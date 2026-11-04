Un especialista explicó por que los mercados reaccionaron bien a la derrota republicana en EEUU

Javier Timerman analizó el día después de las elecciones de medio término en los EEUU

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La reacción de los mercados tras la derrota republicana en Estados Unidos no siguió el libreto que suele asociar ese tipo de resultados con caídas globales. Para Javier Timerman, economista y analista internacional, la ausencia de un sacudón financiero respondió a que el resultado estaba descontado y a la expectativa de un bloqueo institucional en Washington.

En una entrevista con Infobae al Amanecer, Timerman planteó que el comportamiento de los inversores combinó la previsibilidad del desenlace electoral con el posible reparto de poder entre una presidencia republicana y un Congreso bajo control demócrata. “Generalmente, cuando pierden los republicanos, los mercados globales caen”, señaló. Sin embargo, agregó que “en esta particularmente no está ocurriendo, creo yo, por dos motivos”.

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El primero, según sostuvo, fue que “estaba anticipada la derrota de Trump”. El segundo se vincula con el escenario que quedó planteado en el plano institucional. “El Congreso en manos demócratas y la presidencia en manos republicanas es un poco lo que en Estados Unidos llaman gridlock, que es la traba”, explicó.

El bloqueo institucional que los inversores consideran previsible

Timerman comparó ese concepto con una congestión de tránsito para describir el efecto sobre la agenda de gobierno. “Quiere decir que no va a pasar demasiado y eso a los americanos les gusta, al mercado en general le gusta”, afirmó sobre el eventual equilibrio de fuerzas entre ambos partidos.

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En su análisis, esa distribución de poder limitaría las iniciativas de cada sector. “El Congreso no puede aumentar gastos porque el presidente lo va a vetar. Y, por otro lado, el presidente no puede bajar impuestos porque el Senado, el Congreso americano no se los aprueba”, detalló el analista.

Para Timerman, la necesidad de acuerdos entre la Casa Blanca y el Capitolio puede acotar los cambios de política económica. “Queda como todo a merced de una negociación que paraliza un poco el Estado”, dijo. Y completó: “Eso, en un país como Estados Unidos, beneficia muchas veces a los inversores, o los inversores creen que eso es positivo, dejar un poco que el Estado no intervenga en la economía”.

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Javier Timerman explicó que la estabilidad de los mercados financieros respondió a la previsibilidad de la derrota republicana en Estados Unidos. (Infobae en Vivo)

Bajo esa lectura, el resultado no generó una señal de alarma inmediata en las plazas financieras. “Hoy estamos viendo que los mercados han reaccionado de manera positiva”, remarcó Timerman durante el diálogo. De todos modos, aclaró que esa dinámica internacional no se traslada de forma automática a la Argentina, donde los movimientos externos pueden adquirir otra intensidad.

La Argentina, entre los factores externos y su propia incertidumbre política

“Estamos ante una situación donde los shocks externos, ya sea la derrota de Bolsonaro, esta derrota de Trump, etcétera, impactan a la Argentina de una manera particular”, afirmó. Según el especialista, esos episodios “muchas veces” repercuten en el país “en forma más contundente que a otros países”.

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Aun así, relativizó que la derrota de Donald Trump implique por sí sola un cambio decisivo en el vínculo bilateral o en una eventual asistencia financiera. “La relación de Estados Unidos como país con Latinoamérica como región es una relación que va más allá de las personas”, indicó. Para el economista, existe “un involucramiento de Estados Unidos que va a continuar, esté presidente Trump o haya un demócrata en la Casa Blanca”, porque se trata de “una relación estratégica” con respaldo de los dos partidos.

El punto de atención, señaló, está en el perfil personal que adoptó el vínculo entre el presidente argentino, Javier Milei, y el sector más cercano al republicano. “Milei desarrolló una relación personal que va más allá de lo institucional”, sostuvo. Al referirse a los contactos del mandatario argentino en Estados Unidos, agregó que fueron encuentros “de la rama más trumpista del Partido Republicano” y no reuniones institucionales.

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Timerman también mencionó la identificación pública de Milei con el movimiento MAGA. “Muchas veces el presidente tuitea y termina los tuits con MAGA”, dijo, y explicó que esa sigla “es el símbolo de lo que expresa Trump y el movimiento Trump”. Frente a una futura administración demócrata, consideró necesario observar las consecuencias de ese alineamiento: “Los demócratas también tienen memoria en algún sentido”.

Pese a ello, no consideró que una ayuda de Estados Unidos a la Argentina esté necesariamente comprometida. “Yo creo que eso no está en peligro”, afirmó. Su conclusión fue que “por ahora hay que esperar” y que el rumbo de la economía argentina dependerá en mayor medida de variables propias.

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El riesgo país y las elecciones argentinas aparecen como las variables centrales

Al analizar el aumento del riesgo país, Timerman diferenció las condiciones financieras globales de la incertidumbre política local. “Las tasas en el mundo han subido” y “el apetito al riesgo es menor en general en todos los activos financieros”, sostuvo. De acuerdo con su explicación, hoy existen empresas estadounidenses de primera línea que acceden a financiamiento a tasas más altas, una alternativa que puede desplazar los flujos de capital hacia activos argentinos.

El equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso limita el gasto público y la reducción de impuestos en Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El riesgo país es producto de la oferta y la demanda”, resumió. “Si hay más vendedores que compradores, claramente, de bonos me refiero, el riesgo país sube”. En esa línea, advirtió que la Argentina atraviesa un período con “poco patrocinio, poco comprador”, como consecuencia de varias cuestiones internacionales.

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Pero el analista puso el foco también en el próximo proceso electoral. “Tenés la incertidumbre electoral, que eso también pesa”, dijo. A su criterio, los inversores buscan evitar los cambios bruscos de rumbo que atribuyó a la historia política del país. “El mercado quiere que se evite” una dinámica pendular, ya sea por una reelección de Milei o porque la oposición presente programas que sostengan “ciertas políticas de Estado”.

Timerman describió el horizonte electoral como una fuente de dudas para los mercados: “Hoy no se sabe cuál va a ser la oferta electoral”. Y concluyó que la definición de la economía argentina se jugará principalmente en el frente doméstico: “La situación en la Argentina, por lo menos económica, se va a dirimir más por cuestiones locales”.

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