalentes a 1,2%, hasta USD 94,91.

Ambos contratos habían subido cerca de USD 1 más temprano, pero la atención del mercado volvió a concentrarse en las gestiones para terminar las guerras en Ucrania e Irán. El Brent había cerrado la sesión anterior en su nivel más bajo en casi cuatro semanas.

Washington informó el martes que realizó ataques que calificó de defensivos contra la isla iraní de Qeshm, dirigidos a misiles tierra-aire que se habían utilizado contra activos estadounidenses. A la vez, Qatar reforzaba su mediación para impedir una escalada, aunque un alto funcionario iraní dijo a Reuters que Teherán y Washington continuaban lejos de un acuerdo.

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Donald Trump afirmó al Financial Times que Estados Unidos no tenía planes inmediatos de atacar a Irán. La perspectiva de una desescalada también coincidió con una recuperación parcial de los suministros regionales: los flujos de crudo, condensado y productos refinados, sin incluir gas licuado de petróleo, promediaron 17,1 millones de barriles diarios en octubre, frente a los 18,9 millones de septiembre, según datos de Vortexa, plataforma de análisis de datos energéticos.

Ole Hansen, analista de Saxo Bank, banco de inversión danés, sostuvo que el aumento de los envíos de crudo desde Medio Oriente ya comenzó a pesar sobre los cargamentos físicos. En Estados Unidos, las existencias de crudo descendieron en 5,27 millones de barriles en la semana terminada el 30 de octubre, de acuerdo con datos del Instituto Americano del Petróleo citados por fuentes del mercado. Los analistas consultados por Reuters esperaban, en promedio, un incremento de unos 880.000 barriles.

Con información de Reuters

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