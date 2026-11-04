Honduras activa coordinación consular con países latinoamericanos para localizar a 13 desaparecidos en zona de guerra entre Rusia y Ucrania

La Cancillería de Honduras coordina con sedes consulares varios países a nivel regional ante ciudadanos captados con falsas ofertas laborales en la zona de conflicto. (cortesía: Cancillería Honduras)

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La Cancillería de Honduras trabaja en coordinación con representantes consulares de otros países latinoamericanos para intercambiar información sobre ciudadanos captados mediante falsas ofertas laborales hacia la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La localización de los hondureños desaparecidos dejó de ser una gestión exclusivamente nacional.

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La dimensión regional del problema quedó expuesta en una entrevista exclusiva con Infobae. Nancy López, directora de Protección al Migrante Retornado, explicó que Colombia, Perú, Argentina y Bolivia también enfrentan circunstancias similares, al igual que otros países de Centroamérica. Ante este escenario, las autoridades consulares mantienen estrategias de coordinación para atender los casos.

La coordinación cobra relevancia ante la posibilidad de que existan más hondureños en esos territorios sin que sus familiares o las autoridades nacionales hayan reportado sus casos.

Estos encuentros permiten compartir información sobre las personas afectadas y conocer la situación de otras nacionalidades cuyos ciudadanos también fueron captados mediante ofertas engañosas.

Dispersos en diferentes zonas del conflicto

Uno de los aspectos que dificulta la localización es que los hondureños no están concentrados en un solo lugar. Consultada por Infobae sobre la ubicación de los connacionales, la representante de Cancillería explicó que están distribuidos en diferentes sectores de los territorios involucrados en el conflicto armado.

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Ante la pregunta específica de si permanecían en Rusia, López precisó que se encuentran en la “zona de ambos países en conflicto”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores espera respuestas sobre documentos vigentes hasta 2027, redactados en otro idioma y con cláusulas que dificultan su cancelación, tras solicitudes remitidas incluso a los ministerios de Defensa correspondientes.

El último registro proporcionado por Cancillería contabilizaba 35 hondureños afectados por ofertas laborales engañosas. De ese total, 12 habían regresado a Honduras y 13 permanecían desaparecidos.

Dentro de ese grupo, la funcionaria indicó que existían cinco posibles fallecimientos. Estos casos requieren activar procedimientos de identificación para determinar oficialmente si corresponden a los compatriotas buscados y gestionar una eventual repatriación.

El registro también incluía tres hondureños hospitalizados por heridas, uno de los cuales fue trasladado a un centro de recuperación debido a la evolución favorable de su estado. Además, se reportó un hondureño cuya identidad no había podido establecerse y otro en condición de refugio, para quien se gestionaban medidas de protección y retorno.

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La funcionaria reconoció que podrían existir más compatriotas en los países involucrados sin que las autoridades hondureñas tengan conocimiento de sus casos. Por esa razón, llamó a las familias que hayan perdido comunicación con algún pariente que viajó bajo esas circunstancias a presentarse ante la Cancillería y proporcionar información para iniciar las gestiones.

Gestiones de localización

Honduras desarrolla un procedimiento consular para atender cada caso reportado por los familiares. Nancy López explicó que la institución establece comunicación con los parientes de los hondureños, realiza entrevistas y solicita la firma de documentos para formalizar las peticiones de asistencia, protección y localización.

Cinco connacionales intentan anular contratos vigentes hasta 2027 redactados en otro idioma cuyas bajas fueron remitidas al Ministerio de Defensa.

Una vez completado ese procedimiento, la documentación se envía al consulado hondureño, que realiza las diligencias ante las instituciones de los países involucrados.

Asimismo, las autoridades reciben comunicaciones de hondureños que manifiestan su necesidad de regresar y describen situaciones de hambre, frío y exposición a peligros para su integridad física.

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Contratos que impiden el regreso

Además de las dificultades para localizar a los hondureños, Cancillería enfrenta otro obstáculo: las condiciones de los contratos que algunos connacionales firmaron en el extranjero y que ahora dificultan su salida.

Cinco hondureños manifestaron su deseo de abandonar esos compromisos y regresar al país, pero las solicitudes de baja presentadas ante las instancias correspondientes todavía no habían recibido autorización.

Ante esta situación, López explicó que algunos de esos documentos tienen vigencia hasta 2027 y que fueron firmados sin que los hondureños tuvieran acceso a una explicación comprensible de su contenido, dado que estaban redactados en otro idioma.

La funcionaria advirtió que incluyen cláusulas que dificultan su cancelación y que algunas de las solicitudes fueron remitidas al Ministerio de Defensa de los países involucrados. Hasta el momento de la entrevista, Cancillería continuaba esperando respuesta.

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El temor de las familias y el llamado a empleos legales

Mientras las autoridades desarrollan las gestiones consulares, en Honduras hay familias que vivieron directamente la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos.

Thelma fue una de ellas. Durante aproximadamente tres meses no supo con certeza qué ocurría con sus dos hijos, quienes habían viajado junto a otros hondureños y posteriormente lograron escapar.

La madre logró reencontrarse con sus dos hijos tras casi tres meses de incertidumbre, después de que ambos escaparan del territorio en disputa. (Fotografía: Oscar Barahona)

Aunque recibía fotografías de ellos junto a otros compatriotas, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Más tarde, sus hijos le explicaron que habían evitado contarle que estaban huyendo para no preocuparla por su condición de salud.

El reencuentro fue un alivio, pero dejó en ella la preocupación por los otros hondureños que compartieron esa experiencia. Su mensaje está dirigido a otras madres y familias que pudieran enfrentarse a ofertas similares.

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“Necesitamos una oportunidad de trabajo, pero que sea legal, no que sea por medio de mentira o una estafa”, expresó.

También pidió a los jóvenes escuchar los consejos de sus familiares y verificar cuidadosamente cualquier propuesta antes de decidir viajar.

En esta imagen sin fecha, tomada de un video distribuido por la 34ta Brigada Marina Independiente de Ucrania, "Borysfen", el 22 de septiembre de 2026, varias columnas de humo salen de un vecindario residencial en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región ucraniana de Jersón. (34ta Brigada Marina de Ucrania "Borysfen" vía AP)

El llamado a prevenir nuevos casos

La coordinación regional también responde a la preocupación de que los registros oficiales no representen la totalidad de hondureños que pudieron haber viajado bajo circunstancias similares. La representante de Cancillería pidió a la población comunicar cualquier caso del que tenga conocimiento y acudir a las autoridades para iniciar los procedimientos de asistencia y localización.

La funcionaria reiteró a Infobae que la Secretaría de Trabajo es la institución facultada para verificar la legitimidad de las ofertas de empleo temporal en el extranjero.

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El desafío para Honduras no se limita a localizar a quienes ya fueron captados, sino también a evitar que más ciudadanos caigan en redes de engaño bajo la promesa de un empleo. Mientras haya familias esperando noticias y compatriotas que buscan regresar, la búsqueda continuará abierta.