“No viene a hablarle al Gobierno”: el mensaje de la Iglesia sobre la visita del papa León XIV a la Argentina

La Iglesia y el Estado organizan la visita del papa León XIV a Buenos Aires, Luján y Córdoba

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A casi cuatro décadas de la última visita de un pontífice, cuando Juan Pablo II recorrió la Argentina en 1987, la Iglesia y los distintos niveles del Estado preparan la visita del papa León XIV al país. El programa contempla actos en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de encuentros con personas con discapacidad, mientras una red de equipos locales y nacionales termina de ordenar un dispositivo que ya reúne a cientos de personas.

En el centro de esa organización está Raúl Pizarro Travers, obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro, quien participa de la coordinación eclesiástica y anticipó que la expectativa apunta a que la llegada del pontífice exceda los actos oficiales. “Va a ser una fiesta de todos los argentinos”, sostuvo en una entrevista con Infobae Al Amanecer.

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La visita se proyecta en un escenario social atravesado por demandas de distintos sectores y por una discusión política persistente. Desde la organización buscan que la presencia del Papa instale un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad, con énfasis en los acuerdos, la convivencia y la situación de quienes enfrentan mayores dificultades.

Pizarro Travers describió ese horizonte como “un mensaje de paz, de unidad, de fraternidad, de poner a las personas en el centro”. Según explicó, esa será la línea que atravesará las actividades previstas en las tres ciudades.

La preparación comenzó con una reunión en Cancillería

El trabajo previo tuvo uno de sus primeros momentos el 13 de febrero, cuando la Conferencia Episcopal Argentina comenzó a avanzar sobre la eventual llegada de León XIV. Ese día, Pizarro Travers participó de una reunión en la Cancillería junto a monseñor Marcelo Colombo, en un encuentro que también contó con Pablo Quirno, mencionado como canciller, y Agustín Caulo, identificado como secretario de Culto.

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Por entonces, la visita todavía no tenía una confirmación oficial. “Empezamos a soñar la posibilidad”, recordó el obispo sobre aquellas conversaciones iniciales, cuando la posibilidad de recibir al Papa empezaba a tomar forma entre autoridades eclesiásticas y funcionarios nacionales.

El viaje apostólico marcará el regreso de un pontífice a la Argentina tras la visita de Juan Pablo II en 1987

Con el viaje en marcha, la Conferencia Episcopal Argentina constituyó una comisión nacional que presiden Pizarro Travers y Colombo, junto con Jorge García Cuerva, Jorge Scheinig y Ángel Rossi. A ese espacio se sumó un equipo de coordinación general encargado de distribuir las tareas en seis áreas y de acompañar los preparativos en cada una de las sedes.

La estructura tiene equipos propios en Luján, Buenos Aires y Córdoba. Desde allí, los organizadores mantienen contacto con la Santa Sede, la Secretaría de Estado del Vaticano y la Nunciatura, a la vez que articulan con gobiernos nacionales, provinciales y municipales, además de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

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El obispo remarcó que la llegada de León XIV no fue planteada como una actividad destinada a un sector determinado. “Él viene a hablar a los argentinos, no viene a hablarle al presidente, no viene a hablarle al Gobierno”, afirmó durante la entrevista.

Seis áreas de trabajo y equipos en cada sede sostienen el operativo

La dimensión del dispositivo todavía está en movimiento y, por eso, Pizarro Travers evitó fijar una cifra cerrada sobre las personas involucradas. La coordinación general, las comisiones de cada ciudad y quienes se sumarán para actividades puntuales conforman una red cuya magnitud varía a medida que se definen los últimos detalles.

“En las seis áreas de coordinación general ya tenemos cien personas”, precisó Pizarro Travers. A esa base se incorporan los grupos que preparan cada acto y los equipos que trabajan en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

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El coordinador general estimó que el total podría acercarse a las 500 personas, aunque aclaró que depende de qué grupos se contabilicen dentro del operativo. La diferencia, explicó, responde a que hay colaboradores dedicados desde hace meses a la planificación y otros que participarán solamente en una instancia específica del recorrido.

La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional que divide las tareas organizativas en seis áreas REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Entre los preparativos figura un coro de 250 integrantes para la misa que se realizará en Buenos Aires. “Somos un montón”, resumió el obispo al describir el movimiento que ya rodea a la visita, y confirmó que una tercera avanzada de la delegación de Roma llegó al país para revisar los aspectos finales.

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La coordinación con organismos estatales forma parte de ese trabajo cotidiano. Las áreas eclesiásticas dialogan con autoridades de distintos distritos para resolver cuestiones vinculadas con las actividades, los traslados y la organización de las jornadas en las que se espera una participación masiva.

La Iglesia busca mantener al Papa fuera de la disputa política

Uno de los criterios que la organización plantea desde el inicio es evitar que la visita quede atrapada en la confrontación partidaria. “Una de las cosas que hemos trabajado es cuidar la figura del Santo Padre y no meterlo en la grieta argentina”, dijo Pizarro Travers.

En esa línea, sostuvo que el sentido de los mensajes de León XIV podrá interpelar a todos los sectores, sin distinciones. Gobernantes, referentes religiosos y ciudadanos, señaló, tendrán que leer esas palabras desde sus propias responsabilidades ante los problemas que atraviesan al país.

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La esperanza, la unidad y la búsqueda de consensos aparecen entre los ejes que, según el obispo, estarán presentes en las intervenciones del Pontífice. También mencionó la necesidad de impulsar respuestas públicas para “las personas concretas de a pie”, en referencia a quienes quedan expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad.

La agenda incluirá una visita al Cottolengo Don Orione y otra a la cárcel de Devoto. Para Pizarro Travers, esos encuentros permitirán poner el foco en realidades que exceden a los lugares elegidos: “A través de ellos tenemos que mirar a muchos otros que sufren”.

El obispo enumeró entre esas situaciones a las personas con adicciones, los adultos mayores que viven solos y los habitantes de barrios populares. También aludió a la ludopatía, el consumo de drogas, los problemas de salud y las dificultades para acceder a servicios básicos.

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Frente a ese cuadro, planteó la necesidad de recomponer los lazos comunitarios. “Tenemos que trabajar por construir puentes”, afirmó, al referirse a la importancia de una trama social capaz de acompañar a quienes atraviesan esas dificultades.

Pizarro Travers consideró, además, que los problemas sociales no pueden atribuirse a una sola administración. “Esto viene de muchos años”, sostuvo, y pidió que los distintos actores asuman responsabilidades y encuentren acuerdos ante la llegada del pontífice y los desafíos que la visita busca poner en discusión.

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