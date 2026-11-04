La derrota de Trump en el Congreso de EEUU: qué puede pasar con el apoyo financiero a la Argentina

La pérdida de las mayorías legislativas en el Congreso de Estados Unidos limita el programa doméstico de Donald Trump

Guardar

La nueva correlación de fuerzas en el Capitolio abre una etapa de mayor tensión para Donald Trump y obliga a mirar con atención qué margen conservará la Casa Blanca para sostener sus vínculos con Argentina. La pérdida de las dos cámaras limitaría su programa doméstico, pero la política exterior de Estados Unidos mantendría herramientas propias, con el swap ya aprobado y una incógnita concentrada en los recursos destinados a inversiones de empresas estadounidenses.

Para Marcelo Elizondo, economista y experto en comercio exterior, la escena que dejan las elecciones de medio término cambia el modo en que Trump deberá administrar el poder. “Queda limitado porque Trump va a ser muy objetado”, sostuvo en una entrevista con Infobae A las Nueve, al describir el peso que puede adquirir un Congreso en manos de la oposición.

PUBLICIDAD

Esa presión se sentirá, ante todo, en Washington. Un Congreso adverso puede bloquear iniciativas internas, convocar a funcionarios y exigir explicaciones a la administración, un mecanismo que, según el analista, se activa con fuerza cuando la mayoría legislativa pertenece al partido rival. “El Congreso interviene mucho cuando tiene una mayoría de otro partido que el presidente”, afirmó.

Un eventual acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina requiere el tratamiento del Capitolio REUTERS/Jonathan Ernst

Elizondo vinculó la situación actual con otros presidentes que atravesaron derrotas legislativas durante su mandato. George W. Bush y Bill Clinton perdieron ambas cámaras en elecciones de medio término; Ronald Reagan, a su vez, se quedó sin mayoría parlamentaria en su último período. El antecedente, dijo, suele empujar a los mandatarios a buscar mayor iniciativa fuera de las fronteras estadounidenses.

PUBLICIDAD

La política exterior conservaría espacio frente a un Congreso adverso

En esa lectura, la relación con otros países podría ganar centralidad durante los dos años que le quedan a Trump. “Trump se va a dedicar ahora más a lo exterior”, planteó Elizondo, quien consideró que ese movimiento dejaría abierta la interlocución política y económica con Argentina.

El margen no sería ilimitado. Un acuerdo de libre comercio con Argentina requeriría tratamiento legislativo en Estados Unidos, porque el Congreso conserva facultades sobre decisiones comerciales de ese alcance. “Si quisiera hacer un acuerdo de libre comercio con la Argentina, debería pasar por el Congreso”, explicó el especialista.

El pacto bilateral firmado por ambos países sigue una ruta distinta en cada capital. En Argentina necesita aprobación parlamentaria, mientras que en Estados Unidos puede encuadrarse en acuerdos ejecutivos habilitados por leyes previas. “Ese tipo de pactos en la Argentina pasa por el Congreso, en Estados Unidos no”, indicó Elizondo.

PUBLICIDAD

El choque entre la Casa Blanca y el Capitolio también podría trasladarse a la discusión presupuestaria. La autorización de fondos para el Ejecutivo, la deuda pública y el funcionamiento de la administración federal son asuntos que dependen de una negociación con el Congreso y pueden convertirse en focos de conflicto. “Se cierra el Estado, el shutdown”, advirtió sobre el escenario que se abre si no se habilita nuevo financiamiento.

El swap financiero acordado entre el Tesoro estadounidense y Argentina no enfrenta riesgos tras los comicios legislativos (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

El swap no aparece en riesgo y las inversiones concentran la duda

Dentro de ese mapa, Elizondo separó el swap entre Argentina y Estados Unidos de los instrumentos que todavía pueden enfrentar definiciones. “El swap está aprobado”, señaló, por lo que no prevé obstáculos para ese mecanismo financiero.

PUBLICIDAD

El economista recordó que el Tesoro estadounidense intervino en el mercado cambiario argentino a través de ese esquema y que, posteriormente, Argentina devolvió los recursos. El debate no estaría allí, sino en el alcance de los fondos previstos para compañías de Estados Unidos que evalúen desembarcar o ampliar sus negocios en el país.

Los anuncios mencionados incluyen USD 7.000 millones y una eventual ampliación hasta USD 20.000 millones. Sobre el estado de esos recursos, Elizondo marcó una reserva: “Ahí lo que no me queda claro es si eso ya está aprobado o no”.

A diferencia del swap, no se trataría de una transferencia directa del Estado estadounidense hacia Argentina. El analista mencionó al Eximbank y otros organismos financieros de Estados Unidos, con presupuestos propios, como las entidades que podrían canalizar el financiamiento si las operaciones ya cuentan con autorización.

PUBLICIDAD

La competencia con China sostiene el interés de Estados Unidos en la región

Elizondo descartó que el revés político de Trump implique una retirada estadounidense de Argentina. Para él, el lugar de la región responde a una disputa más amplia con China, que excede las diferencias que puedan aparecer entre la Casa Blanca y el Capitolio. “La apuesta estratégica por la región es sumamente significativa para Trump”, afirmó.

La falta de acuerdos presupuestarios entre la Casa Blanca y la oposición legislativa abre el riesgo de una parálisis de la administración federal REUTERS/Umit Bektas

La recomposición del poder también puede exponer diferencias dentro del Partido Republicano. Elizondo describió una tensión entre dirigentes que buscan recuperar posiciones tradicionales y el sector alineado con el trumpismo, donde ubicó al vicepresidente J. D. Vance.

En el otro extremo de esa disputa interna situó al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien identificó como un dirigente con aspiraciones de representar un perfil diferente. “Menos radicalizada y más moderada”, fue la definición que usó para describir esa posible orientación.

PUBLICIDAD

Los mercados siguen de cerca la capacidad de gobierno de Trump

La nueva distribución del poder en Estados Unidos también tiene una lectura financiera. Elizondo coincidió en que una menor capacidad presidencial para avanzar con aranceles puede ser recibida con alivio por los mercados, después de las reacciones que provocaron las subas de tarifas comerciales. “Cuando Trump empezó a subir los aranceles, los mercados cayeron y se pusieron nerviosos”, recordó.

Sin embargo, las cotizaciones no dependen únicamente de la política comercial. Los inversores miran la posibilidad de que el gobierno llegue a acuerdos, las definiciones sobre guerras, la política fiscal, las tasas de interés y los bonos. “A los mercados les molesta mucho la incertidumbre”, resumió el economista.

PUBLICIDAD

El déficit presupuestario estadounidense completa ese cuadro de atención. Elizondo sostuvo que su evolución puede incidir en las tasas, los bonos y el riesgo país de otras economías, incluida Argentina, mientras se define cuánto margen tendrá la administración para gobernar. “El poder más repartido va a terminar favoreciendo a los mercados”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.